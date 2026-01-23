ETV Bharat / lifestyle

"இந்தியாவில் கருவுறும் 50% பெண்களுக்கு மருத்துவ ரீதியான சிக்கல் அதிகரிப்பு" - ICMR எச்சரிக்கை!

இந்தியாவில் கருவுறும் பெண்களில் இருவரில் ஒருவருக்கு கர்ப்பகால சிக்கல்கள் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக வெளிவந்துள்ள ஆய்வு முடிவுகள் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்தியாவில் தாய்மார்களின் ஆரோக்கியம் என்பது தற்போது மிகப்பெரிய கவலைக்குரிய விஷயமாக மாறியுள்ளது. சமீபத்தில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) மற்றும் மும்பையில் உள்ள தேசிய இனப்பெருக்க ஆரோக்கிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NIRRH) இணைந்து நடத்திய ஆய்வில், இந்தியாவில் கருவுறும் பெண்களில் பாதி பேருக்கு சுமார் 50% கர்ப்பிணிகளின் பிரசவ காலத்தில் மருத்துவ ரீதியான சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் எதார்த்தமான சூழலை நமக்கு உணர்த்துகின்றன. இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு சுமார் 3 கோடி பெண்கள் கருவுறுகிறார்கள். இதில் 1.5 கோடி பேர் ஏதோ ஒரு வகையில் 'உயர்மட்ட ஆபத்து' (High-risk) கொண்டவர்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இது தனிநபர்களின் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல, நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய விஷயமாகும்.

உலகளவில் பிரசவத்தின் போது தாய்மார்கள் உயிரிழக்கும் எண்ணிக்கையில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது மிகவும் கவலையளிக்கிறது. 2023-ம் ஆண்டு தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 19,000 தாய்மார்கள் உயிரிழக்கிறார்கள். அதாவது, நாள் ஒன்றுக்குச் சராசரியாக 52 தாய்மார்கள் உயிரிழக்கிறார்கள்.

ஆய்வின்படி, 33% பெண்களுக்கு ஒரு விதமான ஆபத்து காரணியும், 16.4% பெண்களுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆபத்து காரணிகளும் உள்ளன. மாநில வாரியாக பார்க்கும்போது, மேகாலயா (67.8%) மற்றும் மணிப்பூர் (66.7%) ஆகிய மாநிலங்கள் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளன.

சிக்கல்களுக்கு பின்னணியில் உள்ள காரணங்கள்:

இன்றைய நவீன உலகில் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார தற்சார்புக்காக பெண்கள் தங்களது 30 வயதுகளுக்கு பின்னரே திருமணத்தை பற்றியும், குழந்தை வளர்ப்பைப் பற்றியும் சிந்திக்கிறார்கள். 35 வயதிற்கு பிறகு கருவுறுவது சர்க்கரை நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கருச்சிதைவு போன்ற சிக்கல்களை தானாகவே ஈர்க்கிறது.

இந்திய பெண்களிடையே ரத்த சோகை என்பது காலம் காலமாக தொடரும் ஒரு சவாலாக உள்ளது. கர்ப்ப காலத்திற்கு முன்னரே ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பெண்களுக்கு, பிரசவத்தின் போது அதிக இரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு அது உயிரிழப்பிற்கு வழிவகுக்கிறது.

முறையற்ற உணவுப் பழக்கம், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்ளுதல் மற்றும் உடல் உழைப்பு குறைந்தது ஆகியவற்றால் உடல் பருமன் அதிகரிக்கிறது. இது இளம் பெண்களிடையே சினைப்பை நீர்க்கட்டி (PCOD) பிரச்சனையை உருவாக்கி, கருவுறுதலிலும், கருவுற்ற பின் அதைப் பாதுகாப்பதிலும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது.

முதல் குழந்தைக்கும் இரண்டாவது குழந்தைக்கும் இடையே போதுமான இடைவெளி (குறைந்தது 3 ஆண்டுகள்) இல்லாதது தாயின் உடலை பலவீனப்படுத்துகிறது. 31.1% பெண்களுக்குப் பிரசவ இடைவெளி குறைவாக இருப்பது இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

சாவால்களும் தீர்வும்: அரசு எடுத்து வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளால், மருத்துவமனைகளில் பிரசவம் பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இது ஆபத்துகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது. இருந்தபோதிலும், கிராமப்புறங்களில் அவசரகால மகப்பேறு சிகிச்சை வசதிகள், தகுதியான ரத்த வங்கிகள் மற்றும் நவீன மருத்துவ உபகரணங்கள் இன்னும் முழுமையாக சென்றடையவில்லை.

2030-ம் ஆண்டிற்குள் தாய்மார்கள் இறப்பு விகிதத்தை (MMR) ஒரு லட்சத்திற்கு 70-க்கும் குறைவாக குறைக்க வேண்டும் என்ற இலக்கை இந்தியா நிர்ணயித்துள்ளது.

  • பெண்கள் தங்களின் ஆரோக்கியத்தில் சிறு வயதிலிருந்தே அக்கறை காட்ட வேண்டும்.
  • புரதச்சத்து மற்றும் இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வதோடு, முறையான உடற்பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
  • கர்ப்ப காலத்திற்கு முன்பே முறையான மருத்துவப் பரிசோதனைகளைச் செய்துகொள்வது அவசியமாகும்.
  • அரசாங்கம் தரமான சிகிச்சை வசதிகளைக் கடைக்கோடி கிராமம் வரை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்.
  • தாய்மார்களின் ஆரோக்கியமே ஒரு ஆரோக்கியமான தலைமுறையை உருவாக்கும் அடிப்படை என்பதை நாம் உணர வேண்டிய தருணம் இது.

