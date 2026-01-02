டைப் 2 நீரிழிவு நோய் உள்ள ஆண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் அபாயம் - ஆய்வில் தகவல்!
சர்க்கரை நோய்க்கும் ஆண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் குறைவதற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இன்றைய பிஸியான உலகில், மாறிவரும் உணவு பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக சர்க்கரை நோய் என்பது ஒரு உலகளாவிய சுகாதாரப் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. சர்க்கரை நோய் உடல் உறுப்புகளை பாதிக்கும் என்பது பொதுவாக தெரிந்த விஷயம் என்றாலும், குறிப்பாக டைப் 2 சர்க்கரை நோய் இருக்கும் ஆண்களின் கருவுறுதலை (Fertility) எந்த அளவிற்குப் பாதிக்கிறது என்பது குறித்த புதிய ஆய்வுகள் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
இது EMJ ஆய்வுத்தளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, உடலில் ஏற்படும் 'நீண்டகால வீக்கம்' (Chronic Inflammation) இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது என்பதை சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
சர்க்கரை நோயும் ஆண் மலட்டுத்தன்மையும்: புதிய ஆய்வின் முடிவுகள்: சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான ஆய்வின்படி (Meta-analysis), சர்க்கரை நோய்க்கும் ஆண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் குறைவதற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. நீரிழிவு நோய் ஆண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக, ஆராய்ச்சியாளர்கள் 1972 மற்றும் 2022-க்கு இடையில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகளை ஆய்வு செய்தனர். இதற்கு காரணம் என்ன?
வீக்கம் (Inflammation) : சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவு சீரற்று இருக்கும்போது, அது உடலில் ஒருவிதமான நீண்டகால வீக்கத்தை (Chronic low-grade inflammation) ஏற்படுத்துகிறது. இந்த வீக்கமானது விந்தணுக்களின் உற்பத்தி மற்றும் அவற்றின் தரத்தை நேரடியாக பாதிக்கிறது. குறிப்பாக, 'சைட்டோகைன்கள்' (Cytokines) போன்ற அழற்சிப் புரதங்கள் விந்தணுக்களின் ஆரோக்கியத்தை சிதைக்கின்றன.
விந்தணுக்களின் தரம் பாதிப்பு: சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கு விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவற்றின் நீந்தும் திறன் (Motility) மற்றும் வடிவம் (Morphology) ஆகியவற்றிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. மேலும், விந்தணுக்களில் உள்ள DNA சிதைவு (DNA Fragmentation) ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு அதிகமாக உள்ளது. இது கருவுறுதல் விகிதத்தைக் குறைப்பதோடு, கருச்சிதைவு ஏற்படும் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது.
வகை 1 vs வகை 2 சர்க்கரை நோய்: இந்த ஆய்வில், வகை 1 சர்க்கரை நோயை விட, வகை 2 சர்க்கரை நோய் (Type 2 Diabetes) உள்ள ஆண்களுக்கே மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வகை 2 சர்க்கரை நோய் பெரும்பாலும் உடல் பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடுகளுடன் தொடர்புடையது என்பதால், இது இனப்பெருக்க மண்டலத்தை அதிகளவில் பாதிக்கிறது.
ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: சர்க்கரை நோய் ஆண்களின் உடலில் உள்ள 'டெஸ்டோஸ்டிரோன்' (Testosterone) ஹார்மோன் அளவைக் குறைக்கிறது. இது பாலியல் ஆர்வம் குறைவதற்கும், விறைப்புத்தன்மை குறைபாடு (Erectile Dysfunction) போன்ற சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கிறது.
உலகளவில் நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால், இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் வழக்கமான நீரிழிவு மதிப்பீட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். ஆண் மலட்டுத்தன்மை, உடலில் ஆழமான அழற்சி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற சேதத்தின் ஆரம்ப குறிகாட்டியாக செயல்படக்கூடும் என்கின்றனர்.
