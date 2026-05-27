பெண்களுக்கு 40 வயதை தாண்டியதும் ஏற்படும் மூட்டு வலி: காரணமாகும் ஹார்மோன்கள்!

எந்த வேலைகளை கொடுத்தாலும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் பெண்கள், 40 வயதை கடக்கும்போது மெல்ல மெல்ல ஒரு புதிய சவாலை எதிர்கொள்கிறார்கள். காலையில் படுக்கையை விட்டு எழும்போது கால்கள் பிடிப்பது போல இருப்பது, கீழே அமர்ந்து எழுந்திருக்க சிரமப்படுவது, மாடிப்படிகளில் ஏறும்போது முழங்கால்களில் ஒருவித வலி அல்லது கடகட என சத்தம் கேட்பது போன்ற மாற்றங்களை உணர்வார்கள்.

பலரும் இதனை வெறும் வயதாகிறது, அதான் வலி என்றோ அல்லது உடம்பு சோர்வாக இருக்கிறது என்றோ சாதாரணமாக நினைத்து அலட்சியப்படுத்தி விடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த வலிகளுக்கு பின்னால் உடலுக்குள் நடக்கும் ஹார்மோன் மாற்றங்களும், எலும்பு அமைப்பில் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் தான் முக்கியக் காரணம் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.

குறிப்பாக, நாற்பது வயதிற்குப் பின் பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் எப்படி மூட்டு வலியைத் தூண்டுகின்றன என்பதையும், அதற்கான காரணங்ளையும், இதிலிருந்து நம்மை எப்படி காத்து கொள்ளலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.ம்

ஹார்மோன் மாற்றமும் மூட்டு வலியும்

பெண்களுக்கு 40 முதல் 45 வயதிற்கு பிறகு உடலில் ஹார்மோன் சமநிலை மாற தொடங்குகிறது. குறிப்பாக, மாதவிடாய் முழுமையாக நிற்கும் மெனோபாஸ் காலத்திற்கு முன்பும் பின்பும் ஏற்படும் ஹார்மோன் குறைபாடுகள் தான் மூட்டு வலிக்கு முதன்மை புள்ளியாக அமைகின்றன. பெண்களின் மூட்டுகளின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதில் ஈஸ்ட்ரோஜென் என்ற ஹார்மோன் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

இது உடலில் ஒரு இயற்கையான அழற்சி எதிர்ப்பு காரணியாக செயல்படுகிறது. அதாவது, மூட்டு திசுக்களில் வீக்கம் ஏற்படாமல் இது தடுத்து பாதுகாக்கிறது என நேஷனல் லைப்ரரி ஆஃப் மெடிசின் தனது ஆய்வில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், 40 வயதிற்குப் பிறகு இந்த ஹார்மோன் உற்பத்தி குறையும் போது, மூட்டுகளை சுற்றியுள்ள சவ்வுகள் எளிதாக வீக்கமடைந்து வலிகளை உண்டாக்குகின்றன.

இதன் காரணமாகவே ஆண்களை விட பெண்களுக்கு, குறிப்பாக மெனோபாஸ் காலத்திற்கு பின் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைடிஸ் எனப்படும் மூட்டுத் தேய்மான பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுகிறது என நேச்சர் மருத்துவ இதழும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைடிஸ் எனும் ஆரம்பகாலத் தேய்மானம்

45 வயதைக் கடந்த பெண்களிடம் இன்று மிக வேகமாக அதிகரித்து வரும் ஒரு குறைபாடு தான் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைடிஸ். இது மூட்டுகளுக்கு நடுவே இருக்கும் கார்டிலேஜ் எனப்படும் மென்மையான குருத்தெலும்புப் பகுதி படிப்படியாக தேயும் ஒரு நிலையாகும். இந்த தேய்மானம் ஆரம்பிக்கும் போது தான் மாடி படிகள் ஏறும்போதும், சம்மணமிட்டு தரையில் அமரும்போதும் கடுமையான வலி ஏற்படுகிறது.

ஆரம்பத்தில் மூட்டுகளில் ஏற்படும் சிறிய தேய்மானத்தை கூடப் பல பெண்கள் வெறும் கால்சியம் குறைபாடு என்று நினைத்து சுய மருத்துவம் செய்து கொள்கிறார்கள். ஆனால், இளம் வயதிலேயே பெண்கள் இந்த தேய்மானத்திற்கு ஆளாவதே பிற்காலத்தில் முழங்கால் பாதிப்பு தீவிரமடைவதற்குக் காரணம் என ரிசர்ச்கேட் ஆய்வுத் தரவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி குறைபாடு

இந்திய சூழலில் பெண்கள் பெரும்பாலும் வீட்டின் உள்ளேயே அதிக நேரத்தை செலவிடுவதாலும், தங்களின் உணவு முறையில் போதிய அக்கறை காட்டாததாலும் வைட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் குறைபாட்டிற்கு ஆளாகிறார்கள். நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் கால்சியத்தை உடல் சரியாக உறிஞ்சுவதற்கு வைட்டமின் டி மிகவும் அவசியம்.

