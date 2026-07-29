மொபைல் பயன்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு வாசிப்பு திறன் குறைகிறது! என்ன சொல்கிறது ஆய்வு?
இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் வகுப்பிலேயே மெசேஜ் டைப் செய்ய பழகும் குழந்தைகள், ஆறாம் வகுப்பு வரும்போது போன் இல்லாத மற்ற குழந்தைகளுக்கு இணையான வாசிப்பு திறனை பெறுகிறார்கள்.
Published : July 29, 2026 at 7:00 AM IST
குழந்தைகள் கையில் மொபைல் போன் இருப்பது இன்றைய சூழலில் மிகவும் சகஜமான ஒரு விஷயமாகிவிட்டது. சாப்பிடும்போது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ, அல்லது மற்ற குழந்தைகளை பார்த்து தானும் வேண்டும் என்று அடம்பிடிப்பதாலோ நாம் அவர்களிடம் போனை கொடுத்து பழக்குகிறோம். ஆனால், இந்த பழக்கம் அவர்களின் படிப்பு மற்றும் சிந்திக்கும் திறனை எல்லாம் பாதிக்குமா என்பதை நாம் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறோமா?
ஒரு குழந்தை பள்ளியில் சிறப்பாக படிக்க வேண்டும் என்றால், அவர்களுக்கு பாடங்களை படித்து புரிந்து கொள்ளும் திறன் (Reading Comprehension) மிகவும் அவசியம். அப்படிப்பட்ட வாசிக்கும் திறனுக்கும், அவர்கள் கையில் இருக்கும் மொபைல் போனுக்கும் இடையே உள்ள நேரடி தொடர்பு இருப்பதாக சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. இந்த ஆய்வு, நாம் பொதுவாக யோசிக்கும் விஷயங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு உண்மையை நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
UCLA பல்கலைக்கழகத்தின் அதிர்ச்சி தரும் ஆராய்ச்சி
அமெரிக்காவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சலஸ் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் (UCLA) உளவியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து ஒரு முக்கியமான ஆய்வை நடத்தியுள்ளனர். 'பிஹேவியரல் சயின்சஸ்' (Behavioral Sciences) என்ற அறிவியல் இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அதாவது, சொந்தமாக மொபைல் போன் வைத்திருக்கும் குழந்தைகளுக்கு, போன் இல்லாத குழந்தைகளை விட பாடங்களை படித்து புரிந்து கொள்ளும் திறன் குறைவாக இருக்கிறது என்பதை இந்த ஆய்வு புள்ளிவிவரங்களின்படி நிரூபித்துள்ளது.
பள்ளி தடைகள் மட்டும் தீர்வாகுமா?
பொதுவாக, குழந்தைகள் பள்ளிக்கு போன் எடுத்து செல்வதால் தான் கவனம் சிதறுகிறது என்று நினைத்து, பல பள்ளிகளில் மொபைல் போன்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியரும் உளவியல் பேராசிரியருமான பாட்ரிசியா கிரீன்ஃபீல்ட் (Patricia Greenfield) ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை கூறுகிறார்.
"குழந்தைகள் போனை பள்ளிக்கு கொண்டு வருகிறார்களா இல்லையா என்பது முக்கியமல்ல. அவற்றுக்கு சொந்தமாக ஒரு மொபைல் போன் இருக்கிறதா என்பதுதான் முக்கியம். மூன்றாம் வகுப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஆறாம் வகுப்பாக இருந்தாலும் சரி... எந்த வயதில் போன் கொடுத்தாலும், அது அவர்களின் வாசிக்கும் திறனைப் பாதிக்கத்தான் செய்கிறது"
அதாவது, போன் அருகிலேயே இல்லை என்றாலும் அல்லது வகுப்பறையில் அதை மறைத்து வைத்திருந்தாலும், சொந்தமாக போன் வைத்திருக்கும் குழந்தையின் மனநிலை மற்றும் வாசிக்கும் திறன் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது என்கிறார்.
