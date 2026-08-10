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மழைக்காலமும் பீரியட்ஸ் நாட்களும்: பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்!

நைலான் உள்ளாடைகள் காற்றோட்டத்தை தடுத்து, வேர்வையையும் ஈரத்தையும் உள்ளேயே தங்க வைத்துவிடும். மழைக்காலத்தில் இது பிறப்புறுப்பு பகுதியில் கடுமையான எரிச்சலையும் அலர்ஜியையும் உண்டாக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 10, 2026 at 11:18 AM IST

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வெயிலின் தாக்கம் தணிந்து மழைக்காலம் தொடங்கும் போது, சுற்றிலும் ஒருவித குளிர்ச்சியும் இதமும் பரவுவது உண்மைதான். ஆனால் அதே மழைக்காலம், பெண்களுக்கு சில சங்கடங்களையும் கூடவே அழைத்து வருகிறது. குறிப்பாக, காற்றில் அதிகரிக்கும் ஈரப்பதமும், அடர்ந்த மேக மூட்டத்தால் ஏற்படும் வேர்வையும் மாதவிடாய் நாட்களை கடப்பதை சற்று சிரமமாக்கிவிடும்.

பொதுவாக, மாதவிடாய் சுழற்சி என்பது இயற்கையான ஒன்று. அதுவாகவே எந்தவித தொற்றையும் உடலில் உருவாக்கிவிடாது. ஆனால், அந்த நாட்களில் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப நம் உடலை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள தவறும்போதுதான் அரிப்பு, துர்நாற்றம், சருமத்தில் தடிப்புகள் மற்றும் கிருமி தொற்றுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன.

நாம் அன்றாடம் அறியாமல் செய்யும் சில எளிய தவறுகளை திருத்தி கொண்டாலே போதும். இந்த மழைக்காலத்திலும் எந்தவித அசௌகரியமும் இல்லாமல், மன அமைதியோடு நம் வேலைகளை தொடர முடியும். அப்படி பெண்கள் தெரியாமல் செய்யும் தவறுகளையும், அதற்கு மாற்றாக பின்பற்ற வேண்டிய சரியான முறைகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

ஒரே பேடை நீண்ட நேரம் மாற்றாமல் வைத்திருப்பது

மாதவிடாய் காலத்தில் ரத்தம் குறைவாக வெளியேறும் நாட்களிலோ அல்லது வேலையில் அதிக கவனம் இருக்கும்போதோ, ஒரே சானிட்டரி பேடை நாள் முழுவதும் மாற்றிடாமல் வைத்திருப்பது பலரது வழக்கமாக இருக்கிறது. மழைக்காலத்தில் நிலவும் ஈரப்பதம் மற்றும் உடல் சூடு காரணமாக பாக்டீரியாக்கள் மிக வேகமாக பெருக தொடங்கும்.

இதனால் தோலில் கடுமையான அரிப்பும், சங்கடமான துர்நாற்றமும் ஏற்படும். எனவே, ரத்தப்போக்கு குறைவாக இருந்தாலும் சரி, நான்கு முதல் ஆறு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தவறாமல் பேடை மாற்றிவிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

ஈரமான அல்லது செயற்கை இழை ஆடைகளை பயன்படுத்துவது

நைலான் போன்ற செயற்கை இழைகளால் செய்யப்பட்ட உள்ளாடைகள் காற்றோட்டத்தை தடுத்து, வேர்வையையும் ஈரத்தையும் உள்ளேயே தங்க வைத்துவிடும். மழைக்காலத்தில் இது பிறப்புறுப்பு பகுதியில் கடுமையான எரிச்சலையும் அலர்ஜியையும் உண்டாக்கும்.

இதை தவிர்க்க, எப்போதும் சுத்தமான, காற்றோட்டம் தரும் பருத்தி உள்ளாடைகளையே பயன்படுத்த வேண்டும். ஒருவேளை உள்ளாடை சிறிதளவு ஈரமானாலும், உடனே அதை மாற்றிவிடுவது தொற்றுகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாக்கும்.

மழையில் நனைந்த ஆடைகளுடனே பல மணி நேரம் இருப்பது

பள்ளி, கல்லூரி அல்லது வேலைக்கு சென்று வரும் வழியில் எதிர்பாராமல் மழையில் நனைந்துவிட்டால், அந்த ஈர ஆடைகளுடனேயே தொடர்ந்து அமர்ந்திருப்பது ஆபத்தானது. ஈரமான துணிகள் உடலின் வெப்பநிலையை குறைப்பதுடன், கிருமிகள் எளிதில் பரவுவதற்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்கி தரும். அதனால் மழையில் நனைந்த உடனே, பாதுகாப்பான இடத்திற்கு சென்று உடனடியாக உலர்வான, சுத்தமான ஆடைகளுக்கு மாறிவிட வேண்டும்.

