கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் l நெய் மணக்கும் அவல் பாயாசம் - ரெசிபி இதோ!
இந்தாண்டு கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாளில் வழக்கமான இனிப்புகளை விட்டுட்டு நாவில் கரையும் நெய் மணக்கும் அவல் பாயாசம் செஞ்சு அசத்தலாமே! வாங்க, எப்படி செய்யறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்!
Published : September 3, 2026 at 1:18 PM IST
பண்டிகை நாட்கள் என்றாலே வீடெங்கும் மகிழ்ச்சியும், பூஜை அறையில் நறுமணமும், சமையலறையில் இருந்து வரும் சுவையான பலகாரங்களின் வாசனையும்தான் நம் நினைவுக்கு வரும். அதுவும் குறிப்பாக, குழந்தைகளின் சிரிப்பொலியோடு களைகட்டும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வந்துவிட்டாலே கொண்டாட்டத்திற்கு பஞ்சமிருக்காது.
கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாளில், நம் வீட்டுச் செல்ல சுட்டிகள் கண்ணனாகவும், ராதையாகவும் வேடமிட்டு, கால்களில் குட்டிப் பாதங்களை வரைந்து, வீடெல்லாம் ஓடியாடி விளையாடும் அந்த அழகே அலாதிதான். அத்தகைய சிறப்புமிக்க கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாளில், கண்ணனுக்கு பிடித்தமான நிவேதனங்களை செய்து படைப்பது நம் வழக்கம்.
வழக்கமாக செய்யும் பலகாரங்களோடு சேர்த்து, இந்த முறை கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் பிடித்த அவலை வைத்து, நாவில் கரையும் சுவையில் ஒரு நெய் மணக்கும் அவல் பாயாசம் செய்து அசத்தினால் என்ன? எப்பொழுதும் செய்யும் ஜவ்வரிசி, சேமியா பாயாசத்தை ஒதுக்கிவிட்டு, உடலுக்கும் ஆரோக்கியம் தரும் இந்த சிவப்பு அவல் பாயாசத்தை எப்படி செய்வது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
தேவையான பொருட்கள்:
- சிவப்பு அவல் (கட்டியான அவல்) – 1 கப்
- பாசிப்பருப்பு – 1/2 கப்
- காய்ச்சிய பால் – 4 கப்
- பொடித்த வெல்லம் – 1 கப்
- நெய் – 1 டேபிள் ஸ்பூன் (மற்றும் வறுக்கத் தேவையான அளவு)
- ஏலக்காய் – 3 (இடித்தது)
- முந்திரி, திராட்சை – தேவையான அளவு
- தண்ணீர் – 1 கிளாஸ் (பருப்பு வேகவைக்க)
அவல் பாயாசம் செய்முறை:
- முதலில் ஒரு வாணலியில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி சூடானதும், 1 கப் சிவப்பு அவலை சேர்க்கவும். சிவப்பு அவல் லேசாக நிறம் மாறி, வெள்ளையாக மாறும் வரை மிதமான தீயில் வறுத்து தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து வைக்கவும்.
- இப்போது அரைக் கப் பாசிப்பருப்பை தண்ணீரில் நன்கு கழுவி, அதே வாணலியில் சேர்த்து வறுத்துக்கொள்ளவும். பருப்பு பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கியதும், அதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் ஊற்றி வாணலியை மூடி வைத்து வேகவைக்கவும்.
- பருப்பு நன்கு வெந்ததும், ஏற்கனவே வறுத்து வைத்துள்ள அவலை அதனுடன் சேர்த்து நன்கு கலந்துவிடவும்.
- எந்த கப்பில் அவல் எடுத்தோமோ, அதே கப்பில் 4 கப் காய்ச்சிய பாலை ஊற்றி மிதமான தீயில் வேகவிடவும். அடுத்த 5 முதல் 7 நிமிடங்களில் அவல் பாலில் நன்கு வெந்து குழைய தொடங்கும்.
- அவல் நன்றாக வெந்ததும், இடித்து வைத்துள்ள 3 ஏலக்காயை சேர்த்து கிளறவும். இப்போது முக்கியமாக அடுப்பை அணைத்துவிட்டு, பொடித்த 1 கப் வெல்லத்தை சேர்த்து நன்கு கரைய கலந்துவிடவும்.
- வெல்லம் கரைந்த பிறகு மீண்டும் அடுப்பை ஆன் செய்து, பாயாசம் ஒரே ஒரு கொதி வந்ததும் அடுப்பை அணைத்துவிட வேண்டும்.
- இறுதியாக, சிறிய கடாயில் சிறிதளவு நெய் விட்டு முந்திரி, திராட்சையை சேர்த்துப் பொன்னிறமாக வறுத்து, பாயாசத்தில் கொட்டி கலந்தால் நெய் மணமணக்கும் சுவையான அவல் பாயாசம் தயார்!
டிப்ஸ்:
இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாளில், உங்கள் வீடே மணக்கும் வகையில் இந்த அவல் பாயாசத்தை செய்து கண்ணனுக்கு நிவேதனம் செய்து, குடும்பத்தினருடன் உண்டு மகிழுங்கள்! இனிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துகள்!