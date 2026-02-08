ETV Bharat / lifestyle

உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவும் 7 நடைப்பயிற்சி நுட்பங்கள்! என்னனு தெரியுமா?

சமதளத்தில் நடப்பதை விட, மேடான பகுதிகளில் அல்லது படிக்கட்டுகளில் நடப்பது உங்கள் தசைகளுக்கு அதிக வேலையை கொடுக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 8, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

உடல் எடையை குறைக்க நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் இயல்பாக செய்யும் 'நடைப்பயிற்சி'யை விட சிறந்த மற்றும் எளிமையான உடற்பயிற்சி வேறொன்றுமில்லை என மருத்துவர்களும் பல ஆய்வுகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றனர். இது மூட்டுகளுக்கு மென்மையானது, செலவில்லாதது மற்றும் எப்போது வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடியது.

நம்மில் பலர் தினமும் நடக்கிறோம், ஆனால் அந்த நடைப்பயிற்சி நமக்கு தேவையான முழுப் பலனையும் தருகிறதா என்பது கேள்விக்குறிதான். சாதாரணமாக உலா வருவது உடலுக்கு நல்லதுதான் என்றாலும், அதே நேரத்தில் சிறு மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் குறுகிய காலத்தில் அதிக கலோரிகளை எரிக்க முடியும்.

உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் அல்லது தங்களின் உடல் தகுதியை மேம்படுத்த நினைப்பவர்கள், வழக்கமான நடைப்பயிற்சியை ஒரு சக்திவாய்ந்த பயிற்சியாக மாற்ற சில நுட்பங்கள் உதவுகின்றன என்றால் நம்ப முடிகிறதா? பிஸியான வாழ்க்கை சூழலில் பெரிய மாற்றங்களை செய்யாமல், நடக்கும் முறையில் சில நுட்பங்களை புகுத்துவதன் மூலம் எப்படி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம் என்பதை பார்க்கலாம்.

நடை வேகத்தை அதிகரித்தல்: கலோரிகளை விரைவாக எரிக்க மிக எளிதான வழி, நடையின் வேகத்தை அதிகரிப்பதே ஆகும். நாம் வேகமாக நடக்கும்போது, நமது இதய துடிப்பு சீராக உயர்கிறது மற்றும் தசைகள் வழக்கத்தை விட அதிகமாக வேலை செய்கின்றன. 'பிரிஸ்க் வாக்கிங்' (Brisk Walking) எனப்படும் விறுவிறுப்பான நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளுங்கள்.

அதாவது, நடக்கும்போது உங்களால் பேச முடிய வேண்டும், ஆனால் மூச்சு சற்று ஆழமாக இருக்க வேண்டும். இது சாதாரண நடைப்பயிற்சியைப் போலத் தோன்றினாலும், அதே நேரத்தில் அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவுகிறது. ஆரம்பத்தில் மெதுவாகத் தொடங்கி, நாட்களாக ஆக வேகத்தை படிப்படியாக அதிகரிப்பது உங்கள் சகிப்புத்தன்மையை உயர்த்தும்.

ஏற்றமான பாதைகளில் நடத்தல்: சமதளத்தில் நடப்பதை விட, மேடான பகுதிகளில் அல்லது படிக்கட்டுகளில் நடப்பது உங்கள் தசைகளுக்கு அதிக வேலையை கொடுக்கிறது. இயற்கையான மலைப்பாங்கான பாதைகள், மேம்பாலங்கள் அல்லது டிரெட்மில்லில் உள்ள 'இன்க்லைன்' (Incline) வசதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

இது உங்கள் கணுக்கால், தொடைகளின் பின்புறம் (Hamstrings) மற்றும் இடுப்புத் தசைகளை வலுப்படுத்துகிறது. இந்த கூடுதல் எதிர்ப்பு சக்தி இதயத் துடிப்பை அதிகரித்து, இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், தசை வலிமையையும் கொடுக்கிறது.

'பவர் வாக்கிங்' நுட்பம்: பவர் வாக்கிங் என்பது முழு உடலையும் ஈடுபடுத்தி நடக்கும் ஒரு முறையாகும். இதில் உங்கள் கைகளை 90 டிகிரி கோணத்தில் மடக்கி, நடக்கும்போது முன்னும் பின்னும் பலமாக அசைக்க வேண்டும். இந்த கை அசைவு உங்கள் இதயத் துடிப்பை வேகப்படுத்துவதோடு, உடலின் மேல் பகுதி தசைகளையும் வேலை செய்ய வைக்கிறது. இது சாதாரண நடைக்கும் ஓட்டப்பயிற்சிக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலை. மூட்டுகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல், ஓட்டப்பயிற்சிக்கு இணையான பலனைப் பெற இது ஒரு சிறந்த வழியாகும்.

