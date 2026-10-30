மந்தமான மனதை மாற்றும் 'ஜக்லிங்': உடல் எடையும் குறையுமாம் - ட்ரை பண்ணுங்க!
ஜக்லிங் பயிற்சி மூளையின் நரம்பு இணைப்புகளை தூண்டி நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும்.
Published : October 30, 2026 at 7:00 AM IST
சில நேரங்களில் உடல் சோர்வாகவும், மனம் ஒருவித மந்த நிலையிலும் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் சுறுசுறுப்பாக இருக்க ஏதேனும் புதிய பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றும். ஆனால், என்ன செய்வது என்று உடனே புரியாது. அப்படியான ஒரு இக்கட்டான மனநிலையை மாற்றவும், உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஒரே நேரத்தில் புத்துணர்ச்சி தரவும் ஒரு அருமையான வழி இருக்கிறது.
சர்க்கஸ் காட்சிகளிலோ அல்லது மேடை நிகழ்ச்சிகளிலோ ஒரே நேரத்தில் மூன்று பந்துகளை கீழே விழாமல் மாறி மாறிப் பிடிப்பதை நீங்கள் தொலைக்காட்சியிலோ அல்லது நேராகவோ பார்த்திருப்பீர்கள். அதை பார்க்கும் போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும்.
அதை பார்ப்பதற்கு ஏதோ கடினமான வித்தையாக தோன்றலாம். ஆனால், ஒருமுறை செய்யப் பழகிவிட்டால் அது மிகவும் எளிமையாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் மாறிவிடும். அதுமட்டுமின்றி, இந்த எளிய செயலில் நம் உடல் மற்றும் மன நலனுக்கான பல பெரிய நன்மைகள் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஜக்லிங் பயிற்சியின் சிறப்புகள் என்னவென்று இப்போது பார்க்கலாம்.
எடை குறைப்புக்கு உதவும் கலோரி எரிப்பு
உடலை பிட்டாக வைத்து கொள்ள பலரும் உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்கு சென்று கடினமான பயிற்சிகளை செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் ஜக்லிங் ஒரு சிறந்த மாற்றாக இருக்கும். தினமும் வெறும் பதினைந்து நிமிடங்கள் பந்துகளை வைத்து இந்த விளையாட்டை செய்வதன் மூலம் உடல் மற்றும் மனதுக்கு ஒரே நேரத்தில் பயிற்சி கிடைத்தாகிவிடும்.
பிடித்தமான பாடல்களை கேட்டு கொண்டே வீட்டில் ஜக்லிங் செய்தால், உடலில் வளர்சிதை மாற்றம் அதிகரித்து தேவையற்ற கலோரிகள் வேகமாகக் கரையும்.
மன அழுத்தத்தை போக்கும் 'ஆக்டிவ் மெடிடேஷன்'
இன்று பலரும் அலுவலகப் பணி மற்றும் வீட்டு வேலைகள் என மாறி மாறி செய்து பெரும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். அத்தகையோர் ஓய்வு நேரத்தில் இந்த பயிற்சியை செய்தால் அது ஒரு சிறந்த தியானம் போல செயல்படும்.
ஜக்லிங் செய்யும் போது கவனம் சிதறினால் கூட பந்து கீழே விழுந்துவிடும். எனவே, முழு கவனமும் பந்துகளின் மீதே இருக்கும். இதனால் அலுவலக வேலை டென்ஷன், தேவையற்ற கவலைகள் அனைத்தும் விலகி மூளைக்கு உடனடி புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்.
உடல் தசைகள் வலுப்பெறும்
தொடர்ந்து கைகளை அசைத்து இந்த விளையாட்டை செய்வதால் தோள்பட்டை மற்றும் கை தசைகள் வலுவடைகின்றன. மேலும், சமநிலை தவறாமல் நேராக நின்று பந்துகளை வீசும்போது வயிற்று பகுதி மற்றும் இடுப்பு தசைகள் உறுதியடைகின்றன.
இது முதுகெலும்புக்கு நல்ல பலத்தை கொடுத்து, நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏற்படும் வலியை போக்க உதவுகிறது. தோள்பட்டைகள் கூனிப்போகாமல் சரியான உடல் அமைப்பை பெறவும் இது பெரிதும் உதவுகிறது.
மூளைக்கு வலுசேர்க்கும் 'கிரே மேட்டர்' வளர்ச்சி
அறிவியல் ரீதியாகப் பார்த்தால், ஜக்லிங் பயிற்சி மூளையின் நரம்பு இணைப்புகளை தூண்டி நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும். மூளையில் தகவல்களை கையாளும் 'கிரே மேட்டர்' மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தகவல்களை கொண்டு செல்லும் 'ஒயிட் மேட்டர்' ஆகியவற்றின் அளவை அதிகரிக்க செய்யும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதனால் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைச் செய்யும் திறன், ஞாபக சக்தி மற்றும் கண் பார்வைத் திறன் மேம்படும்.
நரம்பு மண்டல ஆரோக்கியம் மற்றும் முதுமைப் பிரச்சனைகள் தடுப்பு
வயதான காலத்தில் ஏற்படும் நரம்பு சம்மந்தமான கோளாறுகள் மற்றும் பார்க்கின்சன் போன்ற தீவிர வியாதிகள் வராமல் தடுக்க இந்த எளிய பயிற்சி உதவுகிறது. நரம்பு மண்டலத்தை சீராக இயங்க வைக்கும் ஒரு சிகிச்சையாகவும் இது மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
ஜக்லிங் செய்வது எப்படி?
ஜக்லிங் செய்வதை பொதுவாக மூன்று பந்துகளைப் பயன்படுத்தி செய்வார்கள். அதற்காக முதலில் மூன்று பந்துகளை எடுத்து கொள்ள வேண்டும்.
- உங்கள் வலது கையில் இரண்டு பந்துகளையும், இடது கையில் ஒரு பந்தையும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- இப்போது எந்த கையில் இரண்டு பந்துகள் இருக்கிறதோ, அந்த கையிலிருந்து ஒரு பந்தினை காற்றில் மேலே வீச வேண்டும்.
- அந்த பந்து கீழே வரும் தருணத்தில், இடது கையில் இருக்கும் ஒரு பந்தை வலது கையிற்கு மாற்றவும், வலது கையில் இருந்த பந்தை மேல் வீச வேண்டும்.
- இவ்வாறு மூன்று பந்துகளைக் கீழே விழாமல் கைகளில் மாறி மாறி தூக்கிப் பிடிக்கும் முறையை கைக்கொள்ள வேண்டும்.
- ஆரம்பத்தில் மூன்று பந்துகளுடன் செய்வது சிரமமாக இருந்தால், இரண்டு பந்தை கொண்டு வீசிப் பிடித்து இந்த பயிற்சியை தொடங்கலாம்.
- தினமும் காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ பத்திலிருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் இதனைச் செய்து வந்தால், உடல் எடையைக் குறைப்பதோடு மன அமைதியையும் பெறலாம்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12921876/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9222273/