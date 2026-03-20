உலக வாய் சுகாதார தினம்: பல் சொத்தை முதல் சர்க்கரை நோய் வரை - இரவில் பல் துலக்காததால் காத்திருக்கும் பிரச்சனைகள்!

பாக்டீரியாக்கள் நாக்கின் மேல் பகுதியில் அதிகம் தங்கும் என்பதால், நாக்கை சுத்தம் செய்வது வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 20-ம் தேதி உலக வாய் சுகாதார தினம் (World Oral Health Day) கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு வாய் சுத்தம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உலகுக்கு உணர்த்துவதே இந்நாளின் நோக்கம்.

நாம் சிறுவயதில் பாடப்புத்தகங்களில் "காலை ஒருமுறை, இரவு ஒருமுறை பல் துலக்க வேண்டும்" என்று படித்திருப்போம். குழந்தைகளுக்காகவே "Brush your teeth, morning and night" என பாடல்கள் கூட உண்டு. ஆனால், நடைமுறையில் நம்மில் எத்தனை பேர் இதை செய்கிறோம்?

வேலை முடிந்து களைப்பாக வரும்போது, "காலையில் தான் பல் துலக்கிவிட்டோமே, இரவு ஒருநாள் துலக்காவிட்டால் என்ன ஆகிவிடப்போகிறது?" என்ற அலட்சியம் நம்மில் பலருக்கும் இருக்கிறது. உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால், பெரும்பாலானோர் இரவு பல் துலக்குவதை ஒரு பொருட்டாக கூட நினைப்பது கிடையாது என்பது தான் நிதர்சனம்.

காலையில் பல் துலக்குவது புத்துணர்ச்சிக்காகவும், பிறரிடம் பேசும்போது துர்நாற்றம் வராமல் இருக்கவும் உதவுகிறது என்பது உண்மைதான். ஆனால், மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தால், காலையை விட இரவு நேரத்தில் பல் துலக்குவதுதான் உங்கள் பற்களின் ஆயுளைத் தீர்மானிக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை பல் துலக்குவது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான அடிப்படை அஸ்திவாரம் என்கிறது Oral Health Foundation.

பாக்டீரியா பரவல்:

நாம் ஏன் இரவு நேரத்தில் பல் துலக்குவதை இவ்வளவு முக்கியமாககருதுகிறோம்? நாம் தூங்கும்போது நமது வாயில் சுரக்கும் உமிழ்நீரின் (Saliva) அளவு கணிசமாகக் குறைகிறது. பகல் நேரத்தில் நாம் பேசும்போதும், சாப்பிடும்போதும் சுரக்கும் உமிழ்நீர், பற்களில் ஒட்டியிருக்கும் அழுக்குகளை ஒரு தற்காப்பு அரணாக செயல்பட்டு நீக்கி கொண்டே இருக்கும். ஆனால், இரவில் வாய் ஓய்வெடுக்கும்போது இந்த பாதுகாப்பு குறைகிறது.

இந்த சூழலில், இரவு பல் துலக்காமல் தூங்கினால், அன்றைய நாள் முழுவதும் நாம் சாப்பிட்ட உணவின் துகள்கள், சர்க்கரை மற்றும் மாவுச்சத்து ஆகியவை பற்களுக்கு இடையில் தங்கிவிடும். இது பாக்டீரியாக்களுக்கு ஒரு மிகப் பெரிய விருந்தாக அமைகிறது என்கிறது ஆய்வு. உமிழ்நீர் பாதுகாப்பு இல்லாத அந்த நீண்ட 7 முதல் 8 மணி நேர உறக்கத்தில், பாக்டீரியாக்கள் வேகமாக வளர்ந்து பற்களின் எனாமல் பகுதியை அரிக்கத் தொடங்குகின்றன.

கரை ஏற்படும்:

பகல் முழுவதும் நாம் உட்கொள்ளும் உணவுப் பொருட்கள் பற்களின் மேல் ஒரு மெல்லிய படலத்தை உருவாக்குகின்றன. இதைத்தான் 'பிளேக்' என்கிறோம். இரவு பல் துலக்க தவறும்போது, இந்தப் படலம் உறக்கத்தின் போது கெட்டியாக மாறுகிறது. இது நாளடைவில் 'டார்டார்' (Tartar) எனப்படும் கடினமான கரையாக மாறிவிடும்.

இந்த கரையை சாதாரண பல் துலக்குதல் மூலம் நீக்க முடியாது, பல் மருத்துவரிடம் சென்றுதான் சுத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். இரவு பல் துலக்குவது என்பது அந்த நாள் முழுவதும் சேர்ந்த அழுக்குகளை அப்புறப்படுத்தி, பற்களுக்கு ஒரு புத்துயிர்ப்பு அளிக்கும் செயலாகும். இது பற்சிதைவு (Cavities) மற்றும் ஈறு நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறது.

வாய் ஆரோக்கியமும் உடல் ஆரோக்கியமும்

வாய் என்பது நமது உடலின் நுழைவு வாயில் போன்றது. வாயில் உருவாகும் கிருமிகள் வெறும் பற்களை மட்டும் பாதிப்பதில்லை. ஈறுகளில் ஏற்படும் வீக்கம் அல்லது ரத்தக்கசிவு மூலம் அந்த பாக்டீரியாக்கள் ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்க வாய்ப்புள்ளது. இது இதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் நீரிழிவு நோயின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று Not brushing teeth at night may increase the risk of cardiovascular disease என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

எனவே, இரவு பல் துலக்குவதை வெறும் பற்களை சுத்தம் செய்யும் வேலையாகப் பார்க்காமல், உங்கள் உடலை நோய்த்தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒரு கவசமாக பார்க்க வேண்டும். இதற்காக, வெறுமனே பல் துலக்குவதுடன் நின்றுவிடாமல், சில எளிய பழக்கங்களை சேர்த்துக்கொள்ளலாம்,

  • ஃப்ளோஸிங் (Flossing): பல் துலக்கினால் கூட சென்றடைய முடியாத பற்களுக்கு இடையிலான இடைவெளிகளை ஒரு மெல்லிய நூல் (Floss) கொண்டு சுத்தம் செய்வது அவசியம்.
  • நாக்கை சுத்தம் செய்தல்: பாக்டீரியாக்கள் நாக்கின் மேல் பகுதியில் அதிகம் தங்கும் என்பதால், நாக்கைச் சுத்தம் செய்வது வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும்.
  • மவுத் வாஷ்: மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மவுத் வாஷ் அல்லது லேசான உப்பு நீரை கொண்டு வாய் கொப்பளிப்பது கிருமிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்க உதவும்.
  • ஆரம்பத்தில் சோம்பேறித்தனம் கொள்வது பெரிய பாதிப்பாக தெரியாது. ஆனால், இது ஒரு தொடர்ச்சியான பழக்கமாக மாறும்போது, அது பற்களில் வேர் வரை பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, அதிக செலவு பிடிக்கும் மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு நம்மைத் தள்ளிவிடும்.

அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? ஒவ்வொரு இரவும் படுக்கைக்கு செல்லும் முன் இரண்டு நிமிடம் பல் துலக்குவதற்கு ஒதுக்குவது, உங்கள் எதிர்கால புன்னகையையும் ஆரோக்கியத்தையும் உறுதிப்படுத்தும். ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

