ETV Bharat / lifestyle

கந்த சஷ்டி விரதம் 2025: முருக பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய, செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் இதோ!

விரத நாட்களில் முடிந்தவரை அதிக வேலைகளைத் தவிர்த்து, உடலுக்குப் போதுமான ஓய்வு கொடுப்பது அவசியம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 22, 2025 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

முருக பக்தர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த கந்த சஷ்டி விரதம் இன்று (அக்.22) தொடங்கிவிட்டது. ஒவ்வொரு மாதமும் சஷ்டி திதி வந்தாலும், ஐப்பசி மாத வளர்பிறையில் வரும் சஷ்டி திதிதான் கந்த சஷ்டி விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி, அக்டோபர் 22ம் தேதி தொடங்கி, அக்டோபர் 27ம் தேதி வரை கொண்டாடப்படவுள்ளது. சஷ்டி திதியான அக்.27ம் தேதி சூரசம்ஹாரமும், அக்.28ம் தேதி முருகப் பெருமான் தெய்வானை திருமண வைபவமும் நடைபெற உள்ளது. முருகப் பக்தர்கள் தங்களது கடுமையான பிரச்சனைகள் தீர வேண்டும் என்றும் தங்களின் வேண்டுதல்கள் நிறைவேண்டும் என்று கடுமையாக விரதம் இருந்து பக்தர்கள் வழிபடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.

பட்டினி விரதம், பால் விரதம், மிளகு விரதம் போன்ற பலவகை விரத வகைகளில் பக்தர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற முறையை 7 நாட்களுக்கு கடைப்பிடித்து விரதம் இருப்பார்கள். இருப்பினும், 7 நாட்கள் விரதம் இருப்பவர்கள் உடல் நலத்தில் அக்கறை காட்ட செய்ய வேண்டிய மற்றும் செய்யக்கூடாத சில முக்கிய விஷயங்கள் உள்ளன. அவற்றை தெரிந்து கொண்டு விரதத்தை பின்பற்றுவதும் அவசியமாகும்.

செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்:

  • போதுமான நீர்ச்சத்து: விரதத்தின்போது உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க வேண்டும். அடிக்கடி தண்ணீர், மோர், இளநீர், பழச்சாறுகள் போன்றவற்றை அருந்தலாம். குறிப்பாக, முழுமையாக உண்ணாவிரதம் இருப்பவர்கள் இதைத் தவறாமல் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
  • கஞ்சிகள் அல்லது திரவ உணவுகள்: திட உணவைத் தவிர்த்து, பால், பழங்கள், பழச்சாறுகள், சர்க்கரை சேர்க்காத கஞ்சி, மிளகு ரசம் போன்ற திரவ அல்லது எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவுகளை சிறிது சிறிதாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
  • சரியான ஓய்வு: விரத நாட்களில் முடிந்தவரை அதிக வேலைகளைத் தவிர்த்து, உடலுக்குப் போதுமான ஓய்வு கொடுப்பது அவசியம்.
  • உடல்நிலையைக் கண்காணித்தல்: சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம் போன்ற நாள்பட்ட உடல்நலப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள், மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற்ற பிறகே விரதத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். தேவைப்பட்டால், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்வதைத் தவிர்க்கக் கூடாது.
  • தியானம் மற்றும் பிரார்த்தனை: பசியை அல்லது சோர்வை மறக்க, முருகனின் நாமத்தை உச்சரிப்பது, தியானம் செய்வது, கந்த சஷ்டி கவசம் போன்றவற்றை வாசிப்பது மனதிற்கு பலம் அளிக்கும்.

