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மாதக்கடைசியில் கையில் ஒரு ரூபா கூட நிக்கலையா? உங்களுக்காவே ஒரு சூப்பர் சேவிங்ஸ் பிளான்!

செலவு செய்தது போக மீதியை சேமிப்பது தவறான முறை. சேமித்தது போக மீதியை மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும்" என்பதே காக்கேபோவின் முதல் டிப்ஸ்!

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 7, 2026 at 5:28 PM IST

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மாதம் பிறந்ததும் சம்பளம் கைக்கு வரும்போது ராஜா மாதிரி உணர்வதும், ஏதேதோ செலவுகளை செய்துவிட்டு, மாத கடைசி வருவதற்குள்ளேயே 'ஐயோ! கைல ஒரு ரூபா கூட இல்லையே' என்று புலம்புவதும் இன்று பெரும்பாலானவர்களின் அன்றாட கதையாகிவிட்டது.

"எனக்கு பிரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு, சம்பளமும் உயர்ந்துருச்சு... ஆனா என்ன பிரயோஜனம்? சேமிப்புன்னு பார்த்தா பூஜ்யம் தான்!" என்று கவலைப்படுபவரா நீங்கள்? கவலையை விடுங்கள். இந்த சிக்கலுக்கு ஜப்பானியர்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள்.

அந்த தீர்வின் பெயர் தான் "காக்கேபோ" (Kakeibo). இது ஏதோ பெரிய ஃபைனான்ஸ் தியரியோ அல்லது கடினமான கணக்கோ அல்ல. தினசரி மாலையில் நாம் செய்த செலவுகளை நாமே கைப்பட ஒரு நோட்டில் எழுதி வைக்கும் ஒரு எளிய பழக்கம். மொபைல் ஆப், எக்செல் ஷீட் என்று எதுவுமே தேவையில்லாமல், வெறும் ஒரு டைரியும் பேனாவும் வைத்துக்கொண்டு உங்கள் சேமிப்பை 35 சதவீதம் வரை உயர்த்தும் இந்த ஜப்பானிய ரகசியத்தைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

'காக்கேபோ' என்றால் என்ன?

ஜப்பானிய மொழியில் 'காக்கேபோ' என்றால் "வீட்டு நிதி டைரி" (Household Financial Ledger) என்று பொருள். 1904ம் ஆண்டு ஜப்பானின் முதல் பெண் பத்திரிகையாளரான 'ஹனி மோதோகோ' என்பவரால் இந்த முறை உருவாக்கப்பட்டது. செலவழித்த ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் கணக்கு எழுதுவதுதான் இதன் அடிப்படை விதி.

இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் எத்தனையோ மொபைல் ஆப்கள் இருந்தாலும், பேனாவை பிடித்து கையால் எழுதும்போது நமது மூளை அந்த செலவை ஆழமாக பதிவு செய்கிறது. இதனால் தேவையில்லாத செலவுகளை செய்யும்போது மனசாட்சி நம்மை எச்சரிக்க தொடங்குகிறது.

காக்கேபோ முறையை எப்படி தொடங்குவது?

ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கத்திலும், நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே 4 முக்கிய கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு டைரியில் எழுத வேண்டும்:

  • இந்த மாதம் என் கைக்கு வரும் மொத்த வருமானம் எவ்வளவு?
  • இதில் எவ்வளவு தொகையை நான் கட்டாயம் சேமிக்க விரும்புகிறேன்?
  • தற்போது நான் உண்மையில் எவ்வளவு செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன்?
  • என் சேமிப்பை அதிகரிக்க நான் எந்தெந்த செலவுகளை குறைக்க வேண்டும்?

இந்த நான்கு கேள்விகளுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் நேர்மையான பதில்கள் தான் உங்கள் நிதி சுதந்திரத்திற்கான முதல் படி!

செலவுகளை 4 வகையாக பிரியுங்கள்!

