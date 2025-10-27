ETV Bharat / lifestyle

திருச்செந்தூர் பிரசாதம் 'திருப்பாகம்' - சஷ்டி நாளில் பக்குவமாய் 10 நிமிடத்தில் இப்படி பண்ணுங்க!

மகா கந்த சஷ்டி நாளில் முருகனுக்கு பிடித்த பிரசாதமான திருப்பாகத்தை எப்படி பக்குவமாய் செய்வது என பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 27, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
மகா கந்த சஷ்டித் திருநாள் முருகப்பெருமானை நினைத்து விரதம் இருந்து வழிபடுவதற்குரிய மிகச் சிறந்த நாளாக நம்பப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி, அக்டோபர் 22ம் தேதி தொடங்கி, அக்டோபர் 27ம் தேதி வரை கொண்டாடப்படவுள்ளது. சஷ்டி திதியான இன்று அக்.27ம் தேதி சூரசம்ஹாரமும், அக்.28ம் தேதி முருகப் பெருமான் தெய்வானை திருமண வைபவமும் நடைபெற உள்ளது.

முருகப் பக்தர்கள் பட்டினி விரதம், பால் விரதம், மிளகு விரதம் போன்ற பலவகை விரத வகைகளில் தங்களுக்கு ஏற்ற முறையை 7 நாட்களுக்கு கடைப்பிடித்து விரதம் இருப்பார்கள். அப்படி விரதம் இருப்பவர்கள் காலையில் எழுந்து குளித்து விளக்கு ஏற்றி முருகனுக்கு பிரசாதம் படைப்பதை வழக்கமாக செய்வார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப எளிமையான பிரசாதம் செய்தாலும், சூரசம்ஹாரம் நாளில் பலரும் தங்களது வீடுகளில் முருகனுக்கு பிடித்த திருப்பாகம் செய்வார்கள்.

ஆறுபடை வீடுகளில், குறிப்பாக திருச்செந்தூரில், சூரசம்ஹாரத்திற்கு பின் முருகனுக்கு திருப்பாகம் நெய்வேத்தியமாக படைக்கப்படுதே இதற்கு காரணம். இது கடலை மாவு, முந்திரி, நெய் மற்றும் சர்க்கரை கொண்டு செய்யப்படும் பாரம்பரிய இனிப்பு வகையாகும். அந்த வகையில், சஷ்டி நாளில் முருகனுக்கு படைக்க திருப்பாகத்தை எளிமையாக மற்றும் பக்குவமாய் எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க.

திருப்பாகம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்:

  • முந்திரி பருப்பு - 1 கப்
  • கடலை மாவு - 1 கப்
  • காய்த்து ஆறவைத்த பால் - 1 கப்
  • நெய் - 4 டேபிள் ஸ்பூன்
  • சர்க்கரை - 1 1/5 கப்
  • ஏலக்காய் - 1

திருப்பாகம் செய்வது எப்படி?

  • முதலில் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் முந்திரிப்பருப்பு சேர்த்து நைசாக அரைக்கவும். பின்னர் அடுப்பில் ஒரு வாணலியை வைத்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி உருகியதும் கடலை மாவு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வறுக்கவும்.
  • பின்னர், அரைத்து வைத்த முந்திரி பருப்பு பொடியை சேர்த்து நன்கு கலந்து விடவும். கடலை மாவு, முந்திரி பொடி, நெய் அனைத்தும் ஒன்றாக ஒட்டி வந்ததும், பால் சேர்க்கவும். இவற்றை இரண்டு நிமிடங்களுக்கு கைவிடாமல் நன்கு கலந்துவிடவும்.
  • பின்னர், அவை கட்டியாக தொடங்கும் போது சர்க்கரை சேர்த்து, அவை கரைந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் அளவிற்கு கலந்து விடவும்.
  • பின்னர், மீண்டும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு நெய் சேர்த்து கலந்து இறுதியாக ஏலக்காயை பொடித்து சேர்த்து கலந்துவிடவும். பிரசாதம் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் போது அடுப்பை அணைத்தால் சூப்பரான திருப்பாகம் ரெடி.

டிப்ஸ்:

  • வெள்ளை சர்க்கரை வேண்டாம் என நினைப்பவர்கள் நாட்டு சர்க்கரை பயன்படுத்தலாம்.
  • எந்த கப் பயன்படுத்தி கடலை மாவு எடுக்கப்படுகிறதோ, அதே கப் அளவில் மற்ற பொருட்களையும் எடுக்கவும்.
  • திருப்பாகம் மூன்று நாட்கள் ஆனாலும் கெடாமல் இருக்கும்.

இதையும் படிங்க:

