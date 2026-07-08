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புதிய மொழிகள் கற்பதால் மூளை சுறுசுறுப்பாகும்: சர்வதேச ஆய்வு கூறுவது என்ன?

ஒரு நபர் எத்தனை மொழிகளை அதிகமாக பேசுகிறாரோ, அந்த அளவிற்கு அவரது மூளையின் வயது குறைகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 8, 2026 at 12:26 PM IST

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இன்றைய நவீன உலகில், உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை விட மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் மிக குறைவுதான். வயது ஏற ஏற, மறதி ஏற்படுவதும், சிந்திக்கும் வேகம் குறைவதும் இயல்பான ஒன்றுதான் என்று நாம் கடந்து விடுகிறோம். ஆனால், நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பேசும் மொழியே நம் மூளையின் வயதை பாதியாக குறைக்கும் ஆற்றல் கொண்டது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா?

ஆம், நாம் நமது தாய்மொழியோடு சேர்த்து கூடுதலாக பேசும் மொழிகள் நம் மூளையை நீண்ட நாட்களுக்கு இளமையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது என்கிறது சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வு. வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டுமே உடலை தேற்றும் என்று நினைக்கும் நமக்கு, 'மொழிப் பயிற்சி' மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும் என்ற புதிய வழியை காட்டியுள்ளது இந்த ஆய்வு.

மொழிகளின் எண்ணிக்கையும் இளமையாகும் மூளையும்:

ஸ்பெயின் நாட்டில் நடைபெற்ற ஐரோப்பிய நரம்பியல் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் (FENS Forum 2026) மாநாட்டில், மூளை முதுமையடைவதை தடுப்பது குறித்த மிக முக்கிய ஆய்வறிக்கை ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதில், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை பேசும் நபர்களின் மூளை, ஒரே ஒரு மொழி மட்டும் பேசுபவர்களின் மூளையை விட அதிக இளமையுடன் இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

நமது மூளையில் பில்லியன் கணக்கான நரம்பு செல்கள் உள்ளன. இவை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொள்வதன் மூலமே நாம் சிந்திப்பது, செயல்படுவது என அனைத்தும் நடக்கிறது. வயது முதிரும்போது, இந்த நரம்புகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு பலவீனமடைந்து, நினைவாற்றல் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. ஆனால், கூடுதல் மொழிகளை பேசும்போது இந்த தொடர்பு வலுப்பெறுகிறது.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் மக்களின் உண்மையான வயதையும், அவர்களின் மூளையின் செயல்பாட்டு வயதையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தபோது கிடைத்த விவரங்கள் பின்வருமாறு...

  • இரண்டு மொழிகள் பேசுபவர்களின் மூளை, ஒரு மொழி மட்டும் பேசுபவர்களை விட 6 ஆண்டுகள் இளமையாக இருக்கிறது.
  • மூன்று மொழிகள் பேசுபவர்களின் மூளை 7 ஆண்டுகள் இளமையாக காணப்படுகிறது.
  • நான்கு மொழிகள் அல்லது அதற்கு மேல் பேசுபவர்களின் மூளை, அவர்களின் உண்மையான வயதை விட 13 ஆண்டுகள் வரை இளமையாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

நரம்பியல் நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

இந்த ஆய்வை முன்னெடுத்து நடத்திய ஸ்பெயினின் பாஸ்க் அறிவாற்றல் மற்றும் மூளை மையத்தை சேர்ந்த டாக்டர் லூசியா அமுருசோ இது குறித்து கூறும்போது, "மிக எளிமையாக சொல்வதானால், ஒரு நபர் எத்தனை மொழிகளை அதிகமாக பேசுகிறாரோ, அந்த அளவிற்கு அவரது மூளையின் வயது குறைகிறது. இது வெறும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை பற்றியது மட்டுமல்ல.

ஒரு மொழியை நாம் எவ்வளவு சரளமாக பேசுகிறோம், மற்றும் எவ்வளவு சிறிய வயதிலேயே அதை கற்க தொடங்கினோம் என்பதும் முக்கியம். மொழியை கையாளும் ஆழமும், கால அளவும் தான் மூளையின் முதுமையை தள்ளிப்போடுகிறது."

மேலும், கிரீஸ் நாட்டின் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் கிறிஸ்டினா டல்லா, "புகைபிடிக்காமல் இருப்பது, சத்தான உணவுகளை உண்பது, சமூகத்தோடு இணைந்து வாழ்வது மற்றும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பது போன்றவை மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் என்பதை நாம் அறிவோம்.

அதோடு, மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் சவாலான விஷயங்களை கற்கும்போது மூளை இன்னும் சிறப்பாக செயல்படும். இந்த ஆய்வு நமக்கு காட்டுவது என்னவென்றால், பள்ளிகளிலும் சரி, வாழ்நாளின் எந்த கட்டத்திலும் சரி, புதிய மொழிகளை கற்பதை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும். அது எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும், நம் மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கு அது மிக நல்லது."

ஆய்வு நடத்தப்பட்ட விதம்

ஸ்பெயின், சிலி, அர்ஜென்டினா மற்றும் அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர். ஸ்பெயினின் பாஸ்க் பகுதியில் வசிக்கும், ஒன்று முதல் நான்கு மொழிகள் (ஸ்பானிஷ், பாஸ்க், பிரெஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம்) வரை பேசும் நடுத்தர மற்றும் முதியவர்களைக் கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

முதலில் 728 நபர்களின் மூளை செயல்பாடுகளை 'மேக்னட்டோஎன்செஃபலோகிராபி' (Magnetoencephalography) என்ற நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் பகுப்பாய்வு செய்து, ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் மூளையின் நரம்பு தொடர்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு 'மூளை வயது கடிகாரத்தை' (Brain aging clock) உருவாக்கினர். பின்னர், அதனை 144 நபர்களின் மூளையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து இந்த இறுதி முடிவுகளை உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

தற்போது, இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் அல்சைமர் (மறதி நோய்) போன்ற நரம்பியல் குறைபாடு உள்ளவர்களிடமும் இந்த ஆய்வை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளனர். மேலும், தமிழ் மற்றும் மலையாளம் போல அல்லது ஸ்பானிஷ் மற்றும் இத்தாலியன் போல மிக நெருக்கமான இரு மொழிகளை பேசும்போது மூளைக்கு அதிக கட்டுப்பாடு தேவைப்படுவதால், அது மூளையை இன்னும் அதிகமாக பாதுகாக்குமா என்பது குறித்தும் அடுத்தகட்ட ஆராய்ச்சிகளை துவங்கியுள்ளனர்.

எனவே, புதிய மொழியை கற்பது என்பது வெறும் வேலைவாய்ப்பிற்கோ அல்லது வெளிநாடு செல்வதற்கோ மட்டுமல்ல, அது நம் மூளையை ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்கும் ஒரு எளிய மருந்து என்பதை புரிந்து கொண்டு, எந்த வயதிலும் புதிய மொழிகளை கற்க தயங்க கூடாது என்பதே இந்த செய்தியின் முக்கிய சாராம்சமாகும்.

ஆய்வு:

https://www.fens.org/news-activities/news/speaking-another-language-could-slow-ageing-in-the-brain

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TAGGED:

BRAIN DEVELOPMENT
HOW TO SLOW BRAIN AGEING
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