உங்கள் தினசரி செலவுகளை ஒரு டைரியில் எழுதும்போது, அவற்றை நான்கு முக்கியமான பிரிவுகளாக பிரித்து எழுத வேண்டும்:

  • அத்தியாவசிய தேவைகள் : இது உயிர் வாழவும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் கட்டாயம் தேவைப்படும் செலவுகள். உதாரணத்திற்கு, வீட்டு வாடகை, மளிகைப் பொருட்கள், கரண்ட் பில், பிள்ளைகளின் பள்ளி ஃபீஸ், மருத்துவ செலவுகள்.
  • விருப்பங்கள்: மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் விஷயங்களுக்கான செலவுகள். உதாரணத்திற்கு, நல்ல புத்தகங்கள் வாங்குவது, தியேட்டருக்கு சென்று படம் பார்ப்பது, வார இறுதியில் குடும்பத்துடன் சின்ன பயணம் செல்வது.
  • எதிர்பாராத செலவுகள்: திட்டமிடாமல் திடீரென வரும் செலவுகள். உதாரணத்திற்கு, உறவினர் திருமண மொய், வண்டி பழுது பார்த்தல், திடீர் மருத்துவ அவசரம்.
  • ஆடம்பர செலவுகள்: "இது இல்லை என்றாலும் நம்மால் நிம்மதியாக வாழ முடியும்" என்ற ரக செலவுகள். உதாரணத்திற்கு, அடிக்கடி ஹோட்டலில் சாப்பிடுவது, தேவைக்கு அதிகமான ஆடைகள் வாங்குவது, பிராண்டட் பொருட்களை ஷாப்பிங் செய்வது.

காக்கேபோவை வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தும் எளிய வழிகள்

விதி 1: சேமிப்பு தான் முதல் செலவு!

சம்பளம் வந்தவுடனேயே வீட்டு வாடகை, EMI போன்ற நிலையான செலவுகளுக்கான பணத்தை தனியாக ஒதுக்கிவிடுங்கள். அதற்கு பிறகு, இந்த மாதம் நீங்கள் சேமிக்க நினைக்கும் தொகையை (உதாரணத்திற்குச் சம்பளத்தில் 20%) உடனே வேறு ஒரு வங்கி கணக்கில் மாற்றிவிடுங்கள். "செலவு செய்தது போக மீதியை சேமிப்பது தவறான முறை. சேமித்தது போக மீதியை மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும்" என்பதே காக்கேபோவின் முதல் டிப்ஸ்!

விதி 2: இரவில் 5 நிமிடம் ஒதுக்குங்கள்!

இரவு தூங்க செல்வதற்கு முன், அன்று நாள் முழுவதும் டீ சாப்பிட்டது முதல் பெரிய பொருட்கள் வாங்கியது வரை அனைத்து செலவுகளையும் டைரியில் எழுதுங்கள். மொபைலில் டைப் செய்வதை விட கையால் எழுதும்போது, அனாவசியமாக செய்த செலவுகள் உங்கள் மனதை உறுத்தும். அடுத்த முறை செலவு செய்யும்போது மூளை தானாகக் கட்டுப்படும்.

காக்கேபோவால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்!

ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மோகம் குறையும்: ஆஃபர் போட்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவே தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்கி பணத்தை விரயம் செய்யும் பழக்கம் முற்றிலுமாக நிற்கும்.

கிரெடிட் கார்டு கடன் தொல்லை இருக்காது: உங்கள் வரம்பிற்குள் வாழ கற்றுக்கொள்வதால், ஒவ்வொரு மாத கடைசியிலும் கிரெடிட் கார்டையோ அல்லது நண்பர்களிடம் கடனையோ எதிர்பார்க்க தேவையில்லை.

அவசியம் எது, ஆடம்பரம் எது என புரியும்: "இது எனக்கு உண்மையிலேயே தேவையா? அல்லது சும்மா ஆசைக்காக வாங்குகிறேனா?" என்ற தெளிவு பிறக்கும்.

எதிர்பாராத அவசரத்திற்கு கை கொடுக்கும்: சேமிப்பு பணம் கையில் இருப்பதால், திடீரென வரும் மருத்துவ செலவுகளுக்கோ அல்லது அவசர தேவைகளுக்கோ யாரையும் தேடி ஓட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

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