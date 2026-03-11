காஸ் சிலிண்டர் சீக்கிரம் காலியாகாமல் இருக்க...குட்டி குட்டி டிப்ஸ் இதோ!
Published : March 11, 2026 at 12:07 PM IST
கடந்த சில நாட்களாக வெளியாகும் செய்திகள் நம் அனைவரையும் ஒருவித பதற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. உடல்நிலையில் மாற்றம் இருந்தால் மருந்து வாங்கி வைப்போம், புயல் வரப்போகிறது என்றால் மெழுகுவர்த்தி, தீப்பெட்டி என தயார் நிலையில் இருப்போம். ஆனால், ஈரான் - அமெரிக்கா இடையிலான போர் பதற்றத்தால் உலகளாவிய அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்று நாம் கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டோம்.
தற்போது ஹார்முஸ் வர்த்தக வழித்தடத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல், இந்தியாவிலும் எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளது. வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர்கள் நிறுத்தப்பட்டதால் பெரிய நகரங்களில் உணவகங்கள் மூடப்பட்டு வருகின்றன. இது தற்காலிகமாக வணிக ரீதியான பாதிப்பு என்று தோன்றினாலும், விரைவில் வீட்டு சமையல் எரிவாயுவிற்கும் தட்டுப்பாடு வருமோ என்ற அச்சம் ஒவ்வொரு குடும்பத் தலைவிகளுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.
"கடைசியாக எப்போது சிலிண்டர் வாங்கினோம்?", "இப்போதே ஒன்று புக் செய்து வைக்கலாமா?" என பலரும் யோசிக்க தொடங்கிவிட்டனர். இந்த அசாதாரண சூழலில், நாம் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து, சமையல் முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தால் மட்டுமே இருக்கும் எரிவாயுவை சிக்கனமாக பயன்படுத்த முடியும்.
அதிக எரிவாயுவை பயன்படுத்தும் உணவுகள்:
சமையலறையில் சில உணவுகளை தயாரிக்கும்போது அதிக நேரம் அடுப்பு எரிய வேண்டியிருக்கும். இப்போதைய சூழலில் அத்தகைய உணவுகளை தவிர்ப்பது அல்லது குறைப்பது புத்திசாலித்தனம்.
- தோசை மற்றும் சப்பாத்தி: இவை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக கல்லில் போட்டு எடுக்க அதிக நேரம் எடுக்கும். கல் சூடாவதற்கும், ஒவ்வொரு தோசையாக சுட்டு எடுப்பதற்கும் சிலிண்டர் அதிகம் செலவாகும்.
- டீ மற்றும் காபி: ஒரு நாளைக்கு நான்கு ஐந்து முறை டீ, காபி போடுவதால் அடிக்கடி அடுப்பை பற்றவைக்க வேண்டியுள்ளது. இது சிறிய விஷயமாகத் தோன்றினாலும் ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது அதிக எரிவாயுவை வீணாக்குகிறது.
- முட்டை வேகவைப்பது: பாத்திரத்தில் முட்டை வேகவைப்பது அதிக அளவில் எரிவாயுவை பயன்படுத்தும். அதனால், குக்கரில் முட்டையை வேக வைக்கலாம்.
- சுடுதண்ணீர்: குடிப்பதற்கும், குளிப்பதற்கும் அடிக்கடி அதிக அளவில் தண்ணீரை அடுப்பில் வைத்து சூடுபடுத்துவது சிலிண்டரை வேகமாக காலி செய்யும்.
- வடை மற்றும் பஜ்ஜி: எண்ணெயைச் சூடுபடுத்தி, பதமாகப் பொரித்து எடுப்பதற்கு நீண்ட நேரம் அடுப்பு எரிய வேண்டும்.
- கறி மற்றும் பருப்பு வகைகள்: குக்கர் பயன்படுத்தாமல் பாத்திரத்தில் வேகவைக்கும் கறிக்குழம்பு மற்றும் சாம்பார் பருப்புகள் வேகுவதற்கு அதிக எரிவாயு தேவைப்படும்.
