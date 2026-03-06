2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: லண்டன் ஃபேஷன் வீக்கில் அசத்திய குஷி குமார்

ETV Bharat / lifestyle

குஷி குமார் தன்னை இந்தியா அல்லது லண்டன் என ஏதேனும் ஒரு எல்லைக்குள் சுறுக்கிக் கொள்ள விரும்பவில்லை.

லண்டன் ஃபேஷன் வீக்கில் நடிகை பூஜா ஹெக்டே உடன் ஆடை வடிவமைப்பாளர் குஷி குமார்
லண்டன் ஃபேஷன் வீக்கில் நடிகை பூஜா ஹெக்டே உடன் ஆடை வடிவமைப்பாளர் குஷி குமார் (Etv Bharat)
Published : March 6, 2026

Updated : March 6, 2026

"பெண்கள் நான் வடிவமைத்த உடைகளை அணியும் போது மகிழ்ச்சியை உணர வேண்டும்" என்கிறார் 23 வயதே ஆன குஷி குமார். இதை சொல்லும் போது அதில் பல ஆண்டு அனுபவமும், தெளிவும் தெரிகிறது. 2026 சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, சமூகத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்கி வரும் பெண்களைப் போற்றும் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்தின் சிறப்புத் தொகுப்பில், இப்போது நாம் பார்க்கப் போவது ஃபேஷன் உலகின் இளம் சாதனையாளர் குஷி குமாரை பற்றி.

2026, பிப்ரவரி 21. லண்டனின் கலைக்கூடமான ஷோரெடிட்ச் (Shoreditch) பகுதியில் உள்ள புரோட்டீன் ஸ்டுடியோஸ் நவீன மின்னொளியில் மின்னிக் கொண்டிருந்தது. அங்கு தான் குஷி குமாரின் 'கலந்தா' (KALANTA — Awakening of the House) என்ற பிரம்மாண்ட ஆடை அணிவகுப்பு அரங்கேறியது.

லண்டன் ஃபேஷன் வீக் போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற மேடையில் தனது படைப்புகளைக் காட்சிப்படுத்திய மிக இளைய இந்திய வடிவமைப்பாளர் என்ற பெருமையுடன், நவீன இந்திய ஃபேஷன் சிந்தனையை அவர் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.

திரைக்குப் பின்னால் செதுக்கப்பட்ட அனுபவம்

குஷி குமார் எடுத்த எடுப்பிலேயே மேடைக்கு வந்துவிடவில்லை. மக்கள் தொடர்பு நிறுவனங்கள் (PR), ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் மற்றும் 'கிறிஸ்டியன் டியோர்' (Christian Dior) போன்ற உலகத் தரம் வாய்ந்த சொகுசு பிராண்டுகளில் பணிபுரிந்த அனுபவம் அவருக்கு உண்டு.

ஒவ்வொரு இடமும் அவருக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தது. பிஆர் நிறுவனத்தில் கதைகளை சொல்லக் கற்றுக் கொண்டார், ஏற்றுமதி நிறுவனங்களில் ஒரு ஆடையை உருவாக்குவதில் உள்ள சவால்களை புரிந்து கொண்டார். இந்த 360 டிகிரி அனுபவம் தான், ஒரு ஆடையை வெறும் அழகாக மட்டும் பார்க்காமல், அதன் பின்னால் இருக்கும் உழைப்பு மற்றும் வணிகரீதியான கட்டமைப்பை உணர அவருக்கு உதவியது.

"குஷி குமார் என்ற நிறுவனம் வெறும் டிசைன்களால் மட்டும் உருவாகவில்லை. முறையான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நீண்ட கால தொலைநோக்குப் பார்வையால் உருவானது" - என்கிறார் பெருமிதத்துடன்.

பனாரஸ் ஜரியும்.. அம்மா அணிந்த சிந்தூரமும்..

