ETV Bharat / lifestyle

மழைக்கால எச்சரிக்கை: பழங்கள், காய்கறிகளால் பரவும் தொற்று - தடுப்பது எப்படி?

மழைக்காலத்தில் ஆப்பிள், வெள்ளரிக்காய் போன்ற பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அப்படியே சாப்பிடாமல், தோலை நீக்கிவிட்டு சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 20, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

இந்தியாவில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து மழைக்காலம் தொடங்கும்போது, காலநிலை மாறுபாட்டினால் பலவிதமான நீர் மற்றும் உணவுவழி நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த சமயத்தில், உடலுக்கு நல்லது என்று நினைத்து சாப்பிடும் பச்சை காய்கறிகளும் பழங்களும் சில நேரங்களில் உடல்நல குறைபாட்டிற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துவிடுகின்றன.

மழைக்கால ஈரப்பதத்தில் பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற கிருமிகள் மிக வேகமாக வளருவது தான் இதற்கு முக்கிய காரணம். நாம் வாங்கும் உணவுகள் அசுத்தமான முறையில் கையாளப்படும்போதும், அவற்றை சரியாக சுத்தப்படுத்தாமல் சாப்பிடும்போதும் கிருமிகள் நம் உடலுக்குள் எளிதாக சென்றுவிடுகின்றன.

எனவே, மழைக்காலத்தில் பச்சை காய்கறிகளையும் பழங்களையும் சாப்பிடும்போது ஏன் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும், என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மழைக்காலத்தில் நோய்த்தொற்று அதிகரிக்க காரணம்?

மழைக்காலத்தில் காற்றில் இருக்கும் அதிகப்படியான ஈரப்பதம், கிருமிகள் பெருகுவதற்கு ஏதுவான சூழலை உருவாக்குகிறது. கனமழை பெய்யும்போது கழிவுநீரும், தேங்கும் தண்ணீரும் கலப்பதால் நிலத்தடி நீர் மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டு நீர் அசுத்தமடைகிறது. இந்த தண்ணீரை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் போதும், சந்தைகளில் காய்கறிகளை கழுவப் பயன்படுத்தும் போதும் 'இ-கோலை', 'சால்மோனெல்லா' போன்ற ஆபத்தான பாக்டீரியாக்கள் காய்கறிகளில் ஒட்டிக்கொள்கின்றன.

மேலும், மழைக்காலங்களில் சந்தைகளிலும் சாலையோர கடைகளிலும் தேங்கும் தண்ணீர் மற்றும் ஈக்களினால் கிருமிகள் எளிதாக பரவுகின்றன. இத்தகைய அசுத்தமான சூழலில் இருக்கும் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் நாம் சமைக்காமல் அப்படியே பச்சையாக சாப்பிடும்போது, அவை நேரடியாக வயிற்றுக்குள் சென்று கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, வயிற்று வலி மற்றும் காய்ச்சலை உண்டாக்குகின்றன.

எல்லா பழங்களும் காய்கறிகளும் ஆபத்தானவையா?

மழைக்காலத்தில் பச்சை காய்கறிகள் அல்லது பழங்களை சாப்பிட்டாலே உடலுக்கு ஆகாது என்று பயப்பட தேவையில்லை. நாம் சாப்பிடும் உணவின் தன்மையை பொறுத்தே பாதுகாப்பு மாறுபடுகிறது.

  • தடிமனான தோல் கொண்ட பழங்கள்: வாழைப்பழம், ஆரஞ்சு, மாதுளை போன்ற பழங்களின் உட்பகுதி இயற்கையாகவே தடிமனான தோலால் மூடப்பட்டிருப்பதால், வெளிப்புற கிருமிகள் உள்ளே செல்வது கடினம். எனவே, இவற்றை தாராளமாக சாப்பிடலாம்.
  • இலை மற்றும் பச்சைக் காய்கறிகள்: முட்டைக்கோஸ், கீரை வகைகள், வெள்ளரிக்காய், தக்காளி போன்ற பச்சையாக சாப்பிடும் காய்கறிகளில் கிருமிகள் மறைந்திருக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே, இவற்றை பயன்படுத்தும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை.

