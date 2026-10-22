ஆரோக்கியமான வாழ்நாளை சுருக்கும் 'தனிமை': எச்சரிக்கும் மருத்துவ ஆய்வு!!
தனிமையினாலும் சமூக விலகலாலும் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கு மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் இல்லாத ஆரோக்கியமான வாழ்நாள் 5.8 ஆண்டுகள் குறைகிறது.
Published : October 22, 2026 at 11:51 AM IST
மனிதன் இயல்பிலேயே சமூகத்தோடு பிணைந்து வாழ விரும்புபவன். ஆனால் இன்றைய சூழலில் பலரும் அனுபவிக்கும் தனிமையும் சமூக விலகலும் வெறும் மன உணர்வு சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, அது நமது உடலையும் மனதையும் பாதிக்கும் ஒரு தீவிர ஆரோக்கியப் பிரச்சனை என்பதை 'நேச்சர் கம்யூனிகேஷன்ஸ்' இதழில் வெளியான புதிய ஆய்வு ஒன்று வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
UK Biobank தரவுத்தளத்தில் இருந்து, ஆய்வின் தொடக்கத்தில் எவ்வித கடுமையான நோய்களும் இல்லாத சுமார் 2.77 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பெரியவர்களிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. கூட்டத்திற்கு நடுவே வாழ்ந்தாலும் மனதளவில் யாரோடும் ஒட்ட முடியாமல் உணர்வது 'தனிமை' (Loneliness).
ஆனால், பிற மனிதர்களுடனான தொடர்பே இல்லாமல், தனித்து வாழும் நிலை 'சமூக விலகல்' (Social Isolation). இந்த இரண்டிற்கும் இடையே வித்தியாசம் இருந்தாலும், இவை இரண்டுமே ஒரு மனிதன் நோய்களின்றி ஆரோக்கியமாக வாழும் ஆண்டுகளை கணிசமாக குறைக்கின்றன என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவாக சுட்டிக்காட்டுகிறது.
வாழ்நாள் குறைவது உண்மையா?
50 வயதை எட்டிய ஒருவர், எந்தவிதமான பெரிய நோய்களும் இன்றி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆரோக்கியமாக வாழக்கூடும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. டைப்-2 நீரிழிவு, இதய நோய்கள், சுவாசப் பிரச்சனைகள், நரம்புத் தளர்ச்சி, புற்றுநோய், மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் ஆகிய ஏழு முக்கிய நோய்களை அடிப்படையாக வைத்து முடிவுகள் கணக்கிடப்பட்டன.
- வாழ்நாள் குறைவு: தனிமை, சமூக விலகல் ஆகிய இரண்டு நிலைகளாலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள், இந்த இரண்டும் இல்லாத பெண்களை விட சராசரியாக 3 ஆண்டுகள் குறைவாகவே நோயற்ற ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை வாழ்கின்றனர். ஆண்களுக்கு இந்த இழப்பு 2.2 ஆண்டுகளாக உள்ளது.
- மன ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் பாதிப்பு: உடல் சார்ந்த நோய்களை விடவும் மன ஆரோக்கியத்தில்தான் இதன் தாக்கம் மிக அதிகமாக உள்ளது. தனிமையினாலும் சமூக விலகலாலும் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கு மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் இல்லாத ஆரோக்கியமான வாழ்நாள் 5.8 ஆண்டுகள் குறைகிறது. பெண்களுக்கு இது 3.7 ஆண்டுகளாக உள்ளது.
எளிய வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் உதவுமா?
புகைபிடிக்காமல் இருப்பது, சரியான உடல் எடையை பராமரிப்பது, உடற்பயிற்சி, சீரான உணவு மற்றும் போதுமான தூக்கம் ஆகிய ஐந்து ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள் இந்த ஆபத்தை குறைக்குமா என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறை சமூக விலகலால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை கணிசமாக குறைக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், தனிமையினால் ஏற்படும் மன ரீதியான பாதிப்புகளை வெறும் உடல் சார்ந்த ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்களால் மட்டுமே முழுமையாக சரிசெய்துவிட முடியாது என்பதையும் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். ஏனெனில் தனிமை என்பது மனப் பூர்வமான பிணைப்புடன் தொடர்புடையது.
நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்ன?
தனிமையால் அவதிப்படுபவர்களை குற்றம் சாட்டுவதோ அல்லது அவர்களே இதற்கு காரணம் என்று சொல்வதோ தவறானது. வேலை சூழல், குடும்பத்தை பிரிந்து வாழுதல், பொருளாதார சிக்கல்கள், வயோதிகம் மற்றும் நெருங்கியவர்களின் இழப்பு போன்ற பல சூழல்கள் ஒருவரைத் தனிமைக்குள் தள்ளக்கூடும்.
எனவே, நல்ல உணவு, தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சிக்கு எந்தளவு முக்கியத்துவம் தருகிறோமோ, அதே அளவு முக்கியத்துவத்தை மற்றவர்களுடன் பேணி வளர்க்கும் நல்லுறவுகளுக்கும் தர வேண்டும். மனிதர்களுடனான நேர்மறையான உரையாடல்களும், அன்பான பிணைப்புகளுமே நோயற்ற நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு உண்மையான அடித்தளமாகும் என்கிறது ஆய்வு.
ஆய்வு: