ETV Bharat / lifestyle

ஆண்களுக்கு ஏற்படும் 'மூட் ஸ்விங்க்ஸ்' - தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுவது ஏன்?

ஆண்கள் தங்கள் மனநலனைப் பேண முதலில் செய்ய வேண்டியது, தங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருப்பதை ஒப்புக்கொள்வதுதான்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 16, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலையில் உற்சாகமாக வேலையை தொடங்கும் ஒருவர், மாலையில் வீடு திரும்பும்போது எந்த காரணமும் இல்லாமல் எரிச்சலடைவதை நாம் பல வீடுகளில் பார்த்திருப்போம். "ஏன் இவ்வளவு கோபப்படுகிறீர்கள்?" என்று கேட்டால், அதற்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மையான காரணம் அவருக்கே தெரிந்திருக்காது.

பொதுவாக, மனநிலை மாற்றங்கள் அல்லது மூட் ஸ்விங்ஸ் (Mood Swings) என்பது பெண்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்ற ஒரு பொதுவான கருத்து நம்மிடையே நிலவுகிறது. ஆனால், உண்மையில் ஆண்களும் இத்தகைய மனநிலை மாற்றங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

பல நேரங்களில் இது கோபமாகவோ அல்லது பிடிவாதமாகவோ வெளிப்படுவதால், இதை ஒரு மனநல விஷயமாகப் பார்க்காமல், அந்த நபரின் குணமாகவே நாம் கருதிவிடுகிறோம். ஆண்கள் தங்களுக்குள் இருக்கும் அழுத்தத்தை வெளிப்படையாக பேசத் தயங்குவதும், சமூகம் அவர்களை "வலிமையானவர்களாக" மட்டுமே பார்க்க விரும்புவதும் இந்த பிரச்சனையை மேலும் சிக்கலாக்குகிறது.

ஆண்களுக்கு ஏற்படும் மூட் ஸ்விங்க்ஸ்:

ஆண்களுக்கு ஏற்படும் இந்த மனநிலை மாற்றத்தை மருத்துவத்தில் "இரிட்டபிள் மேல் சின்ட்ரோம்" (Irritable Male Syndrome - IMS) என்று அழைக்கிறது. இது பதற்றம், எரிச்சல் மற்றும் ஒருவித சோர்வான மனநிலையை ஆண்களுக்கு உருவாக்குகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு தளத்தில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரை.

பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படும்போது அது வெளிப்படையாகப் பேசப்படுகிறது. ஆனால், ஆண்களுக்கு உடலில் டெஸ்டோஸ்டிரோன் போன்ற ஹார்மோன் அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அவர்களது மனநிலையைப் பாதிக்கும் என்பதைப் பலர் அறிவதில்லை.

சமூகத்தில் ஆண்கள் எப்போதும் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று வளர்க்கப்படுவதால், அவர்கள் தங்கள் மன அழுத்தத்தை எரிச்சலாகவோ அல்லது மௌனமாகவோ காட்டுகிறார்கள். இது மற்றவர்களுக்கு வெறும் கோபமாகத் தெரிந்தாலும், அதன் பின்னணியில் ஒரு மனப்போராட்டம் இருக்கக்கூடும் என்கிறது ஆய்வு.

ஏன் இந்த பிரச்சனைகள் வெளியே தெரிவதில்லை?

பல குடும்பங்களில் ஆண்கள் கோபப்படுவதை இயல்பான ஒன்றாகவே பார்க்கிறார்கள். வேலைப்பளு அல்லது வெளியூர் டென்ஷன் என்று கூறி அந்த மாற்றங்கள் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு ஆண் அழுதால் அல்லது சோகமாக இருந்தால் மட்டுமே அவர் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று நாம் நினைக்கிறோம்.

ஆனால், அடிக்கடி எரிச்சலடைவது, சின்ன விஷயத்திற்கு பெரிய அளவில் கத்துவது, யாரிடமும் பேசாமல் தனிமையில் இருப்பது போன்றவை எல்லாமே மனநிலை மாற்றத்தின் வெளிப்பாடுகள்தான். "ஆண்கள் எதற்கும் கலங்கக் கூடாது" என்ற சமூகக் கட்டமைப்பு, அவர்கள் தங்கள் மனநலன் குறித்து பேசுவதற்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. இதனால், உள்ளுக்குள் இருக்கும் மன அழுத்தம் தீர்க்கப்படாமலேயே நீடிக்கிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.

காரணங்கள் என்ன?

இந்த மனநிலை மாற்றங்களுக்குப் பின்னால் பல காரணங்கள் ஒளிந்துள்ளன. உடல் ரீதியான ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், முறையற்ற தூக்கம் மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது. இன்றைய சூழலில் இரவு தாமதமாக தூங்குவதும், போதிய ஓய்வு இல்லாமலும் இருப்பது மூளையின் அமைதியைக் குலைக்கிறது.

இது தவிர, சிறுவயதில் ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்கள் அல்லது தற்போதைய நிதி நெருக்கடி மற்றும் வேலை சுமை போன்றவை ஒருவரை தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தில் வைத்திருக்கின்றன. மது அல்லது மற்ற போதைப் பழக்கங்கள் தற்காலிகத் தீர்வாகத் தெரிந்தாலும், அவை நீண்ட காலத்தில் மூளையின் ரசாயனச் சமநிலையைப் பாதித்து, மனநிலை மாற்றங்களை இன்னும் மோசமாக்குகின்றன.

எப்போது கவனிக்க வேண்டும்?

சாதாரணமான மனநிலை மாற்றங்கள் என்பது அனைவருக்கும் இயல்பானதுதான். ஆனால், இந்த எரிச்சலும் கோபமும் ஒருவருடைய அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கும்போது நாம் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அடிக்கடி சண்டை வருவது, வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போவது அல்லது காரணமே இல்லாமல் தனிமையில் இருக்க விரும்புவது போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால், அது சாதாரணமானது அல்ல.

இது ஒருவரின் குணம் என்று ஒதுக்கிவிடாமல், அவருக்கு மன ரீதியான ஆதரவு தேவை என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பல ஆண்கள் இது தங்களுக்குள் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்பதை உணராமலேயே காலத்தைக் கடத்துகிறார்கள்.

மாற்றம் தரும் டிப்ஸ்:

ஆண்கள் தங்கள் மனநலனைப் பேண முதலில் செய்ய வேண்டியது, தங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருப்பதை ஒப்புக்கொள்வதுதான். சரியான நேரத்திற்குத் தூங்குவது, உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் சரிவிகித உணவை உட்கொள்வது போன்றவை மனநிலையைச் சீராக வைத்திருக்க உதவும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நம்பிக்கைக்குரியவர்களிடம் மனம் விட்டுப் பேசுவது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும்.

ஆண்கள் தங்கள் பலவீனங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வது தவறல்ல என்ற புரிதல் குடும்பங்களுக்குள் வர வேண்டும். மன அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பதாக உணர்ந்தால், தயக்கமின்றி மனநல ஆலோசகரை அணுகுவது நல்லது. மனநலம் என்பது பாலினம் சார்ந்தது அல்ல, அது மனிதர்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானது. ஆண்களும் தங்கள் உணர்ச்சிகளைச் சரியாகப் புரிந்து கையாண்டால், ஆரோக்கியமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

மூட் ஸ்விங்க்ஸ்
MEN MENTAL HEALTH
WHAT CAUSES MOOD SWINGS IN MEN
DO MEN HAVE MOOD SWINGS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.