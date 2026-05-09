வயது ஏற ஏற அடிவயிற்றில் சேரும் கொழுப்பு - குறைக்க புதிய வழி சொல்லும் ஆய்வு!
Published : May 9, 2026 at 11:16 AM IST
வயது அதிகரிக்கும் போது உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களில் மிக முக்கியமானது தேவையற்ற கொழுப்பு சேர்வது. குறிப்பாக, பெண்களுக்கு 60 வயதிற்கு மேல் அடிவயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு அதிகரிப்பது மிகப்பெரிய ஆரோக்கிய சவாலாக உள்ளது.
இது வெறும் தோற்றத்தை பற்றிய கவலை மட்டுமல்ல, இதய நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோய் போன்ற நாள்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு இதுவே அடிப்படை காரணமாகிறது. பொதுவாக வயதான காலத்தில் தசைகள் பலவீனமடைந்து கொழுப்பு அதிகரிக்கும் சூழலில், சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வு ஒன்று இதற்கு ஒரு தீர்வை முன்வைத்துள்ளது.
கனெக்டிகட் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வில், முறையான உடற்பயிற்சியுடன் ஹார்மோன் சிகிச்சையை இணைப்பது அடிவயிற்று கொழுப்பை குறைக்க பெரிதும் உதவுகிறது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இடுப்பு எலும்பு முறிவில் இருந்து மீண்டு வரும் பெண்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் என்று இந்த ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
உறுப்புகளை தாக்கும் கொழுப்பு:
தொப்பை அல்லது அடிவயிற்று கொழுப்பு என்பது இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. தோலுக்கு அடியில் இருக்கும் கொழுப்பு (Subcutaneous Fat) அவ்வளவு ஆபத்தானது அல்ல. ஆனால், உடலின் உட்புற உறுப்புகளைச் சுற்றித் தங்கும் விசரல் கொழுப்பு (Visceral Fat) மிகவும் ஆபத்தானது.
நாம் வயதாகும் போது, கொழுப்பு தோலுக்கு அடியில் இருந்து நகர்ந்து உட்புற உறுப்புகளை நோக்கி செல்கிறது. இது உறுப்புகளின் செயல்பாட்டைப் பாதிப்பதோடு, உடலில் வீக்கத்தை (Inflammation) உண்டாக்கும். இந்த மாற்றத்தால் தான் வயதானவர்களுக்கு நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து மீண்டு வருவது கடினமாகிறது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
கனெக்டிகட் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட 66 பெண்களைக் கொண்டு இந்த ஆராய்ச்சியை நடத்தினர். இவர்கள் அனைவரும் சமீபத்தில் இடுப்பு எலும்பு முறிவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்கள்.
இவர்கள் இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். இரண்டு குழுவினருக்கும் முறையான உடற்பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், ஒரு குழுவிற்கு மட்டும் கூடுதலாக டெஸ்டோஸ்டிரோன் (Testosterone) ஹார்மோன் ஜெல் வழங்கப்பட்டது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு இவர்களின் உடல் அமைப்பை ஸ்கேன் செய்து பார்த்தபோது ஆச்சரியமான முடிவுகள் கிடைத்தன.
உடற்பயிற்சியுடன் ஹார்மோன் ஜெல் பயன்படுத்திய பெண்களுக்கு, மற்றவர்களை விட விசரல் எனப்படும் ஆபத்தான அடிவயிற்று கொழுப்பு சேர்வது கணிசமாகத் தடுக்கப்பட்டிருந்தது. பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் தான் கொழுப்பு ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு நகர்வதை தீர்மானிக்கின்றன. இதில் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் அளவு சீராக இருக்கும் போது, கொழுப்பு உட்புற உறுப்புகளை சுற்றி தங்காமல் தடுக்கப்படுகிறது என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
தொப்பையை குறைக்கும் வழி என்ன?
சாதாரணமான உடல் எடையைக் குறைக்கும் முறைகள் வயதானவர்களுக்கு எப்போதும் கைகொடுப்பதில்லை. ஏனெனில், பட்டினியால் அல்லது கடுமையான டயட் மூலம் எடையைக் குறைக்கும் போது கொழுப்புடன் சேர்த்து தசைகளும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
வயதான காலத்தில் தசை இழப்பு ஏற்பட்டால் அது நடைப்பயிற்சி மற்றும் அன்றாட வேலைகளை செய்வதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஆனால், இந்த புதிய முறையானது எடையை குறைப்பதை காட்டிலும், கொழுப்பு எங்கு சேருகிறது என்பதை கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
டிப்ஸ்:
- தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக தசைகளை வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள் அவசியம்.
- உடல் எடையை மட்டும் பார்க்காமல், உடலில் தசை வலிமை மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism) எவ்வாறு உள்ளது என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும்.
- தவறான அமரும் நிலை அல்லது நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இது அடிவயிற்று பகுதியில் கொழுப்பு சேர்வதற்கு முக்கிய காரணமாகிறது.
- மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி ஹார்மோன் அளவுகளைப் பரிசோதித்து, தேவைப்பட்டால் சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது.
இந்த ஆய்வு முடிவுகள் ஆரம்பகட்ட நிலையில் இருந்தாலும், வயதான காலத்தில் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளன என்றே சொல்லலாம். ஹார்மோன் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ளும் போது சுய மருத்துவம் செய்யாமல் முறையான மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருப்பது மிக அவசியம்.
சரியான வாழ்வியல் முறைகளும், நவீன மருத்துவமும் இணையும் போது வயதான காலத்திலும் சுறுசுறுப்பாகவும் நோயின்றியும் வாழ முடியும் என்கிறது ஆய்வு. வயிற்றில் கொழுப்பு சேருவது வெறும் அழகியல் சார்ந்த விஷயம் அல்ல, நீண்ட ஆயுளுக்கான அடிப்படைத் தேவை என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் என்பதை ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
ஆய்வு:
https://www.sciencedaily.com/releases/2026/05/260506225235.htm