- பிரியாணி: நீண்ட நேரம் 'தம்' போட வேண்டிய உணவுகள் மற்றும் அதிக அளவில் செய்யப்படும் சாத வகைகள் எரிவாயுவை விரைவாகக் காலி செய்யும்.
சமையல் முறையில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்
வீட்டில் சமையல் செய்யும்போது சில எளிய முறைகளைப் பின்பற்றினால் சிலிண்டர் தீரும் காலத்தை நீட்டிக்க முடியும். இதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றிக்கொண்டால் நெருக்கடி காலத்தை எளிதாக கடக்கலாம். அதற்கான சில டிப்ஸ்கள் இதோ...
- சமையலுக்குத் தேவையான காய்கறிகளை நறுக்கி, மசாலாக்களை அரைத்துத் தயார் நிலையில் வைத்த பின்னரே அடுப்பைப் பற்றவைக்க வேண்டும்.
- அரிசி, பருப்பு மற்றும் கடினமான தானியங்களைச் சமைப்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னரே தண்ணீரில் ஊற வைத்தால், அவை மிகக் குறைந்த நேரத்தில் வெந்துவிடும்.
- எந்த ஒரு உணவையும் திறந்த பாத்திரத்தில் சமைக்காமல், தட்டு போட்டு மூடி வைத்துச் சமைத்தால் வெப்பம் வெளியேறாமல் உணவு சீக்கிரம் தயாராகும்.
- முடிந்தவரை அனைத்து சமையலுக்கும் பிரஷர் குக்கரை பயன்படுத்துங்கள். இது நேரத்தையும் எரிவாயுவையும் 50% வரை மிச்சப்படுத்தும்.
- சிறிய அளவு சமையலுக்குப் பெரிய பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும். பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதி பர்னரின் நெருப்பை விட அகலமாக இருப்பது அவசியம்.
- தண்ணீர் அல்லது குழம்பு கொதிக்கத் தொடங்கியதும் அடுப்பின் தீயை குறைத்து வைக்கவும். அதிக தீயால் நீர் ஆவியாகுமே தவிர உணவு விரைவாக வேகப்போவதில்லை.
- சமைக்கும்போது தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணீரை சேர்க்கவும். அதிக தண்ணீரைச் சேர்த்தால் அதைச் சுண்ட வைக்க அதிக நேரம் அடுப்பு எரிய வேண்டியிருக்கும்.
- அடுப்பில் பாத்திரத்தை வைக்கும் முன், பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள ஈரத்தை துணியால் துடைத்துவிட்டு வைக்கவும். ஈரத்தை உலர்த்தவே ஒரு நிமிடம் வீணாகும்.
- குளிர்சாதனப் பெட்டியில் இருந்து எடுத்த உணவுகளை நேரடியாக அடுப்பில் வைக்க வேண்டாம். அவை சாதாரண வெப்பநிலைக்கு வந்த பிறகு சூடுபடுத்தினால் எரிவாயு மிச்சமாகும்.
- அடுப்பின் பர்னரில் அடைப்பு இருந்தால் நெருப்பு சீராக வராது. மஞ்சள் நிறத்தில் தீ எரிந்தால் பர்னரைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். நீல நிறத்தில் எரிவதே சரியான முறை.
வேலையை எளிதாக்கும் வழிமுறைகள்
நெருக்கடி காலங்களில் வேலையை எளிதாக்க One Pot Cooking முறையை பின்பற்றலாம். சாம்பார் சாதம், காய்கறி பிரியாணி அல்லது கிச்சடி போன்றவற்றை குக்கரிலேயே நேரடியாக செய்வதன் மூலம் பலமுறை அடுப்பை ஆன் செய்வதை தவிர்க்கலாம்.
காலையில் வைக்கும் சுடுதண்ணீரை ஒரு 'பிளாஸ்க்'கில் ஊற்றி வைத்துக்கொண்டால், நாள் முழுவதும் டீ போடவோ அல்லது குடிக்கவோ பயன்படுத்தலாம். காய்கறிகளை முன்கூட்டியே வேகவைத்து வைத்துக்கொண்டால், தேவைப்படும்போது மட்டும் தாளித்து கொள்ளலாம்.
