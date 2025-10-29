உங்க வீட்டில் எலுமிச்சை பழம் இருக்கா? அப்போ, இனி சரும பிரச்சனை பற்றிய கவலை வேண்டாம்!
தக்காளி சாற்றில் லைகோபீன் மற்றும் வைட்டமின் சி உள்ளது. இது சருமத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை நீக்கவும், முகப்பருவை தடுக்கவும், சருமத்தை பிரகாசமாக்கவும் உதவுகிறது.
Published : October 29, 2025 at 4:28 PM IST
பளபளப்பான சருமத்தை பராமரிக்க நாம் அனைவரும் முடிந்த அனைத்தையும் முயற்சி செய்கிறோம். சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யாரும் சருமத்தில் சமரசம் செய்ய தயாராக இல்லை. அதன் காரணமாகவே, மார்கெட்டில் கிடைக்கும் பல க்ரீம்களை விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம். இவற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது பல்வேறு பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும் வேறு வழி இல்லை என்கின்றனர் பலர்.
ஆனால், நமது வீட்டில் உள்ள சில இயற்கை பொருட்கள் வைத்து செய்யப்படும் பானம் சருமத்தில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாகும் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? அந்த வகையில், சரும பளபளப்பைப் பராமரிக்க தினமும் காலையில் நாம் குடிக்க வேண்டிய பானங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
எலுமிச்சை: எலுமிச்சை மற்றும் தேன் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் இந்த பானம் தோல் தொற்றுகளை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க உதவும். இதில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது சருமத்தைப் புத்துணர்ச்சியூட்டுகிறது மற்றும் செல் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது. தேனின் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் சருமத்தில் உள்ள எண்ணெய் பசையை நீக்கி முகப்பருவைத் தடுக்க உதவும். வெதுவெதுப்பான நீரில் அரை எலுமிச்சை பழத்தின் சாறு மற்றும் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து குடிக்கலாம்.
கற்றாழை: கற்றாழை சருமத்தின் இயற்கையான பளபளப்பைப் பராமரிக்க உதவும் ஒரு இயற்கை பொருளாகும். இதில் வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன, அவை சருமத்தை குணப்படுத்தவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதில் வைட்டமின்கள் பி, ஈ, சி, கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் நிறைந்துள்ளன, இது சருமத்தின் நீரேற்றத்தை பராமரிக்கவும், நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மேம்படுத்தவும், கொலாஜன் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது.
தக்காளி: தக்காளி சாற்றில் லைகோபீன் மற்றும் வைட்டமின் சி உள்ளது. இது சருமத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை நீக்கவும், முகப்பருவை தடுக்கவும், சருமத்தை பிரகாசமாக்கவும் உதவுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், அதிகப்படியான எண்ணெய் பசையைக் குறைக்கவும் தக்காளி சாறு உதவுகிறது. முகப்பரு பாதிப்புக்குள்ளான சருமம் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த பானம் ஏற்றது. தக்காளியை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை ஸ்க்ரப்பாக பயன்படுத்தலாம் அல்லது தக்காளி சாறு குடிக்கலாம்.
மாதுளை: மாதுளை சாற்றில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தவும், சேதமடைந்த சரும செல்களை சரிசெய்யவும், மீண்டும் உருவாக்கவும் உதவுகிறது. இதில் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் நிறைந்துள்ளன, எனவே இது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடுவதிலும், சருமத்தில் உள்ள சுருக்கங்கள் மற்றும் நேர்த்தியான கோடுகளைக் குறைப்பதிலும் நன்மை பயக்கும். இது சருமத்தின் இளமை மற்றும் பளபளப்பைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.
பீட்ரூட்: பீட்ரூட் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் வைட்டமின் சி ஆகியவற்றின் வளமான மூலமாகும். இது ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதன் மூலம் சருமத்தின் பொலிவு மற்றும் தொனியை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இதில் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் உள்ளன, அவை முகப்பருவுடன் தொடர்புடைய வீக்கம் மற்றும் சிவப்பைக் குறைப்பதில் நன்மை பயக்கும். பீட்ரூட் சாறு சருமத்தை மென்மையாக்குவதிலும், சருமத்தில் உள்ள மெல்லிய கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்களைக் குறைப்பதன் மூலம் வயதான அறிகுறிகளைக் குறைப்பதிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.