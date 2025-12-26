ETV Bharat / lifestyle

இந்த 20 டிப்ஸ் தெரிஞ்சா சமைப்பது ரொம்ப ஈஸி - ட்ரை பண்ணி பாருங்க!

சிக்கனை கழுவிய பின் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் உப்பு சேர்த்து அரை மணி நேரத்திற்கு ஊறவைத்து சமைத்தால் சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கும்.

சமையலறையில் மணிக்கணக்காக நிற்பது சலிப்பாக இருக்கிறதா? இனி அந்த கவலையே வேண்டாம்! உங்கள் சமையலை ருசியாகவும், அதே சமயம் மிக விரைவாகவும் முடிக்க உதவும் 20 சமையல் குறிப்புகள் இதோ உங்களுக்காக.

  1. அப்பளம் நமத்து போகிவிட்டால் சின்ன சின்னதாக வெட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்க்காமல் வறுத்து எடுத்தால் மீண்டும் மொறு மொறுப்பாகிவிடும்.
  2. உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் மொறுமொறுப்பாக இருக்க, உருளைக்கிழங்கை சீவிய பிறகு, கடலை மாவு கலந்த தண்ணீரில் நனைத்து, பின் காய வைத்துப் பொரித்தால் சிப்ஸ் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும்.
  3. தக்காளிச் சட்னி செய்யும்போது தக்காளியுடன் சிறிதளவு கத்தரிக்காயைச் சேர்த்து வதக்கி அரைத்தால், சட்னி நல்ல கெட்டித்தன்மையுடனும் கூடுதல் சுவையுடனும் இருக்கும்.
  4. தோசை மாவில் தண்ணீர் அதிகமாகிவிட்டால், சிறிதளவு வடித்த சாதத்தை மிக்ஸியில் அரைத்து அதனுடன் சேர்த்தால் மாவு சரியான பதத்திற்கு வந்துவிடும்.
  5. பாசிப்பருப்பு குழம்பு செய்து முடித்ததும், இறுதியாகப் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துத் தாளித்தால் அதன் சுவையும் வாசனையும் இரண்டு மடங்காகும்.
  6. சாதம் வடித்த கஞ்சியில் சிறிதளவு நெய் மற்றும் சீரகம் சேர்த்துப் பருகி வந்தால் இடுப்பு வலி குறையும்.
  7. வெண்பொங்கல் செய்வதற்கு அரிசியை லேசாக வறுத்து, அரை மணி நேரம் ஊறவைத்து வெண்பொங்கல் செய்தால், சாதம் நன்றாகக் குழைந்து ருசியாக இருக்கும்.
  8. குக்கரில் மட்டனை வேகவைக்கும்போது ஒரு துண்டு பப்பாளிக்காய் அல்லது சிறிதளவு தயிர் சேர்த்தால், மட்டன் பஞ்சு போல மென்மையாக வெந்துவிடும்.
  9. எந்த வகை கீரையாக இருந்தாலும் அவை வெந்ததும் மசித்து எலுமிச்சை பழ சாறு சேர்த்து சப்பாத்தியுடன் சாப்பிட ருசியாக இருக்கும்.
  10. சிக்கனை சுத்தம் செய்த பிறகு, எலுமிச்சைச் சாறு மற்றும் உப்பு சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊறவைத்துச் சமைத்தால், சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கும்.
  11. சேமியாவை நேரடியாகச் சமைக்காமல், முதலில் இட்லிப் பாத்திரத்தில் வேகவைத்து எடுத்துவிட்டுப் பின் உப்புமா செய்தால், சேமியா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரியாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும்.
  12. தக்காளி சாதம் செய்யும்போது தக்காளி, பச்சை மிளகாய் மற்றும் இஞ்சியை ஒன்றாக அரைத்துச் சேர்த்துச் சமைத்தால் சுவை அபாரமாக இருக்கும்.
  13. முருங்கைக்கீரை, வெங்காயம், மிளகு ஆகியவற்றை வதக்கி அரைத்து தோசை மாவில் கலந்து தோசை சுட்டால், சத்தான தோசை.
  14. குழம்பில் புளிப்பு அதிகமாகிவிட்டால், அரை கப் தேங்காய்ப்பால் சேர்த்து ஒரு கொதி விடவும். புளிப்புத் தன்மை உடனே குறைந்துவிடும்.
  15. அப்பளம் பொரிப்பதற்கு முன் அதன் இரு பக்கங்களையும் ஒரு துணியால் துடைத்துவிட்டுப் பொரித்தால், பொரித்த பின் எண்ணெய் கருப்பு நிறமாக மாறாது.
  16. இடியாப்பத்திற்கு மாவு பிசையும்போது ஒரு தேக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துப் பிசைந்தால், இடியாப்பம் ஒட்டாமல் பஞ்சு போல இருக்கும்.
  17. நண்டு சமைக்கும்போது அதன் நிறம் சிவப்பு நிறமாக மாறத் தொடங்கிவிட்டால், நண்டு நன்றாக வெந்துவிட்டது என்று அர்த்தம்.
  18. கொழுக்கட்டைப் பூரணத்தில் சிறிதளவு ஏலக்காய் தூளுடன் சுக்குத் தூளும் சேர்த்தால் சுவையும் மணமும் அள்ளும்.
  19. கீரையை முதலில் மூன்று முறை சாதாரண நீரில் கழுவ வேண்டும். பிறகு ஒருமுறை வெதுவெதுப்பான நீரில் முக்கி எடுத்தால், அதிலுள்ள கண்ணுக்குத் தெரியாத புழுக்கள் நீங்கிவிடும்.
  20. பூரி மாவு பிசையும்போது அதனுடன் சிறிதளவு ரவை சேர்த்துப் பிசைந்தால், பூரி நன்றாக உப்பி வரும்.

