தினசரி ஹீல்ஸ் அணிவதால் உடலில் இத்தனை மாற்றங்களா?
அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் நேரங்களில் ஹீல்ஸ்களை கழற்றி வைத்துவிட்டு பாதங்களுக்கு ஓய்வு கொடுங்கள். நீண்ட தூரம் நடப்பதற்கோ அல்லது நீண்ட நேரம் நிற்பதற்கோ ஹீல்ஸ்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
Published : February 11, 2026 at 5:02 PM IST
தங்களின் தோற்றத்தை இன்னும் எடுப்பாக காட்டவும், தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும் ஹீல்ஸ் (Heels) அணிவதை பெண்கள் விரும்புகிறார்கள். அலுவலகம் செல்பவர்கள் முதல் விசேஷங்களுக்கு செல்பவர்கள் வரை பலருக்கும் ஹீல்ஸ் என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது.
ஆனால், நாம் ரசிக்கும் இந்த காலணிகள் நம் உடலின் இயற்கையான அமைப்பிற்கு சவாலாக அமைகின்றன என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. மனித உடல் தரையோடு சமமாக நடப்பதற்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் குதிகாலை உயர்த்தும்போது, உடலின் மொத்த எடையும் கால் விரல்களின் முன் பகுதிக்கு தள்ளப்படுகிறது.
இது ஆரம்பத்தில் வெறும் கால் வலியாக தெரிந்தாலும், நீண்ட கால அடிப்படையில் முதுகுத்தண்டு, முழங்கால் மற்றும் பாத நரம்புகளில் நிரந்தர பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த செய்தியில் தினசரி ஹீல்ஸ் அணிவதால் ஏற்படும் எதார்த்தமான பாதிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பாக அணியும் முறைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பாத அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: நமது பாதம் தரையில் பதியும் போது உடல் எடை சீராக பரவ வேண்டும். ஆனால் ஹீல்ஸ் அணியும் போது, உடல் எடை முழுவதும் பாதத்தின் முன் பகுதியில் (Ball of the foot) மட்டுமே விழுகிறது. இதனால் பாதத்தின் விரல் எலும்புகள் அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகின்றன.
தினசரி இவ்வாறு அணிவதால் 'பனியன்ஸ்' (Bunions) எனப்படும் கட்டிகள் பெருவிரல் ஓரத்தில் உருவாகலாம். மேலும், பாதத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள திசுக்கள் தடிமனாகி, நடக்கும்போது ஊசி குத்துவது போன்ற வலியை ஏற்படுத்தும். இது காலப்போக்கில் பாதத்தின் இயற்கையான வளைவு தன்மையை மாற்றிவிடக்கூடும்.
முதுகு மற்றும் இடுப்பு வலி: ஹீல்ஸ் அணியும் போது நமது உடலின் ஈர்ப்பு மையம் முன்னோக்கி நகர்கிறது. இதை சமன் செய்ய நாம் அறியாமலேயே இடுப்பை பின்னோக்கி தள்ளி, முதுகை வளைத்து நடக்கிறோம்.
இந்த அசாதாரணமான உடல் நிலை, முதுகுத்தண்டில் உள்ள எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கும் மென்மையான திசுக்களை அழுத்துகிறது. இதனால் கீழ் முதுகு வலி நாள்பட்ட பிரச்சனையாக மாறுகிறது. நீண்ட நேரம் இப்படியே நடப்பது முதுகுத்தண்டின் இயற்கையான வளைவை பாதித்து, நரம்பு அழுத்தப் பிரச்சனைகளுக்கும் வழிவகுக்கும்.
முழங்கால் தேய்மானம்: ஹீல்ஸ் அணிந்து நடக்கும்போது முழங்கால்களுக்கு கூடுதல் வேலை கொடுக்கப்படுகிறது. கால்கள் நேராக இல்லாததால் முழங்கால் மூட்டுகளில் அதிக அழுத்தம் ஏற்படுகிறது.
இது மூட்டுகளுக்கு இடையில் உள்ள குருத்தெலும்புகளை (Cartilage) விரைவாக தேய்மானமடைய செய்கிறது. இளம் வயதிலேயே முழங்கால் வலி வருவதற்கு ஹீல்ஸ் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, படிக்கட்டுகளில் ஏறும்போதும் இறங்கும்போதும் இந்த அழுத்தம் பல மடங்கு அதிகரித்து, மூட்டு அழற்சி நோய்க்கு வித்திடுகிறது.
தசைநார் சுருக்கம்: தொடர்ந்து பல வருடங்களாக ஹீல்ஸ் அணிபவர்களின் குதிகால் தசைநார்கள் (Achilles Tendon) நிரந்தரமாக சுருங்கிவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது. நாம் ஹீல்ஸ் அணியும் போது குதிகால் உயரத்தில் இருப்பதால், அந்த தசை தளர்வாகவே இருக்கும்.
இதனால் அது தன் நீளத்தை இழந்து சுருங்கத் தொடங்குகிறது. பிறகு திடீரென ஒருநாள் நீங்கள் சாதாரண தட்டையான காலணிகளை அணியும் போது, அந்தத் தசைநார் இழுக்கப்பட்டு கடுமையான வலியை உண்டாக்கும். சிலருக்கு வெறும் காலில் நடப்பது கூட மிகுந்த சிரமமாக மாறிவிடும் அளவிற்கு இந்த பாதிப்பு தீவிரமடையலாம்.
பாதிப்பு இல்லாமல் ஹீல்ஸ் அணிவது எப்படி? ஹீல்ஸ் அணிவதை முற்றிலும் தவிர்க்க முடியாதவர்கள், கீழ்க்கண்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் பாதிப்புகளைக் குறைக்கலாம்:
- இரண்டு அங்குலத்திற்கும் (2 inches) குறைவான உயரம் கொண்ட ஹீல்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது. இது பாதத்தின் முன் பகுதியில் விழும் அழுத்தத்தை ஓரளவு குறைக்கும்.
- ஊசி போன்ற பென்சில் ஹீல்ஸ்களைத் தவிர்த்து, அகலமான பிளாக் ஹீல்ஸ்களை அணியுங்கள். இது உடல் எடையைச் சீராகப் பரப்ப உதவுவதோடு, நடக்கும்போது கூடுதல் நிலைத்தன்மையையும் கொடுக்கும்.
- உங்கள் காலணியின் உட்புறம் மெத்தென்ற குஷன்கள் (Cushioning/Insoles) இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். இது பாதங்களுக்கு ஏற்படும் அதிர்வுகளைக் குறைக்கும்.
- அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் நேரங்களில் ஹீல்ஸ்களைக் கழற்றி வைத்துவிட்டு பாதங்களுக்கு ஓய்வு கொடுங்கள். நீண்ட தூரம் நடப்பதற்கோ அல்லது நீண்ட நேரம் நிற்பதற்கோ ஹீல்ஸ்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
- ஹீல்ஸ் அணிந்து வீட்டிற்கு வந்த பிறகு, பாதங்களை வெதுவெதுப்பான நீரில் நனைத்து மென்மையாக மசாஜ் செய்யுங்கள். கணுக்கால் மற்றும் கெண்டைக்கால் தசைகளை நீட்டிக்கும் பயிற்சிகளைத் தவறாமல் செய்வது தசைச் சுருக்கத்தைத் தவிர்க்க உதவும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.