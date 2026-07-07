எச்சரிக்கை! முகம் வெள்ளையாகும் க்ரீம்களால் 18 பெண்களுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு - முழு விவரம் இதோ!
நீங்கள் வாங்கும் சோப்பு அல்லது கிரீம்களின் லேபிளில் மெர்குரஸ் குளோரைடு, கலோமல், மெர்குரிக் அல்லது மெர்குரி போன்ற வார்த்தைகள் இருந்தால், அதை தொடவே கூடாது.
Published : July 7, 2026 at 3:50 PM IST
"அழகாக, வெள்ளையாக மாற வேண்டும்" என்ற விளம்பரங்களை நம்பி, கடைகளிலும் ஆன்லைனிலும் விற்கும் கிரீம்களை வாங்கிப் பயன்படுத்துபவரா நீங்கள்? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்குத்தான். சமீபகாலமாக, சமூக வலைத்தளங்களிலும் ஆன்லைன் கடைகளிலும் 'இன்ஸ்டன்ட் குளோ' தரும் என்று விளம்பரப்படுத்தப்படும் பல அழகு சாதனப் பொருட்களில், உயிருக்கே ஆபத்தான வேதிப்பொருட்கள் கலந்திருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
நாம் முகத்தில் தடவும் கிரீம், சருமத்தோடு நின்றுவிடாமல் நம் உடலின் உள் உறுப்புகளையும், குறிப்பாக சிறுநீரகத்தை எப்படி சிதைக்கிறது என்பதை நாக்பூரில் நடந்த ஒரு அதிர்ச்சிச் சம்பவம் நமக்கு உணர்த்தியிருக்கிறது.
நாக்பூரில் நடந்தது என்ன?
மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் கடந்த இரண்டு வருடங்களில் அடுத்தடுத்து 18 பெண்களுக்குச் சிறுநீரகக் கோளாறுகள் மற்றும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. திடீரென இத்தனை பெண்களுக்கு சிறுநீரகப் பாதிப்பு வர என்ன காரணம் என்று மருத்துவர்கள் தீவிரமாக ஆராய்ந்தனர். அப்போதுதான், பாதிக்கப்பட்ட அந்த 18 பெண்களும் தங்களது முகம் வெள்ளையாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக, நீண்ட நாட்களாக ஒரே மாதிரியான ஃபேர்னஸ் கிரீம்களை பயன்படுத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
இதனை தொடர்ந்து, மகாராஷ்டிர உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாக துறை (FDA) சம்பந்தப்பட்ட அழகு சாதன பொருட்களை ஆய்வுக்கூடத்திற்கு அனுப்பி சோதனை செய்தது. அந்த சோதனையின் முடிவு அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
அனுமதியை விட 752 மடங்கு அதிக விஷம்!
பரிசோதனை செய்யப்பட்ட கிரீம்களில் சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட 752 மடங்கு அதிகமாக மெர்குரி (பாதரசம்) கலந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், அதில் மனித உடலுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கும் காரீயம் (Lead) போன்ற நச்சுப் பொருட்களும் கலந்திருந்தன.
இதையடுத்து, மகாராஷ்டிர அரசு உடனடியாகப் பின்வரும் மூன்று தயாரிப்புகளுக்குத் தடை விதித்து, அவை தரம் குறைந்தவை என்று அறிவித்துள்ளது.
- 'கோரி பியூட்டி கிரீம்' (Goree Beauty Cream) – இது பாகிஸ்தானில் தயாரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
- 'ஃபேஸ் ஃப்ரெஷ் கோல்ட்' (Face Fresh Gold - Beauty Cream & Beauty Serum)
- 'கோல்டன் ஸ்டார் பியூட்டி கிரீம்' (Golden Star Beauty Cream)
கிரீம்களில் மெர்குரி ஏன் சேர்க்கப்படுகிறது?
நம்முடைய தோல் கருப்பாகவோ அல்லது மாநிறமாகவோ இருப்பதற்கு காரணம் 'மெலனின்' (Melanin) என்ற நிறமிதான். இந்த மெர்குரி (பாதரசம்) கலந்த கிரீம்களை முகத்தில் தடவும்போது, அது மெலனின் உற்பத்தியை தடுத்து நிறுத்துகிறது. இதனால், சில நாட்களிலேயே முகம் தற்காலிகமாக வெள்ளையாக மாறுவது போன்ற ஒரு போலி தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
ஆனால், இது ஆரோக்கியமான மாற்றம் கிடையாது. இது முற்றிலும் ரசாயனங்களால் சருமத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்பாகும். தொடர்ந்து இந்த கிரீம்களை பயன்படுத்தும்போது, அந்த மெர்குரி சருமத்தின் வழியே ரத்தத்தில் கலந்து, நாளடைவில் சிறுநீரகம், மூளை போன்ற முக்கிய உறுப்புகளில் தேங்கி, அவற்றை செயலிழக்க செய்கிறது.
உடலுக்கு ஏற்படும் பேராபத்துகள்
அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாக அமைப்பின் (US FDA) படி, மெர்குரி கலந்த அழகுப் பொருட்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் பின்வரும் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்படும்.
- சிறுநீரகச் சிதைவு: 2024-ல் வெளியான மருத்துவ ஆய்வின்படி, இந்த மெர்குரி கிரீம்கள் சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறனைப் பாதித்து, சிறுநீரில் அதிகப்படியான புரோட்டீன் வெளியேறும் 'மெம்ப்ரேனஸ் நெஃப்ரோபதி' (Membranous Nephropathy) என்ற ஆபத்தான நோயை உண்டாக்குகிறது.
- நரம்பு மண்டலப் பாதிப்பு: கைகால்களில் நடுக்கம், கடுமையான ஞாபக மறதி, மனச்சோர்வு மற்றும் பதற்றம் போன்ற மனநலப் பாதிப்புகள் ஏற்படும்.
- சருமப் பாதிப்பு: தோலின் இயற்கையான தன்மை மாறி, அலர்ஜி, தடிப்புகள் ஏற்பட்டு, சருமம் நிரந்தரமாகப் பாழாகிவிடும்.
ஆன்லைனில் விற்கப்படும் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள்!
அரசாங்கம் இந்த ஆபத்தான கிரீம்களுக்குத் தடை விதித்திருந்தாலும், 'மீஷோ' போன்ற சில பிரபல ஆன்லைன் வர்த்தகத் தளங்களில் இவை இன்னும் தடையின்றி விற்கப்படுவது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், இந்த போலி கிரீம்களில் தயாரிப்பாளரின் பெயர், முகவரி, பேட்ச் எண் (Batch Number), தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதிகள் போன்ற எந்தவொரு அத்தியாவசிய விபரங்களும் இருப்பதில்லை. நியூசிலாந்து மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற நாடுகளின் சுகாதார அமைப்புகளும் ஏற்கனவே இந்த 'கோரி' (Goree) பிராண்டு தயாரிப்புகளுக்குப் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துத் தடை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நீங்கள் வாங்கும் கிரீம் பாதுகாப்பானது தானா? எப்படிச் சரிபார்ப்பது?
இனிமேல் எந்தவொரு அழகு சாதனப் பொருளை வாங்கும் முன்பும், பெண்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். அதற்கு சில எளிய வழிகள்:
- பொருட்களின் விபரங்களைப் படியுங்கள்: நீங்கள் வாங்கும் சோப்பு அல்லது கிரீம்களின் லேபிளில் மெர்குரஸ் குளோரைடு (mercurous chloride), கலோமல் (calomel), மெர்குரிக் (mercuric) அல்லது மெர்குரி (mercury/பாதரசம்) போன்ற வார்த்தைகள் இருந்தால், அதைத் தொடவே கூடாது.
- விலாசம் இல்லாத பொருட்களைத் தவிருங்கள்: தயாரிப்பு நிறுவனம் எது, எங்கு தயாரிக்கப்பட்டது என்ற விபரங்கள் தெளிவாக இல்லாத கிரீம்களை வாங்க வேண்டாம்.
- அதிவேகமாக வெள்ளையாக்கும் கிரீம்கள்: 3 நாட்களில் அல்லது ஒரு வாரத்தில் வெள்ளையாக்கும் என்று விளம்பரம் செய்யப்படும் பொருட்களில் ரசாயன கலப்பு அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைகளில் வாங்குங்கள்: நம்பகமான கடைகள் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ தளங்களில் மட்டுமே அழகுப் பொருட்களை வாங்க வேண்டும்.
ஆய்வு:
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/mercury-poisoning-linked-skin-products
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5742931/
https://www.who.int/initiatives/elimination-of-mercury-containing-skin-lightening-products