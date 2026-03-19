அடுப்பு, மிக்ஸி பயன்படுத்தாமல் சுவையான சட்னி - மிஸ் பண்ணாம செஞ்சு பாருங்க!

இட்லி, தோசை, சாதம், சப்பாத்தி என அனைத்திற்கும் பொருத்தமான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் இந்தச் சட்னியை, இரண்டே நிமிடத்தில் எப்படி செய்வது என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 19, 2026 at 11:04 AM IST

உலகில் நிலவும் போர்ச் சூழலால் கமர்சியல் சிலிண்டர்களுக்குக் கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, ஹோட்டல்கள் மற்றும் சிறு கடைகளை மூடி வரும் செய்திகளை நாம் அன்றாடம் பார்த்து வருகிறோம். வீட்டு எரிவாயுவிற்குத் தற்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றாலும், ஒருவேளை சிலிண்டர் தீர்ந்துவிட்டால் அடுத்து என்ன செய்வது என்ற பயத்தில் மக்கள் அலறியடித்துக்கொண்டு இப்போதே புக் செய்து வருகின்றனர்.

ஒரு பக்கம் தட்டுப்பாடு பயம் என்றால், இன்னொரு பக்கம் வீட்டில் இருக்கும் சிலிண்டரை எப்படியாவது மிச்சம் பிடித்துப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் நம் அனைவருடைய இப்போதைய கவலையாக இருக்கிறது. இதற்காகவே, அடுப்பு இல்லாமல் சமைப்பது எப்படி, கேஸைச் சேமிப்பது எப்படி என்ற தேடல் இப்போது எங்கும் அதிகமாக உள்ளது. அந்தத் தேடலுக்குப் பதிலாகத்தான் இந்தச் சூப்பரான ரெசிபியைக் கொண்டு வந்துள்ளோம். அடுப்பு, மிக்ஸி என எதையுமே பயன்படுத்தாமல், அதே சமயம் சுவையான ஒரு சட்னியை எப்படிச் செய்வது என்று பார்க்கலாம்.

தேவையான பொருட்கள்

  • நன்கு பழுத்த தக்காளி - 3
  • வெங்காயம் - 2
  • பூண்டு - 2 பல்
  • கொத்தமல்லி - 1 கைப்பிடி
  • மிளகாய்த் தூள் - காரத்திற்கு ஏற்ப
  • நல்லெண்ணெய் - 3 டேபிள் ஸ்பூன்
  • உப்பு - தேவையான அளவு

சட்னி செய்வது எப்படி?

  • முதலில் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் பொடிப்பொடியாக நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்க்கவும். அதன் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கைகளை பயன்படுத்தி நன்கு மசித்துக் கொள்ளவும்.
  • இப்போது பொடி பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து கொள்ளவும். அதன் கூடவே, பூண்டை நன்கு இடித்து நாம் ரெடி செய்து வைத்துள்ள கலவையில் சேர்க்கவும்.
  • அதன் கூடவே, பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி, நல்லெண்ணெய், சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்து மீண்டும் கைகளை பயன்படுத்தி அழுத்தம் கொடுத்து பிசைந்து கொள்ளவும்.
  • அப்புறம் என்ன? அவ்வளவு தான்.. சிம்பிளான, சுவையான, அதே சமயம் தற்போதைய சூழலுக்கு ஏற்ற சட்னி ரெடி.
  • இந்தச் சட்னியைச் சுடச்சுட சாதம், இட்லி, தோசை மற்றும் சப்பாத்தியுடன் வைத்துச் சாப்பிடலாம். முக்கியமாகப் பழைய சாதத்திற்கு இந்தச் சட்னி அட்டகாசமாக இருக்கும். ஒருமுறை முயற்சி செய்து பாருங்கள்.

முக்கிய குறிப்பு:

இதில் நாம் அடுப்பைப் பயன்படுத்தாதால், பூண்டை குறைவாகச் சேர்த்தால் போதும். இல்லையென்றால் பூண்டின் காரம் அதிகமாகத் தெரியும்.

உங்கள் காரத்திற்கு ஏற்ப மிளகாய்த் தூள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

நல்லெண்ணெய் சேர்ப்பதால் சட்னி ருசியாக இருப்பதோடு உடல் நலத்திற்கும் நல்லது.