இடைவெளி பயிற்சி: தொடர்ந்து ஒரே வேகத்தில் நடப்பதை விட, வேகத்தை மாற்றி மாற்றி நடப்பது (Interval Walking) வளர்சிதை மாற்றத்தை தூண்டும். உதாரணமாக, ஒரு நிமிடம் மிக வேகமாக நடந்துவிட்டு, அடுத்த இரண்டு நிமிடங்கள் மெதுவாக நடந்து மூச்சை சீராக்கலாம். இதைத் திரும்பத் திரும்பச் செய்யும்போது, உங்கள் இதயம் மற்றும் நுரையீரலின் திறன் அதிகரிக்கிறது. இந்த முறையைப் பின்பற்றினால், குறைந்த நேரத்தில் அதிக கலோரிகளை எரிக்க முடியும். இது சலிப்புத் தட்டாமல் இருக்கவும் உதவும்.

லேசான எடைகளைப் பயன்படுத்துதல்: உங்கள் நடைப்பயிற்சியின் தீவிரத்தை அதிகரிக்க கைகளிலோ அல்லது கால்களிலோ சிறிய எடைகளை (Wrist or Ankle weights) கட்டிக்கொள்ளலாம். இது தசைகளுக்கு கூடுதல் சுமையை கொடுத்து, அதிக ஆற்றலைச் செலவிட வைக்கும். ஆனால், ஆரம்பத்திலேயே அதிக எடையை பயன்படுத்த கூடாது. மிகக் குறைந்த எடையுடன் தொடங்கி, உங்கள் உடல் நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றி கொள்ள வேண்டும். இது நடையின் வேகத்தை மாற்றாமலேயே உங்கள் கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் நல்ல வடிவத்தைத் தரும்.

வயிற்றுத் தசைகளை உறுதிப்படுத்துதல் : நடக்கும்போது உங்கள் வயிற்று தசைகளை சற்று உள்நோக்கி இழுத்து பிடித்து, நிமிர்ந்த நிலையில் நடப்பது மிகவும் முக்கியம். தோள்பட்டைகளை தளர்த்தி, நேராக நடப்பதன் மூலம் உங்கள் முதுகெலும்பு பாதுகாக்கப்படுகிறது. வயிற்றுத் தசைகளை ஈடுபடுத்தி நடக்கும்போது, கூடுதல் கலோரிகள் எரிவதோடு மட்டுமல்லாமல், இடுப்பு வலி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் குறைகிறது. இது உங்கள் உடலின் சமநிலையை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.

எட்டுகளை நீட்டி வைத்தல் : நடக்கும்போது உங்கள் எட்டுகளை சற்று நீளமாக வைப்பது அதிக தசை நார்களைத் தூண்டும். குறிப்பாக இடுப்பு மற்றும் கால் தசைகள் இதனால் அதிகம் வேலை செய்கின்றன. ஆனால், மிக நீளமாக எட்டி வைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டாம், அது காயங்களை ஏற்படுத்தலாம். உங்கள் இயல்பான நடையை விடச் சற்று கூடுதல் இடைவெளி விட்டு நடப்பது கலோரிகளை எரிக்க உதவும் சிறந்த முறையாகும். இது உங்கள் நடையின் வேகத்தையும் நேர்த்தியையும் மேம்படுத்தும்.

இதையும் படிங்க:

தசை இழப்பு : 30 வயதிற்கு பிறகு நாம் கவனிக்க வேண்டிய உடல் மாற்றம்!

10,000 அடிகள் நடக்க நேரமில்லையா? வீட்டிலேயே இந்த 5 உடற்பயிற்சியை பண்ணுங்க!

வீட்டிலேயே உடல் எடையை குறைக்க ஈஸியான உடற்பயிற்சி - தினமும் 50 முறை பண்ணுங்க போதும்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

WALKING TECHNIQUE
HOW TO LOSE WEIGHT BY WALKING
நடைப்பயிற்சி
WALKING METHOD TO BURN MORE CALORIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.