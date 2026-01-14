ETV Bharat / lifestyle

உங்கள் ஆயுளை கூட்டும் 5 நிமிட நடைப்பயிற்சி: லான்செட் ஆய்வில் முக்கிய தகவல்!

தினசரி வழக்கமான பணிகளுடன் கூடுதலாக வெறும் 5 நிமிடங்கள் மட்டும் விறுவிறுப்பாக நடந்தால் முன்கூட்டியே ஏற்படும் மரண அபாயம் 10 சதவீதம் குறைகிறது.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 14, 2026 at 3:12 PM IST

உடற்பயிற்சி என்றாலே ஜிம்மிற்கு செல்ல வேண்டும் அல்லது நீண்ட நேரம் ஓட வேண்டும் என்ற எண்ணம் பலரிடம் உள்ளது. ஆனால், நாம் அன்றாடம் செய்யும் சிறிய மாற்றங்களே நம் ஆயுளை கூட்ட உதவும் என்பதை சமீபத்திய சர்வதேச ஆய்வு ஒன்று நிரூபித்துள்ளது. இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, நார்வே மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்தவர்களின் தரவுகளை கொண்டு நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு, 'லான்செட்' மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆய்வின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இது மக்களின் வாய்மொழித் தகவல்களை மட்டும் நம்பாமல், அவர்கள் உடலில் பொருத்தப்பட்ட 'ஆக்டிவிட்டி டிராக்கர்' (Activity Tracker) கருவிகள் மூலம் பெறப்பட்ட துல்லியமான தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டது. இதன் மூலம் மக்கள் எவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மற்றும் எவ்வளவு நேரம் இயங்குகிறார்கள் என்பது துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டது.

5 நிமிட மாற்றம்: தினசரி வழக்கமான பணிகளுடன் கூடுதலாக வெறும் 5 நிமிடங்கள் மட்டும் விறுவிறுப்பாக நடந்தால் அல்லது உடலை நீட்டி மடக்கினால் (Stretching), முன்கூட்டியே ஏற்படும் மரண அபாயம் 10 சதவீதம் குறைகிறது.

10 நிமிட மாற்றம்: இந்த நேரத்தை 10 நிமிடங்களாக உயர்த்தும்போது, மரண அபாயம் சுமார் 15 சதவீதம் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது.

அமர்ந்திருக்கும் நேரத்தை குறைத்தல்: ஒரு நாளில் நாம் அமர்ந்திருக்கும் நேரத்தில் 30 நிமிடங்களைக் குறைத்து, அதற்குப் பதிலாக லேசான நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டால், மரண அபாயம் 7 சதவீதம் குறைகிறது. உடற்பயிற்சியே செய்யாதவர்கள்கூட, இது போன்ற சிறிய மாற்றங்களைத் தொடங்கும்போது அவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது.

உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) வாரத்திற்கு 150 நிமிடங்கள் மிதமான உடற்பயிற்சி செய்ய பரிந்துரைக்கிறது. ஆனால், வேலைப்பளு மற்றும் வாழ்க்கை சூழல் காரணமாக பலரால் இந்த இலக்கை எட்ட முடிவதில்லை. அத்தகைய சூழலில் இருப்பவர்களுக்கு, "சிறிது நேரமாவது நடப்பது எதையும் செய்யாமல் இருப்பதை விட மேலானது" என்ற செய்தியை இந்த ஆய்வு அழுத்தமாக சொல்கிறது.

எப்படி செயல்படுத்துவது?

  • உணவு உண்ட பிறகு ஒரு சிறிய நடைப்பயிற்சி.
  • பேருந்து அல்லது ரயிலில் இருந்து ஒரு நிறுத்தம் முன்பே இறங்கி மீதி தூரத்தை நடந்து கடப்பது.
  • அலுவலகப் பணிகளுக்கு இடையே அவ்வப்போது எழுந்து நடப்பது.

இந்த ஆய்வு முடிவுகள் குறித்து சிட்னி பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் மெலடி டிங் கூறுகையில், "அனைவராலும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உடற்பயிற்சி இலக்குகளை அடைய முடியாது என்ற யதார்த்தத்தை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். எனவே, எட்டக்கூடிய சிறிய இலக்குகளை நிர்ணயிப்பது மக்களின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்," எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

