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இன்ஸ்டா, வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தாத மனிதர்களின் உலகம் எப்படி இருக்கும்? நாம் தவறவிடும் 3 விஷயங்கள் இதோ!

சமூக வலைத்தளங்களில் நூற்றுக்கணக்கான "நண்பர்கள்" இருக்கலாம். ஆனால், ஒரு கடினமான சூழல் வரும்போது அந்த இணையத்து நட்பு உண்மையிலேயே துணையாக இருக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2026 at 4:28 PM IST

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இன்றைய சூழலில் காலையில் கண் விழித்தது முதல் இரவு தூங்க செல்லும் வரை பெரும்பாலான மக்களின் விரல்கள் கைபேசியின் திரையை தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றன. சமூக வலைத்தளங்களில் வரும் குறுஞ்செய்திகள், லைக்ஸ்களை அவ்வப்போது சரிபார்ப்பது பலருக்கும் அறியாமலேயே அன்றாட பழக்கமாகிவிட்டது.

மனிதர்களை உணர்வுபூர்வமாக நெருங்க வைக்க வந்த தொழில்நுட்பம், இன்று நம்மை அறியாமலேயே அமைதியின்மையையும் மன அழுத்தத்தையுமே அதிகமாக தந்திருக்கிறது. இணைய உலகிலேயே எப்போதும் மூழ்கியிருப்பது மனப்பதற்றம், கவனம் சிதறுதல் மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற பல சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

இப்படிப்பட்ட சூழலில், ஸ்மார்ட்போனோ சமூக வலைத்தளங்களோ இல்லாமல் வாழ்வது சாத்தியமே இல்லை என்றுதான் பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், இந்த திரைகளின் வெளிச்சத்தில் இருந்து முற்றிலும் விலகி, நிஜ உலகத்தை நிம்மதியோடு அனுபவித்து வாழும் மனிதர்களும் நம்மிடையே இருக்கிறார்கள்.

கைபேசியை அறவே பயன்படுத்தாத 50 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஒரு விரிவான ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்த தகவல்கள், எப்போதும் இணையத்தோடு பிணைந்திருக்கும் நமக்கு மிக முக்கியமான வாழ்வியல் பாடங்களை உணர்த்துகின்றன.

பரபரப்பான வாழ்க்கை வேண்டாமே!

வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற தளங்கள் நம்மை உலகத்தோடு இணைப்பதாக சொல்கின்றன. ஆனால், அங்கு நடக்கும் உரையாடல்களும் தொடர்புகளும் ஏதோ ஒரு நிறுவனத்தின் வியாபார தேவைகளுக்கான தரவுகளாக (Data) மாறுகிறதே தவிர, அதில் உண்மையான மனித உணர்வுகள் இருப்பதில்லை.

ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தாத மனிதர்கள் ஒரு விஷயத்தை ஆணித்தரமாக நம்புகிறார்கள். ஒரு மனிதரின் முகத்தை பார்த்து பேசுவதும், அவர்களின் குரலையும் உணர்வுகளையும் நேரடியாக புரிந்து கொள்வதும், ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து உரையாடுவதும்தான் உண்மையான அன்பையும் பிணைப்பையும் வளர்க்கும்.

இப்படி நிதானமாகவும் ஆழமாகவும் மனிதர்களோடு பழகும்போது மனதிற்குள் ஒரு பெரிய அமைதியும், வாழ்க்கைக்கு தெளிவான நோக்கமும் கிடைக்கிறது. எப்போதும் இணையத்தில் பரபரப்பாக இயங்குவதை விட, கொஞ்சம் நிதானித்து, நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களை நேரில் பார்த்து பேசுவது மன அழுத்தத்தை கணிசமாக குறைக்கும்.

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விலகி இருப்பது இழப்பு அல்ல

சமூக வலைத்தளங்களில் நூற்றுக்கணக்கான "நண்பர்கள்" இருக்கலாம். ஆனால், ஒரு கடினமான சூழல் வரும்போது அந்த இணையத்து நட்பு உண்மையிலேயே துணையாக இருக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான். போன் பயன்படுத்தாதவர்கள், ஆன்லைனில் போலியான தொடர்புகளை சேர்ப்பதை விட, நேரில் பழகும் சில நல்ல மனிதர்களைத் தங்கள் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் துணைநிற்கும் உறவுகளாக மாற்றி கொள்கிறார்கள்.

ஆரம்பத்தில் போனை விட்டு விலகி இருக்கும்போது, "உலகத்தில் ஏதோ பெரிய விஷயம் நடக்கிறது, நாம் அதை தவறவிட்டு விட்டோமோ?" என்ற பதற்றம் வரலாம். ஆனால், போகப் போகத்தான் புரியும். ஆன்லைனில் நாம் பார்த்துக்கொண்டிருந்த பெரும்பாலான தகவல்கள் எந்தப் பயனும் இல்லாதவை, தேவையில்லாமல் நம் கவனத்தையும் ஆற்றலையும் சிதறடிக்கக்கூடியவை என்று.

இணையத்திலிருந்து விலகியவர்கள் யாரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதாகவோ, சோகமாகவோ உணரவில்லை. மாறாக, தேவையில்லாத தகவல்களில் இருந்து தப்பித்து, தங்களை சுற்றியுள்ள நிஜ உலகத்தோடும் அன்பானவர்களோடும் மிக நெருக்கமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.

ஓடிக்கொண்டே இருப்பதை விட, அமைதியாக வாழ்வதே மேல்

செல்போன் திரையை பார்த்துக்கொண்டே இருப்பது உடலுக்கு பெரிய வேலையை கொடுக்காதுதான். ஆனால், அந்த வெளிச்சமும், நொடிக்கு நொடி மாறும் காட்சிகளும் நம் மூளையை ஓய்வெடுக்க விடுவதே இல்லை. முக்கியமாக, இரவில் தூங்கும் இடத்தில் போனை வைத்துக்கொள்வதும், தூங்குவதற்கு முன் திரையை பார்ப்பதும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை கெடுத்து, ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது.

இன்றைக்கு மனதை அமைதிப்படுத்த தியான முறைகளை பற்றி பலரும் பேசுகிறார்கள். ஆனால், அதற்கு கூட செல்போனில் செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்து பார்க்கும் நிலையே உள்ளது. எந்த சிந்தனை சிதறலும் இல்லாமல், இப்போது இருக்கும் இந்த நொடியில் இயல்பாக இருப்பதுதான் உண்மையான அமைதி.

அதற்கு திரை எதுவுமே தேவையில்லை. எப்போதும் இணையத்தோடு இணைந்திருப்பது, உண்மையில் நம்முடைய சுதந்திர நேரத்தை குறைத்து விடுகிறது. எந்த இடையூறும் இல்லாமல் தனியாக சிந்திப்பதற்கு நமக்கு கிடைக்கும் நேரமே, அன்றாட வாழ்க்கையின் அழுத்தங்களில் இருந்து நமக்குக் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய புகலிடமாகும்.

ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தாத இந்த மனிதர்கள் ஒன்றும் சமூகத்திற்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. மனிதர்களோடு எப்போது, எப்படி இணைய வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் தெளிவான முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள். இன்னும் பத்து ஆண்டுகள் கழித்துப் பின்னோக்கிப் பார்த்தால், இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் மனிதர்களிடையே மனப்பதற்றத்தையும் உடல்நல கேடுகளையும்தான் அதிகம் தந்திருக்கின்றன என்பதை மனித சமுதாயம் உணரும் என்கிறது ஆய்வு.

ஆய்வு:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1360780418764736

https://www.scientificamerican.com/article/mental-downtime/

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