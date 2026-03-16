"மூங்கில் தான் உணவு...தனியாக தான் வாழும்" - பாண்டா கரடியை பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள் இதோ!

தேசிய பாண்டா தினத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த பாண்டா கரடியை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 16, 2026 at 1:32 PM IST

இன்று மார்ச் 16, தேசிய பாண்டா தினம். "பாண்டா" - இந்த வார்த்தையை சொல்லும்போதே நம் கண்ணுக்குள் வந்து போவது அந்த கறுப்பு வெள்ளை நிற உருண்டையான பொம்மை தான். இன்று பலரது மொபைல் போன்களில் நெருக்கமானவர்களின் பெயர்கள் 'பாண்டா' என்றுதான் பதிந்து வைத்துள்ளனர்.

காதலர்கள் ஒருவரையொருவர் செல்லமாக அழைக்கவும், நண்பர்கள் கிண்டல் செய்யவும் இந்த பெயரையே அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். ஏன், பல ஹோட்டல்கள் முதல் காபி ஷாப்கள் வரை 'பாண்டா' என்ற பெயரில் உருவெடுத்துள்ளன.

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பாண்டா பொம்மைகளை தனது படுக்கையறையில் அடுக்கி வைப்பதையும் பார்க்கிறோம். ஏன் இந்த விலங்கு இத்தனை பிரபலமானது? அதன் அமைதியான குணமும், மெத்தனமான நடையும், பார்ப்பதற்கு க்யூட்டாக இருக்கும் அந்த உருவமும்தான் இதற்கு பின்னால் இருக்கும் ரகசியம் என்ன? அந்த வகையில், தேசிய பாண்டா தினத்தை முன்னிட்டு பாண்டாக்கள் பற்றிய சில சுவாரசியமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..

பாண்டா உண்மையில் கரடியா?

பல காலங்களாக பாண்டாக்கள் கரடி இனத்தை சேர்ந்தவையா அல்லது வேறு ஏதேனும் விலங்கு வகையா என்ற விவாதம் ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் நிலவி வந்தது. ஆனால், டி.என்.ஏ ஆய்வுகளுக்கு பிறகு, ராட்சத பாண்டாக்கள் (Giant Panda) உண்மையில் கரடி குடும்பத்தை சேர்ந்தவைதான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

அதனால்தான் இவை 'பாண்டா கரடிகள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இணையதளத்தில் மிகவும் ரசிக்கப்படும் விலங்குகளின் பட்டியலில் இவை எப்போதும் முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள் இருக்கும். ஒரு பாண்டா குட்டி மூங்கிலைச் சாப்பிடுவதையோ அல்லது தூங்கி எழுவதையோ பார்த்தால் 'அடடா' என்று சொல்லாதவர்களே இருக்க முடியாது.

ஏன் தனியாக வாழ்கின்றன?

பாண்டாக்கள் கூட்டமாக வாழ விரும்புவதில்லை. காடுகளில் இவை தங்களுக்கென்று ஒரு எல்லையை வகுத்து கொண்டு தனிமையிலேயே வாழ்கின்றன. இதற்கு பின்னால் ஒரு முக்கிய காரணம் இருக்கிறது. பாண்டாக்கள் உயிர்வாழ அதிகப்படியான மூங்கில்களை சாப்பிட வேண்டும்.

ஒரு பகுதியில் கூட்டமாக வாழ்ந்தால் மூங்கிலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்பதால், அவை 3 முதல் 8 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட காடுகளை தனக்கென்று வைத்து கொள்கின்றன. மற்ற பாண்டாக்கள் தன் எல்லைக்குள் வருவதை தடுக்க மரங்களில் சிறுநீர் கழித்தோ அல்லது உடல் வாசனையை தேய்த்தோ அடையாளப்படுத்தி விடுகின்றன.

மூங்கில் உணவு மற்றும் செரிமானம்

பாண்டாக்களின் உணவில் 99 சதவீதம் மூங்கில் வேர்கள், தண்டுகள் மற்றும் இலைகள்தான். ஒரு நாளைக்கு 10 முதல் 16 மணி நேரம் வரை இவை சாப்பிடுவதிலேயே நேரத்தை செலவிடுகின்றன. ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், பாண்டாக்களின் செரிமான மண்டலம் ஒரு ஊனுண்ணி விலங்குக்கு (Carnivorous) உரியது.

அதனால் எஞ்சிய 1 சதவீத உணவாக இவை முட்டைகள், சிறிய விலங்குகள் அல்லது பூசணிக்காய், கோதுமை போன்றவற்றையும் அரிதாக சாப்பிடுவதுண்டு. மூங்கில் சாப்பிடுவதால் உடலில் அதிக கொழுப்பு சேராத காரணத்தால், மற்ற கரடிகளைப் போல இவை குளிர்கால உறக்கத்தை (Hibernation) மேற்கொள்வதில்லை.

இனப்பெருக்கமும் குட்டிகளும்

காடுகளில் வாழும் பாண்டாக்கள் பெரும்பாலும் ஒரு குட்டியை மட்டுமே ஈனுகின்றன. ஒருவேளை இரண்டு குட்டிகள் பிறந்தால், தாய் பாண்டா அவற்றில் எது வலிமையானது என்பதை பார்த்து அதற்கு மட்டுமே பால் கொடுக்கும். பலவீனமான குட்டி உணவின்றி இறக்க நேரிடும்.

ஏனெனில், இரண்டு குட்டிகளை வளர்க்கும் அளவிற்கு பாண்டாக்களிடம் போதிய பாலோ அல்லது சக்தியோ இருப்பதில்லை. பிறக்கும்போது மிகச்சிறியதாக இருக்கும் பாண்டா குட்டிகள், சுமார் 5 மாதங்கள் ஆன பிறகுதான் தனது தாயின் மேல் ஏறி மரங்களில் ஏறப் பழகுகின்றன.

பாண்டாக்களின் ஆறாவது விரல்

பாண்டாக்களின் கைகளை பார்த்தால் நமக்கு இருப்பது போன்ற ஒரு கட்டைவிரல் தெரியும். உண்மையில் அது விரல் அல்ல, அது ஒரு மணிக்கட்டு எலும்பு (Wrist bone). மூங்கில் தண்டுகளை கெட்டியாக பிடித்து சாப்பிடுவதற்கு வசதியாக இந்த எலும்பு ஆறாவது விரல் போலப் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இதை பயன்படுத்தி மனிதர்கள் கைகளால் எதையாவது பிடிப்பது போலவே பாண்டாக்களும் மூங்கிலை பிடித்து சாப்பிடும்.

பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்கு

தொடர் பாதுகாப்பு முயற்சிகளின் காரணமாக பாண்டாக்களின் எண்ணிக்கை தற்போது சுமார் 2,200 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதில் 1,864 பாண்டாக்கள் காடுகளில் சுதந்திரமாக வாழ்கின்றன. இதனால் 'அழிந்து வரும் இனம்' (Endangered) என்ற பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, 'பாதிக்கப்படக்கூடிய இனம்' (Vulnerable) என்ற நிலைக்கு பாண்டாக்கள் முன்னேறியுள்ளன.

பாண்டாக்களின் ஒரு ஆண்டு என்பது மனிதர்களின் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சமம். காடுகளில் இவை 20 ஆண்டுகள் வரை வாழ்கின்றன. ஆனால் பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களில் (Zoo) 38 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்து சாதனை படைத்த பாண்டாக்களும் உண்டு.

இதையும் படிங்க: தெளிவான பார்வைக்கு என்ன சாப்பிடலாம்? கண்களை காக்கும் 6 சூப்பர் ஃபுட்ஸ்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