செய்யக்கூடாத விஷயங்கள்:

  • அதிக நேரம் பட்டினி இருத்தல்: கடுமையான பட்டினியானது உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கலாம். அதிலும், உடல்நலப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் விரதத்தை தவிர்ப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. முழுமையாக பட்டினி இருக்க முடியாதவர்கள், ஒருவேளை மட்டும் பால் அல்லது பழங்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
  • பகலில் உறங்குதல்: விரத நாட்களில் பகலில் தூங்குவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது என்று நம்பப்படுகிறது, ஆனால் உடல் மிகவும் சோர்வடைந்தால் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கலாம்.
  • வறுத்த மற்றும் காரமான உணவுகள்: விரதத்தை நிறைவு செய்யும்போது அல்லது விரத நாட்களில் ஏதேனும் உணவு எடுத்துக்கொண்டால் அதிக எண்ணெய், காரம், மசாலா சேர்த்த உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். இது அஜீரணத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
  • முழுமையாக உணவைத் தவிர்ப்பது : சர்க்கரை நோய் போன்ற உடல்நலப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி உணவை முழுமையாகத் தவிர்ப்பது ஆபத்தானது.

விரதம் என்பது உடலை வருத்துவது அல்ல, மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது. எனவே, உடல்நிலைக்கு ஏற்றவாறு விரத முறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியம். உடல்நலக் கோளாறுகளை மனதில் கொண்டு, விரதத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மேலும், 7 நாட்கள் கடுமையான விரதத்தை பின்பற்றுவதால் உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

எலெக்ட்ரோலைட் சமநிலையின்மை : இதுவே மிகப்பெரிய ஆபத்து. உணவு உட்கொள்ளாமல் தண்ணீர் மட்டும் குடிப்பதால், உடலில் உள்ள சோடியம், பொட்டாசியம், மக்னீசியம் போன்ற அத்தியாவசிய எலெக்ட்ரோலைட்டுகள் சிறுநீர் வழியாக அதிக அளவில் வெளியேறிவிடும். இந்த சமநிலையின்மை இதயத் துடிப்பு ஒழுங்கற்றதாக (Arrhythmia) மாறுவதற்கு வழிவகுக்கும், இது உயிருக்கே ஆபத்தானது.

தீவிர தசை இழப்பு : 3 நாட்களுக்குப் பிறகு, உடல் தனது முக்கிய ஆற்றல் மூலமாக கொழுப்பு மற்றும் தசைகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குவதால், கடுமையான தசை இழப்பு (Lean Mass Loss) ஏற்படும். இது உடலை மிகவும் பலவீனமாக்கும்.

நீரிழப்பு மற்றும் குறைந்த ரத்த அழுத்தம் : தண்ணீர் குடித்தாலும், சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறுதல் மற்றும் எலெக்ட்ரோலைட் இழப்பு காரணமாக நீரிழப்பு (Dehydration) ஏற்படலாம். மேலும், உட்கார்ந்து எழுந்து நிற்கும்போது தலைசுற்றல், மயக்கம் ஏற்படக்கூடிய ஆர்த்தோஸ்டேடிக் ஹைபோடென்ஷன் (Orthostatic Hypotension) என்ற நிலை ஏற்படும்.

சிறுநீரக அழுத்தம்: கீட்டோன்கள் மற்றும் பிற நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவதால், சிறுநீரகங்களுக்கு அதிக வேலை இருக்கும். இது ஏற்கெனவே சிறுநீரகப் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு நிலைமையை மோசமாக்கும்.

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு: வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உடலுக்குக் கிடைக்காமல் போவதால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமடையும்.

கடுமையான விரதத்தை மேற்கொள்ள விரும்பும் பக்தர்கள், மருத்துவரின் முழுமையான ஆலோசனையையும், தொடர் கண்காணிப்பையும் பெற்ற பின்னரே 72 மணி நேரத்திற்கு மேல் விரதம் இருக்க வேண்டும். ஆரோக்கியமான பக்தர்கள் கூட, 6 அல்லது 7 நாட்கள் விரதம் இருக்கும்போது, நீர்ச்சத்து மற்றும் எலெக்ட்ரோலைட் சமநிலையை பராமரிக்க இளநீர், பழச்சாறுகள் (சர்க்கரை சேர்க்காமல்), மோர் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்வது பாதுகாப்பான முறையாகும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

கந்த சஷ்டி விரதம் 2025
சஷ்டி விரதம் முறை
DOS AND DONTS DURING SHASTI FASTING
முருகப்பக்தர்கள்
KANDHA SHASTI VIRATHAM 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.