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ஜப்பானியர்களை போல எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வாழணுமா? இந்த 3 சூப்பர் வழிகளை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!

மனதை லேசாக்கி, வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்ற ஜப்பானியர்கள் சொல்லித்தரும் மூன்று முக்கிய கலைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2026 at 11:08 AM IST

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உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள நாம் உணவிலும் உடற்பயிற்சியிலும் கவனம் செலுத்துகிறோம். உடலிலுள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற 'பாடி டீடாக்ஸிஃபிகேஷன்' (Body Detoxification) செய்கிறோம். ஆனால், எந்நேரமும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நமது மனதை சுத்தப்படுத்த நாம் என்ன செய்கிறோம்? யோசித்து பார்த்தால், நம் மனதில் சேரும் கவலைகள், பயம், தேவையில்லாத யோசனைகள் ஆகியவைதான் நம் நிம்மதியை முற்றிலுமாக பறிக்கின்றன.

உடலுக்கு எப்படி தூய்மை தேவையோ, அதேபோல மனதிற்கும் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் 'மைண்ட் டீடாக்ஸிஃபிகேஷன்' (Mind Detoxification) மிகவும் அவசியம். மனதை அமைதியாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் வைத்துக்கொள்வதில் ஜப்பானியர்கள் உலகளவில் தனித்துவமான வழிகளை பின்பற்றுகிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையை வாழும் விதமே மிகவும் அழகானது.

கடினமான தத்துவங்களாக இல்லாமல், அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக எளிமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய சில பயிற்சிகள் மூலம் அவர்கள் தங்களது மன அழுத்தத்தை நொடியில் மாயமாக்குகிறார்கள். அந்த அற்புத முறைகளை நாமும் கற்றுக்கொண்டு நம் வாழ்வில் பயன்படுத்தினால், எத்தகைய சூழலிலும் மன அமைதியையும் நேர்மறை எண்ணங்களையும் பெற முடியும். இப்படியிருக்க, மனதை லேசாக்கி, வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்ற ஜப்பானியர்கள் சொல்லித்தரும் அந்த மூன்று முக்கிய கலைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஜாஸென் (Zazen) - எண்ணங்களை கடந்து போகும் கலை

நாம் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கும் நேரங்களில் தான் வேண்டாத எண்ணங்கள் நம் மூளையை ஆக்கிரமிக்கும். 'முள்ளை முள்ளால் எடுக்க வேண்டும்' என்பார்கள். அதேபோல, எண்ணங்களால் வரும் குழப்பத்தை எண்ணங்களை வேடிக்கை பார்ப்பதன் மூலமே சரி செய்ய முடியும் என்கிறது ஜப்பானியர்களின் 'ஜாஸென்' முறை.

இது நாம் வழக்கமாக செய்யும் தியானம் போன்றதுதான், ஆனால் சற்று வித்தியாசமானது. முதலில் ஒரு அமைதியான இடத்தில் நேராக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். கண்களை முழுமையாக மூடாமல், அரைக்கண்ணாக (பாதி திறந்த நிலையில்) வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது உங்கள் மனதிற்குள் நல்லதோ, கெட்டதோ பல எண்ணங்கள் ஓடத் தொடங்கும். அவற்றை தடுக்க முயல வேண்டாம். அந்த எண்ணங்களை ஆராயவோ, இது சரி அல்லது தவறு என்று தீர்ப்பு சொல்லவோ செய்யாமல், ஒரு வேடிக்கை பார்ப்பவரைப் போல அமைதியாகக் கவனியுங்கள். அதே நேரத்தில் உங்கள் மூச்சை மெதுவாக உள்ளிழுத்து மெதுவாக வெளியே விடுங்கள்.

இவ்வாறு தினமும் பயிற்சி செய்யும்போது, எந்தவொரு உணர்ச்சிக்கும் உடனடியாக உணர்ச்சிவசப்படாமல் நிதானமாக இருக்கும் பக்குவம் மனதிற்கு கிடைக்கும். பதற்றம் குறைந்து, மனம் உடனடியாக அமைதியடையும்.

கின்ட்சுகி (Kintsugi) - குறைகளையும் அழகாக ஏற்கும் மனப்பக்குவம்

மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரிடமும் ஏதோ ஒரு குறையோ அல்லது பலவீனமோ இருப்பது இயற்கை. ஆனால் பலர் தன்னிடமுள்ள குறைகளை நினைத்தே வருத்தப்பட்டு, தன் நிம்மதியை தொலைத்து கொள்கிறார்கள். இந்த எண்ணத்தை மாற்றி, நம் குறைகளையும் நமது தனித்துவமாக பார்க்க கற்று தருகிறது 'கின்ட்சுகி' எனும் தத்துவம்.

ஜப்பானில் பீங்கான் பொருட்கள் உடைந்தால், அதை தூக்கி எறிய மாட்டார்கள். 'உருசி' (Urushi) என்ற சிறப்புப் பசையைப் பயன்படுத்தி, உடைந்த விரிசல்களில் தங்கப் பொடியைக் கலந்து மீண்டும் ஒட்டுவார்கள். இப்போது அந்தப் பொருள் உடைந்த தழும்புகளோடு, முன்னை விட மிக அழகாகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும் மாறும்.

நமது வாழ்க்கையும் அப்படித்தான்! நமக்கு ஏற்படும் தோல்விகளும், நம்மிடம் உள்ள குறைகளும் நம்மை அசிங்கப்படுத்துவது இல்லை. மாறாக, அவை நமக்கு அனுபவத்தைத் தந்து நம்மை மேலும் அழகாக்குகின்றன. இந்த நேர்மறை எண்ணத்தை வளர்த்துக்கொண்டால், சுயமரியாதையும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.

ஒடேரா தெரபி (Otera Therapy) - ஆன்மீகச் சூழலில் மன அமைதி

மனம் மிகவும் சோர்வடையும் போது கோயில் அல்லது அமைதியான இடங்களுக்கு செல்வது நமக்கு வழக்கம். ஜப்பானியர்கள் இதனை 'ஒடேரா தெரபி' என்று அழைக்கிறார்கள். அவர்கள் மன அழுத்தம் வரும்போது மட்டுமல்லாமல், தினமும் சிறிது நேரமாவது அங்குள்ள பௌத்த கோயில்களுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

அங்கே அமைதியான சூழலில் அமர்ந்து மந்திரங்களை உச்சரிப்பது, யோகாசனம் செய்வது மற்றும் தியானத்தில் ஈடுபடுவது போன்றவற்றை செய்கிறார்கள். இதனால் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மன உளைச்சலில் இருந்து உடனடியாக விடுதலை கிடைக்கிறது.

மேலும், அந்த அமைதியான சூழல் நம்மை நாமே சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள உதவுகிறது. "நமது வாழ்க்கையில் எது உண்மையிலேயே முக்கியம்? எது தேவையில்லாதது?" என்பதை தெளிவாக புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. நம்மை பற்றி நாம் சரியாக புரிந்துகொண்டாலே, மன அழுத்தம் நம்மை நெருங்கவே முடியாது.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9007128/

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TAGGED:

மன அழுத்தம்
MIND DETOXIFICATION
WHAT IS KINTSUGI
JAPANESE LIFESTYLE
JAPANESE MIND DETOX METHOD

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