குஷியின் படைப்புகளில் ஒரு உணர்வுபூர்வமான நெருக்கம் இருக்கிறது. தனது பெற்றோரின் திருமணப் புகைப்படங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது, அதில் அவர் கண்ட 'சிந்தூரத்தின்' அடர் சிவப்பு நிறம் அவர் மனதில் ஆழமாகப் பதிந்தது. அந்த நினைவை அப்படியே 'பர்கண்டி' நிற வெல்வெட் துணிகளாக மாற்றினார்.

இந்தியாவின் பெருமையான பனாரஸ் ஜரி வேலைப்பாடுகளை அவர் கையாண்ட விதம் தனித்துவமானது. "இந்திய கைவினைத்திறன் என்பது வெறும் திருமண விசேஷங்களுக்கும், அருங்காட்சியகங்களுக்கும் மட்டுமே உரியது அல்ல. அது இன்றைய காலத்து உடைகளிலும் கம்பீரமாக அமர வேண்டும்" என்று அவர் விரும்பினார்.

பழமைக்கும் புதுமைக்கும் இடையிலான ஒரு அழகான உரையாடலாகவே அவரது உடைகள் இருந்தன. இதனால் தான், நடிகை பூஜா ஹெக்டே குஷியின் உடைகளை அணிந்து மேடையில் நடந்த போது, அது ஒரு நவீனக் கவசத்தைப் போன்ற தோற்றத்தைத் தந்தது.

லண்டன் மேடையில் ஒரு ஜென் ஸி

லண்டனின் ஷோரெடிட்ச் (Shoreditch) என்பது குஷி குமாருக்கு ஒரு வெறும் இடம் மட்டுமல்ல, அது அவர் வளர்ந்த இடம். தனது மாணவர் பருவத்தில் அங்கிருக்கும் பழைய கடைகளில் துணிகளைத் தேடி அலைந்த அதே இடத்தில், இன்று தனது சொந்த பிராண்டை அறிமுகப்படுத்தியது வாழ்க்கை சக்கரத்தில் ஒரு வட்டத்தை பூர்த்தி செய்தது போன்ற உணர்வை அவருக்கு தந்தது.

மான்செஸ்டர் கலைப் பள்ளியில் அவர் கற்றுக் கொண்ட பாடம், ஒவ்வொரு தையலுக்கும் பின்னால் ஒரு நியாயமான காரணத்தை முன் வைக்க அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. மேற்கத்திய நாடுகளின் ஃபேஷன் என்பது பெரும்பாலும் ஒரு நிறுவனத்தின் பாரம்பரியத்தை (Legacy) அடிப்படையாக கொண்டது.

ஆனால், இந்திய ஃபேஷன் என்பது இன்றும் உயிர் வாழும் நம் கைவினைஞர்களின் திறமையை (Craftsmanship) அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பது குஷி குமாரின் ஆழமான கருத்து. ஒரு இயந்திரம் செய்யும் வேலைக்கும், ஒரு மனிதன் தன் உணர்வுகளைக் கலந்து செய்யும் கை வேலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் இந்திய ஃபேஷனின் பலம் என்று அவர் நம்புகிறார்.

எல்லையே இல்லாத எதிர்காலம்

குஷி குமார் தன்னை இந்தியா அல்லது லண்டன் என ஏதேனும் ஒரு எல்லைக்குள் அடக்கிக் கொள்ள விரும்பவில்லை. "எனக்கு இரண்டுமே முக்கியம். லண்டன் எனக்கு உலகளாவிய பார்வையைத் தருகிறது, இந்தியா எனது கலாச்சாரத்தின் வேராக இருக்கிறது" என்கிறார் அவர்.

மகளிர் தின சிறப்பு செய்திகள் பெரும்பாலும் தடைகளை உடைத்த முன்னோடிகளை சார்ந்ததாக மட்டுமே இருந்தது. ஆனால், தற்போது குஷி குமார் போன்ற 'ஜென் ஸி' (Gen Z) தலைமுறையினரின் பெருமைகளை ஈடிவி பாரத் ஊடகம் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகிறது.