இந்த இரண்டு ஊட்டச்சத்துக்களும் குறையும் போது, குருத்தெலும்புக்கு கீழே இருக்கும் எலும்புகள் பலவீனமடைய தொடங்குகின்றன. இது நடக்கும்போது லேசாக நடந்தால் கூட முழங்காலில் கடுமையான வலியும், உடல் சோர்வும் ஏற்படும். வைட்டமின் டி, கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் அளவுகள் தான் ஒரு மனிதனின் எலும்பு அடர்த்தியையும் ஆரோக்கியத்தையும் தீர்மானிக்கின்றன என்று நேஷனல் லைப்ரரி ஆஃப் மெடிசின் தனது மற்றொரு ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

உடல் எடை அதிகரிப்பும் மூட்டுகளின் பாரமும்

40 வயதிற்கு பிறகு பெண்களின் உடலில் மெட்டபாலிசம் எனப்படும் செரிமான மற்றும் ஆற்றல் மாற்ற விகிதம் குறைய தொடங்குகிறது. இதனால் உடல் எடை எளிதாக அதிகரித்து விடுகிறது. நாம் நடக்கும்போதும், மாடிப் படிகளில் ஏறும்போதும் நமது முழங்கால்கள் உடலின் ஒட்டுமொத்த எடையைப் போல மூன்று மடங்கு அதிக எடையை தாங்குகின்றன.

நாம் அதிகரிக்கும் ஒவ்வொரு கூடுதல் கிலோ எடையும், முழங்காலில் உள்ள குருத்தெலும்பு பகுதியை வேகமாக தேய்வடைய செய்கிறது. உடல் எடை அதிகமாகும் போது அது மூட்டுகளின் மீது தேவையற்ற அழுத்தத்தை உருவாக்கி, குருத்தெலும்பு சிதைவை வேகப்படுத்துகிறது என ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் ஆர்த்ரைடிஸ் நிறுவனம் தனது ஆய்வில் எச்சரித்துள்ளது.

தினசரி வேலைகளின் அழுத்தம்

பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் குடும்பப் பணிகளுக்காகத் தொடர்ந்து தரையில் அமர்ந்து வேலை செய்வது, குனிந்து பெருக்குவது, துணி துவைப்பது, அடிக்கடி மாடிப் படிகள் ஏறி இறங்குவது எனப் பல வேலைகளை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள். பல தசாப்தங்களாக முழங்கால் மூட்டுகளுக்கு தரப்படும் இந்த தொடர்ச்சியான அழுத்தம் மற்றும் தோய்வின் பாதிப்புகள் அனைத்தும் 45 வயதிற்குப் பிறகுதான் வலியாக வெளிப்பட தொடங்குகின்றன.

பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்கும் எளிய வழிகள்

மூட்டு தேய்மானத்தை தடுக்கவும், வந்த பின் அதன் தீவிரத்தை குறைக்கவும் சில எளிய அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக் கொள்வது அவசியம்.

  • தினமும் காலையில் மிதமான வெயிலில் சிறிது நேரம் நடப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். இது உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் டி-யை தருவதோடு, ரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக்கும்.
  • உணவில் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை குறைத்துவிட்டு, புரதச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எலும்புகளின் பலத்திற்குத் தேவையான பால், தயிர், கீரைகள் மற்றும் ராகி போன்ற கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை அன்றாட உணவில் சேர்க்க வேண்டும். சர்க்கரை, மைதா, எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட ஜங்க் உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
  • அதிக உடல் எடையை சீரான உடற்பயிற்சிகள் மூலம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பது முழங்கால்களின் பாரத்தை குறைக்கும். குறிப்பாக, முழங்கால் மற்றும் தொடை தசைகளை வலுப்படுத்தும் எளிய உடற்பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும்.
  • ஒரே இடத்தில் தொடர்ந்து பல மணி நேரம் அமர்ந்திருக்க கூடாது. வேலைக்கு நடுவே ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒருமுறை எழுந்து ஐந்து நிமிடங்கள் அங்கும் இங்கும் உலாவி விட்டு மீண்டும் அமர வேண்டும். இதன் மூலம் மூட்டுகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தடைபடாமல் இருக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

