நடிகை அனுபமா சுட்டிக்காட்டிய 'நார்சிஸ்டிக் அபியூஸ்' : காதலில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தா உஷாராக இருங்க!
நார்சிஸ்டிக் குணம் கொண்டவர்களுடன் பேசும்போது, உரையாடல் எப்போதும் அவர்களை சுற்றியே இருக்கும். அவர்கள் சாதித்தது, அவர்களின் அழகு, திறமை பற்றியே பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள்.
Published : August 13, 2026 at 3:54 PM IST
மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு என தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் அனுபமா பரமேஸ்வரன். இவருடைய இயல்பான நடிப்பிற்கும், புன்னகைக்கும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். சமீபத்தில் ஒரு பியூடியூப் சேனலுக்கு அளித்த நேர்காணலில், தனது கடந்த கால காதல் முறிவு குறித்து மனம்திறந்து பேசியிருந்தார்.
அந்த நேர்காணலில் அவர் "நார்சிஸ்டிக் அபியூஸ்" (Narcissistic Abuse) என்ற வார்த்தையை திரும்பத் திரும்பப் பயன்படுத்தியிருந்தார். தனது காதல் வாழ்கையில் ஏற்பட்ட அந்த கசப்பான அனுபவத்தையும், அதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வந்தேன் என்பதையும் அவர் பகிர்ந்த விதம் இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
அனுபமா பேசியதை தொடர்ந்து, "அப்படினா என்ன? ஒரு உறவில் இந்த பிரச்சனை இருந்தால் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும்?" என்று இணையத்தில் பலரும் தேடத் தொடங்கியுள்ளனர். இப்படியிருக்க, 'நார்சிஸ்டிக் அபியூஸ்' என்றால் என்ன, அதை எப்படி அடையாளம் காண்பது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
'நார்சிஸ்டிக் அபியூஸ்' என்றால் என்ன?
எளிமையாகச் சொன்னால், சுயநலத்தின் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும் ஒருவர், தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக எதிரில் இருப்பவரின் உணர்ச்சிகளை சற்றும் மதிக்காமல், அவரை உளவியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்துவது தான் இது.
இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தங்களை மற்றவர்களை விட மிகவும் உயர்ந்தவர்களாக கருதிக்கொள்வார்கள். "நான் தான் கெட்டிக்காரன், எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்" என்ற எண்ணம் அவர்களிடம் மேலோங்கியிருக்கும். தங்கள் துணையை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கவே எப்போதும் விரும்புவார்கள்.
காதல் உறவில் ஒருவரிடம் இந்த பாதிப்பு இருந்தால், என்னென்ன அறிகுறிகள் வெளிப்படும்?
ஆரம்பத்தில் கொட்டும் அலாதியான அன்பு!
உறவின் தொடக்கத்தில் இவர்கள் உங்கள் மீது அதிக அன்பையும் அக்கறையையும் பொழிவார்கள். "நீ தான் என் உலகம்", "உன்னைப் போல் ஒருவரை நான் பார்த்ததே இல்லை" என்று உங்களை வானளாவப் புகழ்வார்கள். ஆனால், இது நிஜமான அன்பு அல்ல. உங்களை அவர்களின் வசப்படுத்த செய்யும் ஒரு தந்திரம். போகப் போக இந்த அன்பு மறைந்து, அவர்களின் நிஜமான முகம் தெரிய ஆரம்பிக்கும்.
எப்போதும் தன்னைப் பற்றியே பேசுவது!
இவர்களிடம் பேசும்போது, உரையாடல் எப்போதும் அவர்களை சுற்றியே இருக்கும். அவர்கள் சாதித்தது, அவர்களின் அழகு, திறமை பற்றியே பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள். நீங்கள் உங்களைப் பற்றி அல்லது உங்கள் பிரச்சனையைப் பற்றிப் பேசத் தொடங்கினால், அதை சற்றும் கவனிக்க மாட்டார்கள். அப்படியே பேச்சை தங்கள் பக்கம் திருப்பிவிடுவார்கள்.
பாராட்டுக்களை எதிர்பார்க்கும் குணம்!
இவர்களுக்கு சுயமதிப்பு உள்ளுக்குள் குறைவாக இருக்கும். அதை மறைக்க, எப்போதும் மற்றவர்கள் தங்களைப் பாராட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பார்கள். நீங்கள் அவர்களைப் புகழவில்லை என்றால், கோபப்படுவார்கள் அல்லது தாங்களாகவே பாராட்டைப் பெறும்படி பேச்சை அமைப்பார்கள்.