ஆய்வு எவ்வாறு நடத்தப்பட்டது?
குழந்தைகள் தேர்வுகளில் நன்றாக செயல்பட தேவையான கவனத்தை மொபைல் போன்கள் சிதைக்கிறதா என்பதை அறிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் விரும்பினர். இதற்காக லாஸ் ஏஞ்சலஸ் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு பண்பாட்டு பின்னணி கொண்ட மூன்றாம் மற்றும் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் பள்ளி சிறுவர்களிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
குழந்தைகளுக்கு சில சிறுகதைகள் மற்றும் பத்திகள் படிக்க கொடுக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து அவர்கள் என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதை சோதிக்கும் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. போன் வைத்துள்ள குழந்தைகள், போன் இல்லாத குழந்தைகள், போனை பள்ளிக்கு கொண்டு வந்தவர்கள், வீட்டிலேயே வைத்துவிட்டு வந்தவர்கள் என அனைவரிடமும் விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
போன் தான் பிரச்சனை!
- சொந்தமாக போன் இருப்பதுதான் பிரச்சனை: போனை வகுப்பறையில் மேஜை மீது வைத்திருந்தாலும் அல்லது கண்ணில் படாத இடத்தில் வைத்திருந்தாலும் வாசிக்கும் திறனில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. போன் வைத்திருக்கும் பழக்கமே வாசிப்பு திறனைக் குறைக்கிறது.
- வயது வித்தியாசம் இல்லை: குழந்தைக்கு எந்த வயதில் போன் வாங்கி கொடுத்தோம் என்பதற்கும், அவர்களின் புரிதல் திறனுக்கும் தொடர்பு இல்லை. போன் சொந்தமாக இருக்கிறது என்ற உணர்வே போதுமானது.
- மொழி பின்னணி: ஆங்கிலம் அல்லாத வேறு மொழிகளை வீட்டில் பேசும் குழந்தைகளுக்கும் இதே நிலைதான் நீடிக்கிறது.
தாய்மொழி பேசும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி!
இந்த ஆய்வில் ஒரு நேர்மறையான விஷயமும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வீட்டில் ஆங்கிலம் பேசாத குடும்பத்தை சேர்ந்த குழந்தைகள் (உதாரணமாக தமிழ், தெலுங்கு பேசுபவர்கள்), சிறுவயதிலேயே போனில் குறுஞ்செய்தி (Texting) அனுப்ப தொடங்கினால், அது அவர்களின் ஆங்கில வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் வகுப்பிலேயே மெசேஜ் டைப் செய்யப் பழகும் குழந்தைகள், ஆறாம் வகுப்பு வரும்போது போன் இல்லாத மற்ற குழந்தைகளுக்கு இணையான வாசிப்பு திறனை பெறுகிறார்கள். சொற்களை பார்த்து டைப் செய்வதும், படித்து புரிந்து கொள்வதும் அவர்களுக்கு ஒரு மொழிப் பயிற்சியாக அமைவதே இதற்கு காரணம்.
பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
பள்ளிகளில் போன்களுக்குத் தடை விதிப்பது குழந்தைகளின் படிப்புக்கு உடனடியாகப் பெரிய மாற்றத்தைத் தராவிட்டாலும், அது அவர்களின் சமூக வாழ்க்கைக்கு மிகவும் நல்லது. குழந்தைகள் சக மாணவர்களுடனும், ஆசிரியர்களுடனும் நேருக்கு நேர் பேசிப் பழகுவதற்கும், நல்ல நட்பை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் பள்ளித் தடைகள் பெரிதும் உதவுகின்றன.
குழந்தைகளின் கைகளில் எப்போது போனைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதைப் பெற்றோர்கள் கவனமாக முடிவெடுக்க வேண்டும். படிக்கும் வயதில் போன் கொடுப்பது அவர்களின் கவனம் செலுத்தும் திறனையும், ஆழமாக படித்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலையும் பாதிக்கிறது என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவது அவசியமாகும்.
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