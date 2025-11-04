முடி வளர்ச்சிக்கு அற்புதங்களை செய்யும் முருங்கை எண்ணெய் - எப்படி தெரியுமா?
Published : November 4, 2025 at 1:04 PM IST
சருமத்தையும் கூந்தலையும் அழகாகவும் அடர்த்தியாகவும் வைத்துக்கொள்ள மெனக்கெட்டு பல விஷயங்களை செய்தாலும் சில நேரங்களில் எதிர்மறையான விளைவுகள் தான் பரிசாக கிடைக்கும். ஆனால், எளிதாக வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை பொருட்களை வைத்து தயார் செய்யும் எண்ணெய் சருமத்திற்கு ஈரப்பதத்தை அளிப்பது முதல் அடர்த்தியான முடி வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். ஆம், முருங்கை எண்ணெய் ஒட்டுமொத்த சருமம் மற்றும் முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பளபளப்பான சருமம்: முருங்கை எண்ணெய்யை சருமத்தில் தடவுவது மாசுபாட்டால் சேதமடைந்த சருமத்தை அதன் இயல்பு நிலைக்கு மீட்டெடுக்க உதவும். இது அன்றாட பணிகளால் ஏற்படும் சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்தும் நிவாரணம் அளிக்கிறது. மேலும், இந்த எண்ணெய்யை தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், சருமம் மென்மையாக மாறுவது மட்டுமல்லாமல், பளபளப்பாகவும் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ஈரப்பதம்: வறண்ட சருமம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த எண்ணெய் ஏற்றது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இது சருமத்தின் உள் அடுக்குகளில் நேரடியாக ஊடுருவி ஈரப்பதமாக்குகிறது மற்றும் மற்ற எண்ணெய்களை போல் பிசுபிசுப்பு தன்மை இருக்காது என்கின்றனர். இதனை வெடிப்பு ஏற்பட்ட உதடுகளில் தடவுவதன் மூலம் மென்மையாக மாறும். இதில் உள்ள கொழுப்பு அமிலங்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் சருமத்திற்கு போதுமான ஈரப்பதத்தையும் ஊட்டச்சத்தையும் அளிக்கின்றன.
தழுப்புகளை போக்க உதவுகிறது: முருங்கை எண்ணெய்யில் வைட்டமின் சி மற்றும் இ ஏராளமாக உள்ளன. இவை சருமத்தில் உள்ள வடு, தழும்புகளை முற்றிலுமாக நீக்க உதவுவதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, சருமத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகள், முகப்பருவினால் ஏற்பட்ட தழும்புகள் மற்றும் நிறமி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல தீர்வாகும் என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின்(NCBI) ஆய்வு கூறுகிறது. இந்த எண்ணெய்யின் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் கிருமி நாசினி பண்புகள் சருமத்தில் உள்ள தீக்காயங்கள் மற்றும் விரைவாக குணப்படுத்த உதவுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
முடி வளர்ச்சி: முருங்கை எண்ணெய் சருமத்தை மட்டுமல்ல, முடியையும் ஈரப்பதமாக்குகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இதற்காக, சிறிது முருங்கை எண்ணெயை எடுத்து, முடி ஈரமாக இருக்கும்போது மெதுவாக முடியில் மசாஜ் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த எண்ணெயை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது அடர்த்தியான கூந்தலைப் பெற உதவுகிறது. இது பொடுகு மற்றும் பிளவு முனைகள் போன்ற பிரச்சனைகளை நீக்கும் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.
வயதான தோற்றத்தை தடுக்கும்: முருங்கை எண்ணெயில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடி சருமத்தை இளமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் காட்டுகின்றன என்கின்றனர். இதில் உள்ள வைட்டமின் சி கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து சருமத்தை சுருக்கங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
கரும்புள்ளிகள், மெல்லிய கோடுகள் போன்றவை படிப்படியாக மறையும். குளித்த பிறகு இந்த எண்ணெயைக் கொண்டு சருமத்தை மெதுவாக மசாஜ் செய்வது நாள் முழுவதும் ஈரப்பதமாக வைத்திருக்கும். இரவு தூங்க செல்வதற்கு முன் இந்த எண்ணெய்யை சருமத்தில் தடவுவது சிறந்தது.
முருங்கை எண்ணெயில் ஆண்டிமைக்ரோபியல், பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற, பூஞ்சை எதிர்ப்பு மற்றும் வயதான எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன, இது சுருக்கங்கள் மற்றும் மந்தமான சருமம் போன்ற வயதான விளைவுகள் உட்பட பல தோல் பிரச்சனைகளுக்கு உதவுகிறது என்று சர்வதேச மருந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் பயன்பாடுகள் இதழில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல், முருங்கை எண்ணெய்யை முக சுத்தப்படுத்தியாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்கின்றனர். இதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் சூரிய ஒளியால் சேதமடைந்த சருமத்தை அதன் இயல்பு நிலைக்கு மீட்டெடுக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. கூடுதலாக, இதை ஒரு முடி சீரம் ஆகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