எதிரில் இருப்பவரின் உணர்வுகளைப் புரியாமை (Lack of Empathy)!
உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம், உடலில் உடம்பு சரியில்லை அல்லது மன உளைச்சலில் இருக்கிறீர்கள் என்றால், இவர்கள் அதை பொருட்படுத்தவே மாட்டார்கள். "இதுக்கெல்லாமா வருத்தப்படுவாங்க?" என்று அலட்சியமாகக் கடந்து விடுவார்கள். உங்களின் வலியையோ, உணர்வுகளையோ புரிந்து கொள்ளும் சக்தி இவர்களுக்கு இருக்காது.
நீண்ட கால நண்பர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள்!
இவர்களுடைய கடந்த காலத்தை பார்த்தால், நெருங்கிய நண்பர்கள் என்று யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். எல்லோருடனும் ஏதோ ஒரு சண்டை வந்து பிரிந்திருப்பார்கள். மேலும், நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடனோ அல்லது குடும்பத்தினருடனோ நேரம் செலவழித்தால், அதை இவர்களால் தாங்க முடியாது. "என் கூட நேரம் செலவழிக்காம அவங்க கூட போறியா?" என்று உங்களைச் குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாக்குவார்கள்.
குத்திக் காட்டிப் பேசுவது!
ஆரம்பத்தில் விளையாட்டாக கிண்டல் செய்வது போல தொடங்கி, போகப் போக உங்கள் ஆடை, சாப்பாடு, அழகு, திறமை என எல்லாவற்றிலும் குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள். "உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல", "நான் இல்லைனா நீ என்ன ஆவ?" என்று உங்களின் தன்னம்பிக்கையை சிறுகச் சிறுக உடைப்பார்கள்.
'கேஸ்லைட்டிங்' (Gaslighting) - நிஜத்தையே மாற்ற முயல்வது!
இது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு தந்திரம். அவர்கள் செய்த தவற்றைக்கூட நீங்கள் தான் செய்தீர்கள் என்று உங்களை நம்ப வைத்து விடுவார்கள். "நான் அப்படி சொல்லவே இல்ல, நீ தான் தப்பா புரிஞ்சுகிட்ட" என்று பொய் சொல்லி, உங்களுக்கே உங்கள் நினைவாற்றல் மீது சந்தேகம் வரவழைத்து விடுவார்கள். இறுதியில், தவறு செய்யாத நீங்களே அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுவீர்கள்.
எப்போதும் நான் சொல்வது தான் சரி!
இவர்களிடம் ஒரு விஷயத்தை விவாதிக்கவோ, சமரசம் செய்யவோ முடியாது. எந்தப் பிரச்சனை வந்தாலும் "நான் சொல்வது தான் சரி" என்பதில் பிடிவாதமாக இருப்பார்கள். தங்கள் பக்கமுள்ள தவற்றை ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள்; மன்னிப்பும் கேட்க மாட்டார்கள்.
பிரிந்து செல்ல நினைத்தால் வெளிப்படும் கோபம்!
"இந்த உறவு வேண்டாம்" என்று நீங்கள் விலக நினைத்தால், இவர்களால் அதைத் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. தங்களுடைய சுயமரியாதைக்குப் பெரிய அடி விழுந்துவிட்டதாகக் கருதி, உங்களைப் பழிவாங்கத் துணிவார்கள். சண்டை போடுவது, உங்கள் மீது வீண் பழி சுமத்துவது என உங்களை மேலும் காயப்படுத்தப் பார்ப்பார்கள்.
முக்கியக் குறிப்பு: காதல் என்பது இருவரின் உணர்வுகளுக்கும் சமமான மதிப்பளிப்பது. அங்கு ஒருவரின் சுயநலத்திற்காக மற்றொருவர் மனரீதியாகத் துன்புறுத்தப்படுகிறார் என்றால், அது ஆரோக்கியமான உறவு அல்ல. அனுபமா பரமேஸ்வரன் தைரியமாக இதைப் பற்றிப் பேசியிருப்பது, இதே போன்ற சூழலில் இருக்கும் பலருக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆய்வு:
https://link.springer.com/article/10.1186/s40479-020-00132-8