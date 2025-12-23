மூளையை சுறுசுறுப்பாக்கும் மார்கழி கோலங்கள் - இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா?
அதிகாலையில் எழுந்து கோலம் போடுவது மூளையின் இடது மற்றும் வலது பக்கங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட வைக்கிறது.
மார்கழி மாதம் என்றதும் பலருக்கும் நினைவுக்கு வருவது அதிகாலை பனியும், தெருக்களில் ஒலிக்கும் பஜனைப் பாடல்களும், வாசலில் விரிந்து கிடக்கும் வண்ணமயமான கோலங்களும் தான். மார்கழியின் கடுங்குளிர் வாட்டி வதைத்தாலும், நம் வீட்டுப் பெரியவர்கள் அதிகாலையிலேயே எழுந்து குளித்து, வீட்டு வாசலை சுத்தம் செய்து, கோலமிடுவதை வழக்கமாக செய்து வருகிறார்கள்.
எப்போதாவது நீங்கள் யோசித்தது உண்டா, ஏன் இவ்வளவு குளிரிலும் பெண்கள் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து கோலம் போடுகிறார்கள் என்று? வெறும் சடங்காக தெரியும் இதற்கு பின்னால் வியக்க வைக்கும் அறிவியல் மற்றும் ஆன்மீக உண்மைகள் ஒளிந்துள்ளது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா?
ஓசோன் காற்று தரும் ஆரோக்கியம்: அறிவியல் ரீதியாக, மார்கழி மாத அதிகாலையில் வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் படலத்தின் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும். அதிகாலை 3 மணி முதல் 5 மணி வரையிலான பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில், தூய்மையான பிராண வாயு (Oxygen) பூமிக்கு அதிக அளவில் கிடைக்கிறது.
அந்த நேரத்தில் வாசலில் குனிந்து கோலம் போடும்போது, நம் நுரையீரலுக்குத் தேவையான சுத்தமான காற்று தாராளமாகக் கிடைக்கிறது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதோடு, ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கவும் உதவுகிறது.
புள்ளிக் கோலமும் ஒருமுகப்படுத்தும் மனமும்: கோலம் என்பது வெறும் கலை மட்டுமல்ல, அது ஒரு சிறந்த மனப்பயிற்சி. மார்கழி அதிகாலையில் புள்ளி வைத்து, கோலம் வரைவது என்பது ஒரு தியானத்திற்கு சமம் என ஆய்வுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக Neuroscience: The Role of Kolam in Brain Function என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.
இது மூளையின் இடது மற்றும் வலது பக்கங்களை ஒருங்கிணைத்துச் செயல்பட வைக்கிறது. அதிகாலையில் இப்படி மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது அந்த நாள் முழுவதும் நம்மைப் புத்துணர்ச்சியுடனும், கவனத்துடனும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
உடல் இயக்கமும் யோகாவும்: குளிர்காலத்தில் உடல் தசைகள் சற்று இறுக்கமாக இருக்கும். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் குனிந்து நிமிர்ந்து சாணம் தெளித்து, கோலம் போடுவது என்பது ஒரு வகை யோகாசனமே ஆகும். இந்த பயிற்சி முதுகெலும்பைத் தளர்த்தி, உடலுக்குத் தேவையான வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. இதனால் குளிரினால் ஏற்படும் உடல் வலி மற்றும் சோம்பல் நீங்குகிறது.
ஆன்மீக ரீதியான முக்கியத்துவம்! ஆன்மீக ரீதியாக, மார்கழி மாதம் தேவர்களின் அதிகாலைப் பொழுது (உஷத் காலம்) எனப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் வாசலில் இடப்படும் கோலம், மகாலட்சுமியை நம் இல்லத்திற்கு வரவேற்பதாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, அரிசி மாவால் கோலமிடுவது 'பூத யக்ஞம்' எனப்படும் ஒரு தர்மமாகும். இது எறும்பு மற்றும் சிறு பூச்சிகளுக்கு உணவளிக்கும் கருணையை வெளிப்படுத்துகிறது. பிற உயிர்களுக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் தொடங்கும் நாள், நமக்கு நன்மைகளைத் தரும் என்பது நம்பிக்கை.
வண்ணங்களும் நேர்மறை ஆற்றலும்: மார்கழிக் கோலங்களின் நடுவில் வைக்கப்படும் பூசணிப் பூ மற்றும் அதன் மஞ்சள் நிறம் மங்கலத்தின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. வண்ணமயமான கோலங்கள் மற்றும் பசுமையான சாணம் தெளிக்கப்பட்ட வாசல், நம் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது ஒரு நேர்மறை ஆற்றலை (Positive Vibration) உருவாக்குகிறது. இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து மன அமைதியை தருவதாக நம்பப்படுகிறது.