நோய்த்தொற்றை தவிர்க்க என்ன செய்யலாம்?

  • சந்தையிலிருந்து வாங்கி வரும் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் ஓடும் நல்ல தண்ணீரில் பலமுறை நன்றாகத் தேய்த்துக் கழுவ வேண்டும்.
  • ஆப்பிள், வெள்ளரிக்காய் போன்ற பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அப்படியே சாப்பிடாமல், தோலை நீக்கிவிட்டு சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது.
  • சாலையோரக் கடைகளில் ஏற்கனவே வெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பழங்களை வாங்கி சாப்பிடக் கூடாது. அவற்றில் தூசி, ஈக்கள் மற்றும் அசுத்தமான தண்ணீர் பட்டிருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம்.
  • மழைக்காலம் முடியும் வரை கீரை மற்றும் காய்கறிகளை பச்சையாக 'சாலட்' ஆகச் சாப்பிடுவதை தவிர்த்துவிட்டு, லேசாக ஆவியில் வேகவைத்தோ அல்லது நன்றாகச் சமைத்தோ சாப்பிடுவது கிருமிகளை முற்றிலும் அழித்துவிடும்.
  • சமைக்காத பச்சைக் உணவுகளையும், சமைத்த உணவுகளையும் தனித்தனியாகச் சேமிக்க வேண்டும். சமைப்பதற்கு முன்பும், சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் கைகளை சோப்பு போட்டுத் தூய்மையாகக் கழுவ வேண்டும்.

இவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்!

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் நபர்களுக்கு இந்த தொற்றுகளின் பாதிப்பு மிக கடுமையாக இருக்கும். குறிப்பாக குழந்தைகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் மீண்டு வருபவர்கள் இந்த சமயத்தில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு பழங்களை வீட்டில் நன்றாக கழுவி, தோலை நீக்கியே கொடுக்க வேண்டும். முதியவர்கள் மழைக்காலத்தில் பச்சைக் காய்கறி சாலட்களைத் தவிர்த்துவிட்டு, நன்றாகச் சமைத்த சூடான உணவுகளை உண்பதே நல்லது.

வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டால்?

அசுத்தமான உணவாலோ அல்லது தண்ணீராலோ வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டால், உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்துவிடாமல் இருக்க நிறைய காய்ச்சிய குடிநீர், இளநீர் அல்லது உப்பு சர்க்கரை கரைசலை (ORS) தொடர்ந்து குடிக்க வேண்டும். தயிர் சாதம், கஞ்சி போன்ற எளிதில் ஜீரணமாகும் உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும்.

இருப்பினும், வயிற்றுப்போக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தாலோ, மலத்தில் இரத்தம் வந்தாலோ, கடுமையான காய்ச்சல் மற்றும் வாந்தி இருந்தால் சுய மருத்துவம் செய்யாமல் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி தகுந்த சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://www.researchgate.net/profile/Rajpal-Khillare-2/publication/362387536_Food_Safety_Measures_for_Monsoon/links/62e776333c0ea878877251f1/Food-Safety-Measures-for-Monsoon.pdf

இதையும் படிங்க:

ஆரோக்கியம் என்ற பெயரில் நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் 10 கட்டுக்கதைகள்!

அடிக்கடி கொஞ்சமாக சாப்பிடுவதா அல்லது வயிறார 3 வேளை சாப்பிடுவதா? உங்கள் உடலுக்கு எது பெஸ்ட்?

ரத்த நாளங்களில் மைக்ரோபிளாஸ்டிக்: மாரடைப்புக்கு வழிவகுப்பதாக ஆய்வு எச்சரிக்கை!

TAGGED:

MONSOON DIET
MONSOON HEALTH TIPS
மழைக்காலம்
WHAT TO NOT EAT IN THE MONSOON

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.