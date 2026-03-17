வசதி படைத்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் உடற்பயிற்சி சாத்தியமா? சமூக இடைவெளியும் ஆரோக்கியமும்: ஆய்வு சொல்வது என்ன?
பணம் படைத்தவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு பொழுதுபோக்காகவும், ஆரோக்கியத்தை பேணும் ஒரு தேர்வாகவும் இருக்கிறது. ஆனால், ஏழை எளியவர்களுக்கு அது ஒரு எட்டாக்கனியாகவே உள்ளது.
Published : March 17, 2026 at 9:50 AM IST
உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதற்கு உடற்பயிற்சி மிக எளிமையான வழி என்று நாம் அனைவரும் நினைக்கிறோம். ஆனால், உண்மையில் நாம் வசிக்கும் இடம், நமது வருமானம் மற்றும் சமூக சூழல் ஆகியவைதான் நாம் உடற்பயிற்சி செய்ய முடிகிறதா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்கின்றன என்று புதிய ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.
உடற்பயிற்சி செய்வது என்பது ஒரு தனிமனிதரின் விருப்பம் என்பதை தாண்டி, அது அவருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை பொறுத்தது என்பதை ஆய்வு அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. 'நேச்சர் மெடிசின்' (Nature Medicine) இதழில் வெளியிடப்பட்ட "21-ஆம் நூற்றாண்டில் பொது சுகாதாரத்திற்கான உடற்பயிற்சி" என்ற ஆய்வு, வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சமூக சூழலும் எவ்வாறு ஒருவரின் உடற்பயிற்சி செய்யும் வாய்ப்பை பறிக்கின்றன என்பதை விரிவாக விளக்குகிறது.
உலகளவில் உடற்பயிற்சியின்மை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சுகாதார அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மரணங்களுக்கு (அதாவது உலகளாவிய இறப்புகளில் 7.2 சதவீதம்) உடற்பயிற்சியின்மையே காரணமாக அமைகிறது.
உடற்பயிற்சி என்பது உடல் எடையை குறைப்பதற்கும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் மட்டுமல்லாமல், மனநலம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற தீவிர நோய்களிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கும் இன்றியமையாதது. இவ்வளவு நன்மைகள் இருந்தும், அனைவருக்கும் சமமான உடற்பயிற்சி வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை என்பதுதான் இந்த ஆய்வின் முக்கிய கருத்தாகும்.
68 நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி, உடற்பயிற்சி வாய்ப்புகளில் பெரும் இடைவெளி இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதிக வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் உள்ள வசதி படைத்த ஆண்கள் அதிகளவில் உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால், குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் உள்ள மக்கள் மிக குறைந்த அளவே உடற்பயிற்சி செய்வதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
இவர்களுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் சுமார் 40 சதவீதமாக உள்ளது. அதாவது, பணம் படைத்தவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு பொழுதுபோக்காகவும், ஆரோக்கியத்தை பேணும் ஒரு தேர்வாகவும் இருக்கிறது. ஆனால், ஏழை எளியவர்களுக்கு அது ஒரு எட்டாக்கனியாகவே உள்ளது.
இந்த ஆய்வில் உடற்பயிற்சி மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
- விருப்பப்பட்டு செய்யும் விளையாட்டு அல்லது உடற்பயிற்சி.
- வேலைக்காகவோ அல்லது ஓரிடத்திற்கு செல்வதற்காகவோ நடப்பது அல்லது மிதிவண்டி ஓட்டுவது.
- வாழ்வாதாரத்திற்காக செய்யும் கடினமான உடல் உழைப்பு.
வருமானம் அதிகம் உள்ள நாடுகளில் 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான உடற்பயிற்சி என்பது மக்கள் தங்களின் விருப்பத்தின் பேரில் ஜிம்முக்கு செல்வது அல்லது ஓடுவது போன்ற பொழுதுபோக்கு சார்ந்த நடவடிக்கைகளாக உள்ளன. மாறாக, வருமானம் குறைந்த நாடுகளில் வெறும் 10 சதவீதத்தினர் மட்டுமே விருப்பப்பட்டு உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள்.
மற்றவர்கள் பிழைப்புக்காக நீண்ட தூரம் நடப்பதையோ அல்லது கடினமான உடல் உழைப்பையோதான் உடற்பயிற்சியாக கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இத்தகைய கட்டாய உடல் உழைப்பு, பாதுகாப்பற்ற சூழலிலும் போதிய ஓய்வின்றியும் செய்யப்படுவதால், அது மனரீதியான அல்லது முழுமையான உடல் ஆரோக்கியத்தைத் தருவதில்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்குத் தொற்றுநோய்களின் பாதிப்பு குறைவாக இருப்பதையும் ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. உதாரணமாக, கோவிட்-19 பாதிப்பின் போது உடற்பயிற்சி செய்தவர்களுக்குத் தீவிர நோய்த்தொற்று மற்றும் மரண அபாயம் குறைவாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. அதேபோல், சீரான உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு மனச்சோர்வு (Depression) ஏற்படும் வாய்ப்பு 25 சதவீதம் குறைவாக உள்ளது.
எனவே, "உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்" என்று தனிமனிதர்களை வற்புறுத்துவதை விட, அதற்கான சூழலை அரசு உருவாக்கித் தர வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது. பாதுகாப்பான பூங்காக்கள், மிதிவண்டி பாதைகள் மற்றும் அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய விளையாட்டு மைதானங்கள் போன்ற உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலமே இந்தச் சமூக இடைவெளியைக் குறைக்க முடியும்.