சோப்புகள் மற்றும் கெமிக்கல் வாஷ்களை பயன்படுத்துவது

மாதவிடாய் நாட்களில் அப்பகுதியை அதிக சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், வாசனையுள்ள சோப்புகள், கெமிக்கல் வாஷ்கள் அல்லது ஸ்ப்ரேக்களை பெண்கள் பலர் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால், இவை பிறப்புறுப்பின் இயற்கை அமிலத் தன்மையை (pH balance) முற்றிலும் பாழ்படுத்தி, நன்மைகள் செய்யும் நல்ல பாக்டீரியாக்களையும் அழித்துவிடும். எனவே, வெறும் சுத்தமான தண்ணீரை கொண்டு வெளிப்புற பகுதியை சுத்தம் செய்தாலே போதுமானது. எந்தவித ரசாயனப் பொருட்களையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

பேட் மாற்றுவதற்கு முன் கைகளை கழுவாமல் இருப்பது

பேட் அல்லது மாதவிடாய் கப்புகளை மாற்றுவதற்கு பிறகு கைகளை கழுவும் நாம், அதை மாற்றுவதற்கு முன் கைகளை கழுவுவதை பல நேரங்களில் மறந்துவிடுகிறோம். நமது கைகளில் இருக்கும் கிருமிகள், பேடைப் பொருத்தும் போது எளிதாக தூய்மையான பொருட்களுக்கு மாறி உடலுக்குள் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இதை தடுக்க, மாதவிடாய் சார்ந்த எந்தவொரு பொருளையும் கையாளும் முன், சோப்பு போட்டு கைகளை நன்றாக கழுவி சுத்தப்படுத்துவது மிக முக்கியம்.

ரத்தம் குறைவாக இருப்பதால் பேட் மாற்றுவதைத் தள்ளிப்போடுவது

"பேட் இன்னும் முழுமையாக நிறையவில்லையே, அப்புறம் மாற்றி கொள்ளலாம்" என்று நினைப்பது முற்றிலும் தவறான அணுகுமுறை. பேடில் இருக்கும் காய்ந்த ரத்தமும், மழைக்கால ஈரப்பதமும் சேர்ந்து துர்நாற்றத்தையும், தோலில் சிராய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தும். பேட் நிரம்புகிறதோ இல்லையோ, குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியைக் கணக்கில் கொண்டு, வழக்கமாக மாற்றுவதை பழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்.

பயன்படுத்திய பேடுகளை முறையற்று தூக்கி எறிவது

பயன்படுத்திய பேடுகளை அப்படியே திறந்த வெளியில் தூக்கி எறிவதோ அல்லது கழிப்பறை கோப்பையில் போட்டு ஃப்ளஷ் செய்வதோ கூடாது. இது சுற்றுப்புற சுகாதாரத்தை பாதிப்பதுடன், கழிவுநீர்க் குழாய்களில் அடைப்பையும் ஏற்படுத்தும். அதனால், பயன்படுத்திய பொருட்களை ஒரு பழைய காகிதத்தில் நன்றாக சுற்றி, மூடி உள்ள குப்பை தொட்டியில் மட்டுமே எறிய வேண்டும்.

அரிப்பு மற்றும் வலி போன்ற அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்துவது

அடிவயிற்று வலி, கடுமையான அரிப்பு அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான வெள்ளைப்படுதல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்படும் போது, "மாதவிடாய் காலத்தில் இதெல்லாம் இயல்புதான்" என்று அசட்டையாக இருப்பது கூடாது. இவை கிருமித் தொற்றின் வெளிப்பாடாகவும் இருக்கலாம். எனவே, தொடர்ந்து அரிப்போ அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான அசௌகரியமோ இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து சரியான ஆலோசனை பெறுவது அவசியமாகும்.

உடலுக்கு பொருந்தாத தரமற்ற பேடுகளை தேர்ந்தெடுப்பது

உங்களின் ரத்தப்போக்கிற்கு ஏற்றவாறு இல்லாமல், தவறான அளவிலோ அல்லது உறிஞ்சும் திறன் குறைவான தரமற்ற பேடுகளையோ பயன்படுத்தும் போது ரத்தம் வெளியில் கசியக்கூடும். மேலும், அது தோலில் உராய்ந்து காயங்களையும் ஏற்படுத்தும். எனவே, உங்கள் உடலமைப்புக்கும் ரத்தப்போக்கின் அளவுக்கும் ஏற்ற, மென்மையான மற்றும் காற்றோட்டமான தரமான பொருட்களை பார்த்து வாங்குவது மிகவும் நல்லது.

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TAGGED:

மாதவிடாய் சுகாதாரம்
MENSTRUAL CARE
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