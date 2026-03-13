எரிவாயு தட்டுப்பாடு அச்சம்: மின்சார அடுப்புகளை நோக்கி திரும்பும் மக்கள் - ஆரோக்கியமானதா?
இண்டக்ஷன் அடுப்பிற்கு இரும்பு அல்லது எஃகு போன்ற குறிப்பிட்ட வகை பாத்திரங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். முறையாக பயன்படுத்தினால் இது எரிவாயு அடுப்பிற்கு இணையான ஒரு சிறந்த மாற்றாகவே இருக்கும்.
Published : March 13, 2026 at 12:15 PM IST
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக, இந்தியாவுக்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்ற பேச்சு எழுந்துள்ளது. இதன் எதிரொலியாக, இந்தியாவில் கமர்சியல் சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், உணவகங்கள் மற்றும் விடுதிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளன.
இந்த தட்டுப்பாடு விரைவில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கும் பரவுமோ என்ற அச்சத்தில், மக்கள் மாற்று வழிகளை தேடி மின்சார அடுப்புகளை நோக்கி திரும்பியுள்ளனர். குறிப்பாக பெங்களூரு, சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், ஏர் பிரையர் மற்றும் எலக்ட்ரிக் குக்கர்களின் விற்பனை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
கடைகளிலும் ஆன்லைன் தளங்களிலும் பல மாடல்கள் 'சோல்டு அவுட்' ஆகி வருகின்றன. எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க மக்கள் இந்த மாற்றத்தை நோக்கி ஓடினாலும், இந்த நவீன சாதனங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு சரியானவைதானா? எரிபொருளை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேறு வழிகள் உண்டா? என்பதை இந்த சூழலில் நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
பரவி வரும் தட்டுப்பாடு அச்சமும் சந்தை நிலவரமும்
அரசாங்க தரப்பில் தற்போதைக்கு எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என்று உறுதி அளிக்கப்பட்டாலும், சந்தையில் நிலவும் ஒருவித பதற்றம் நுகர்வோரின் போக்கை மாற்றியுள்ளது. வழக்கமாக சிலிண்டரை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் நகர்ப்புற குடும்பங்கள், திடீரென எரிவாயு நின்றால் என்ன செய்வது என்ற பயத்தில் மின்னணு சாதனங்களை இப்போதே வாங்கித் தயார் நிலையில் வைக்கின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: கல்யாண சாப்பாட்டுக்கு வந்த சோதனை:சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் கையை விரித்த கேட்டரிங் சர்வீஸ்... கதி கலங்கி நிற்கும் திருமண வீட்டார்
குறிப்பாக, நடுத்தர வர்க்கத்தினர் இண்டக்ஷன் அடுப்புகளை முதல் தேர்வாகக் கொண்டுள்ளனர். இதனால் எலக்ட்ரானிக் கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. ஆன்லைன் தளங்களில் கூட பல முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகள் கையிருப்பில் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இண்டக்ஷன் மற்றும் மின்சார அடுப்புகளின் ஆரோக்கிய அம்சங்கள்
மின்னணு அடுப்புகளைப் பொறுத்தவரை, அவை பாதுகாப்பானவை என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். எரிவாயு அடுப்புகளைப் போல இவற்றில் நெருப்பு வெளிவருவதில்லை என்பதால் தீ விபத்து அபாயம் குறைவு. மேலும், சமையலறையில் எரிவாயு எரியும் போது உண்டாகும் சிறிய அளவிலான கார்பன் வெளியேற்றம் இதில் இல்லை.
இதனால் சமையலறை காற்று தூய்மையாக இருக்கும். இருப்பினும், இண்டக்ஷன் அடுப்பிற்கு இரும்பு அல்லது எஃகு போன்ற குறிப்பிட்ட வகை பாத்திரங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். முறையாக பயன்படுத்தினால் இது எரிவாயு அடுப்பிற்கு இணையான ஒரு சிறந்த மாற்றாகவே இருக்கும்.
ஏர் பிரையர் மற்றும் நவீனக் கருவிகளின் பயன்பாடு
மின்சார அடுப்புகளை தாண்டி தற்போது மக்கள் ஏர் பிரையர்களை (Air Fryer) வாங்குவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். எண்ணெயே இல்லாமல் வறுவல் செய்ய முடிவது இதன் மிகப்பெரிய பலம். இது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்றாலும், இதில் முழுமையான இந்திய சமையலை செய்வது கடினம்.
குறிப்பாக சாம்பார், ரசம் போன்ற திரவ உணவுகளுக்கு இது பயன்படாது. ஆனால், சிற்றுண்டிகள் செய்ய இது மிகவும் உகந்தது. அதேபோல், எலக்ட்ரிக் பிரஷர் குக்கர்கள் சமையல் நேரத்தை குறைப்பதோடு, காய்கறிகளில் உள்ள சத்துக்கள் வீணாகாமல் காக்கின்றன.
மின்சாரச் சாதனங்களை பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை
மின்சார சாதனங்களுக்கு மாறும்போது சில நடைமுறை சிக்கல்களையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும். இவை அதிக மின்சாரத்தை இழுக்கக்கூடியவை என்பதால், வீட்டின் மின் இணைப்புகள் (Wiring) அதற்கு ஏற்றதாக இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.
மேலும், ஒரே பிளக் பாயிண்டில் பல சாதனங்களை இணைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். அதேபோல், மைக்ரோவேவ் ஓவன்கள் உணவை சூடுபடுத்த சிறந்தவை என்றாலும், அவை அடுப்பில் சமைக்கும் உணவின் அதே சுவையை முழுமையாக தருவதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
எரிபொருள் சிக்கனத்திற்கான எளிய வழிகள்
புதிய சாதனங்களை வாங்குவதற்கு பதில், இருக்கும் எரிவாயுவை சிக்கனமாக பயன்படுத்த சில அடிப்படை பழக்கங்களே போதுமானவை என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். பிரபல ஊட்டச்சத்து நிபுணர் நந்திதா ஐயர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், மூன்று எளிய முறைகளைப் பின்பற்றினால் 30 சதவீத எரிபொருளைச் சேமிக்க முடியும் என்கிறார். அதன் விவரம் பின்வருமாறு,
- சமையலுக்கு தேவையான பருப்பு மற்றும் பொருட்களை முன்னரே ஊறவைப்பது.
- சமையலில் பிரஷர் குக்கரை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவது.
- சமைக்கும் போது எப்போதும் பாத்திரங்களை மூடி வைத்து சமைப்பது.
இந்த எளிய முறைகள் மூலம் நாம் எரிவாயுப் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதோடு, தேவையற்ற பதற்றத்தையும் தவிர்க்க முடியும் என்கிறார்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.