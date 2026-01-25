ETV Bharat / lifestyle

உங்களுக்கு பூ கட்ட தெரியாதா? இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ண ஈஸியா கட்டிடலாம்!

பூக்கள் சீக்கிரம் வாடாமல் இருக்க, ஒரு மெல்லிய துணியை நனைத்துப் பிழிந்து, அதன் மேல் பூக்களைப் பரப்பி வைக்கலாம்.

(Getty images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 25, 2026 at 1:13 PM IST

பூக்கள் நம் அன்றாட வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கம். காலையில் விழித்ததும் சாமி படத்திற்கு வைக்கும் ஒரு பூவில் தொடங்கி, விசேஷங்கள், திருவிழாக்கள் என அனைத்திற்கும் பூக்கள் தான் முதலிடம் பிடிக்கின்றன. விசேஷ நாட்களில் பூக்களின் விலை எகிறினாலும், கூட்டத்தில் முண்டியடித்தாவது பூக்களை வாங்காமல் யாரும் திரும்புவதில்லை.

குறிப்பாக, சாலையோரங்களில் அமர்ந்து கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் பூ கட்டுபவர்களைப் பார்த்தால் நமக்கும் ஆசையாக இருக்கும். அந்த லாவகமும், நேர்த்தியும் ஒரு கலை போலவே தோன்றும். வீட்டில் அம்மா, பாட்டி அல்லது அத்தை எனப் பெரியவர்கள் அமர்ந்து பூ கட்டும் அழகை வேடிக்கை பார்ப்பதே ஒரு தனி சுகம்.

அவர்கள் மணக்க மணக்கப் பூக்களைக் கட்டி முடிக்கும்போது, நாமும் ஒரு நான்கு பூக்களைக் கட்டிப் பார்க்கலாமே என்று தோன்றும். ஆனால், நாம் கட்டத் தொடங்கும்போது நூல் கைமீறிப் போவதும், பூக்கள் அறுந்து விழுவதும் நடக்கும். பூ கட்டுவது என்பது ஒரு நுட்பமான வேலை, அதைச் சரியாகப் பழகிக்கொண்டால் அது ஒரு சிறந்த பொழுதுபோக்காகவும் மாறும். இப்படியிருக்க, வாங்கிய உதிரிப் பூக்களை வீணாக்காமல், நீங்களே அழகாகக் கோர்ப்பதற்கான எளிய வழிகளை இனி பார்ப்போம்.

பூ கட்டுவது எப்படி?

  1. நூலை உங்கள் இடது கையின் சுண்டு விரலில் ஒருமுறை சுற்றிக்கொண்டு, கட்டை விரலுக்கும் ஆள்காட்டி விரலுக்கும் இடையில் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள். நூலின் முனை கீழே தொங்கட்டும்.
  2. ஒரு பூவை எடுத்து, அதன் காம்பு மேல் நோக்கி இருக்குமாறு நூலின் மேல் பகுதியில் வையுங்கள். மற்றொரு பூவை எடுத்து, அதன் காம்பு கீழ் நோக்கி இருக்குமாறு அதன் அடியில் வையுங்கள். இப்போது இரண்டு பூக்களின் காம்புகளும் ஒன்றை ஒன்று பார்த்தபடி இருக்கும்.
  3. வலது கையால் நூலை எடுத்து, மேலிருக்கும் பூவின் காம்பைச் சுற்றி ஒருமுறை கீழாகக் கொண்டு வாருங்கள்.
  4. இப்போது ஒரு லூப் (Loop) போல நூலை உருவாக்கி, அந்த லூப்பிற்குள் இரண்டு பூக்களையும் நுழைத்து மெதுவாக இழுக்க வேண்டும். இதுவே "பூ முடிச்சு" ஆகும். பூக்கள் மிகவும் இறுக்கமாகவோ அல்லது மிகவும் தளர்வாகவோ இல்லாமல் நடுத்தரமாக இருக்க வேண்டும்.
  5. இதே முறையில் அடுத்தடுத்த பூக்களை வைத்து அடுக்கி, வரிசையாகக் கட்டி வர வேண்டும். பூக்கள் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், ஒரு முடிச்சுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று பூக்களைச் சேர்த்து வைத்துப் பழகலாம்.

பூக்கள் வாடாமல் இருக்கவும், அழகாக இருக்கவும் சில டிப்ஸ்!

  • பூ கட்டும்போது நூல் அறுந்து போகாமல் இருக்க, பருத்தி நூலை பயன்படுத்துங்கள். நைலான் நூல்கள் வழுக்கும் தன்மை கொண்டவை என்பதால் ஆரம்பத்தில் சிரமமாக இருக்கும்.
  • மொட்டாக இருக்கும் பூக்களை வாங்கி வந்து கட்டுவது எளிது. பூக்கள் விரிந்துவிட்டால், இதழ்கள் உதிர்ந்துவிட வாய்ப்புள்ளது.
  • பூக்கள் சீக்கிரம் வாடாமல் இருக்க, ஒரு மெல்லிய துணியை நனைத்துப் பிழிந்து, அதன் மேல் பூக்களைப் பரப்பி வைக்கலாம்.
  • மல்லிகைப் பூவுடன் சிறிய கனகாம்பரம் அல்லது பச்சை நிற மருக்கொழுந்து சேர்த்து கட்டினால் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், வாசனையாகவும் இருக்கும்.
  • கட்டிய பூக்களை ஒரு வாழை இலையில் சுற்றியோ அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவிலோ வைத்து மூடி வைத்தால் இரண்டு நாட்கள் வரை வாடாமல் இருக்கும்.

