ETV Bharat / lifestyle

வீட்டில் கரப்பான் பூச்சி தொல்லையா? கண்டிப்பா இந்த டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!

வினிகர் மற்றும் தண்ணீரை ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் சம அளவு எடுத்து கரப்பான் பூச்சிகள் இருக்கும் இடத்தில் தெளித்து வர, கரப்பான்களின் நடமாட்டம் குறையும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 12, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தண்ணீர் குடிப்பதற்காக இரவில் கிச்சனில் உள்ள லைட்-ஐ ஆன் செய்தால் போதும் காய்கறி, பாத்திரங்கள் என் அங்கும் இங்குமாய் கரப்பான் பூச்சிகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும். வீட்டை எவ்வளவு சுத்தமாக வைத்திருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை பலரது வீடுகளில் இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.

மற்ற பூச்சிகளை போல் கரப்பான் பூச்சியால் மனிதர்களுக்கு நேரடியாக எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்றாலும், தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகளை கரப்பான்கள் கொண்டுள்ளது. கரப்பான்கள் சிலருக்கு அச்சத்தையும் அருவெருப்பையும் உண்டாக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இதற்காக, பல ஸ்ப்ரேக்களை வாங்கி பயன்படுத்தினாலும், எந்த பயனும் இருக்காது. இந்த சூழ்நிலையில், உங்கள் வீட்டில் உள்ள கரப்பான் பூச்சியை விரட்ட சில இயற்கை டிப்ஸ்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். கண்டிப்பாக தெரிந்து கொண்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க.

வீட்டில் சில விஷயங்களை கடைபிடிப்பதன் மூலம் கரப்பான் பூச்சிகள் வருவதை தடுக்கலாம். அவற்றின் விவரம் பின்வருமாரு.

  • கரப்பான் பூச்சிகள் மற்றும் பிற பூச்சிகளின் பிரச்சனையைத் தவிர்க்க, வீட்டை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்திருப்பது முக்கியம்.
  • தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படாத மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் கொண்ட அலமாரிகள் மற்றும் சமையலறை சிங்க் ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனெனில் அதிக ஈரப்பதம் உள்ள பகுதிகளில் கரப்பான் பூச்சிகள் வளர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.
  • சாப்பிட்ட உடனேயே தட்டுகளைச் சுத்தம் செய்து வைக்க வேண்டும். உணவு மீதமிருந்தால், அதை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
  • சமையலறையில் அட்டைப்பெட்டிகளை வைப்பதை தவிர்க்கவும். அட்டைப் பெட்டிகள் மரக்கூழில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை கரப்பான் பூச்சிகளுக்குச் சிறந்த உணவாக இருக்கின்றன.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • வீட்டில் குப்பை அதிகமாக சேராமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
  • மாலை நேரங்களில், ஜன்னல், கதவு இடுக்குகள் வழியாக வீட்டிற்குள் கரப்பான் பூச்சி நுழையும் என்பதால் தேவையில்லாத நேரங்களில் அவற்றை அடைத்து வைக்க வேண்டும்.
  • குப்பை தொட்டி மூடி இருப்பதை உறுதி செய்யவும். திறந்த நிலையில் இருக்கும் குப்பை தொட்டிக்குள் கரப்பான் பூச்சிகள் நுழையும்.
  • வீட்டில் இருக்கும் ஓட்டைகள், விரிசல்கள், உடைந்த குழாய்களை முதலில் மூட வேண்டும். இப்படி செய்வதால் கரப்பான் கூடு கட்டுவதை தவிர்க்க முடியும்.

கரப்பான் பூச்சிகளை விரட்டும் இயற்கை வழிகள்:

இலவங்கப்பட்டை: இந்த மசாலாவின் கடுமையான வாசனை கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும். எனவே, சிறிது இலவங்கப்பட்டை பொடியை உப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் கலந்து, கரப்பான் பூச்சி சுற்றித் திரியும் இடங்களில் தெளிக்கவும். இது கரப்பான் பூச்சி வருவதை தடுப்பதோடு அவற்றின் முட்டைகளையும் அழிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வெங்காயம்: கரப்பான் பூச்சிகள் வெங்காயத்தின் கடுமையான வாசனையை விரும்புவதில்லை. எனவே, வீட்டில் கரப்பான் பூச்சிகள் சுற்றித் திரியும் பகுதிகளில் சிறிது வெங்காயச் சாற்றைத் தெளிக்கவும். வெங்காயத்தின் நறுமணத்திற்கு கரப்பான் பூச்சிகள் வராது.

கிராம்பு: கரப்பான் பூச்சிகளை வீட்டில் இருந்து விரட்டுவதற்கு, கிராம்பு சிறப்பாக செயல்படும். அதனால் சமையலறையின் அனைத்து முக்குகள் மற்றும் கரப்பான் அதிகம் வரும் இடத்தில் கிராம்புகளை வைக்கவும். கிராம்பு வெளியிடும் கடுமையான வாசனை கரப்பான் பூச்சிகளை அண்ட விடாது.

2009 ஆம் ஆண்டு பூச்சியியல் மற்றும் விலங்கியல் இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், கிராம்பு எண்ணெய் கரப்பான் பூச்சிகளை விரட்டுவதில் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக குறிப்பிடடுள்ளது.

சமையல் சோடா மற்றும் சர்க்கரை: இந்த இரண்டு பொருட்களையும் சம அளவு கலந்து கரப்பான் பூச்சிகள் சுற்றித் திரியும் இடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வைப்பது நல்ல தீர்வாகும். சர்க்கரையை சாப்பிட வரும் கரப்பான் பூச்சிகள் சமையல் சோடாவையும் சேர்த்து உண்டு உடனடியாக இறந்துவிடும்.

வினிகர்: வினிகர் மற்றும் தண்ணீரை ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் சம அளவு எடுத்து கரப்பான் பூச்சிகள் நடமாடும் இடத்தில் தெளிக்கவும். வாரத்திற்கு மூன்று முறை இப்படி செய்வதன் மூலம் கரப்பான் பூச்சி நடமாட்டம் கணிசமாக குறையும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்

TAGGED:

NATURAL WAYS TO KILL COCKROACHES
கரப்பான்பூச்சியை விரட்டுவது எப்படி
HOME REMEDIES FOR COCKROACHES
COCKROACH PREVENTION TIPS
HOW TO GET RID OF COCKROACHES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.