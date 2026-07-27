ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ ஜப்பானியர்கள் செய்யும் 'அந்த' 14 விஷயங்கள்!
தினமும் சில முறை கிரீன் டீ குடிக்கும் பழக்கம் ஜப்பானியர்களிடம் அதிகம் உள்ளது. இதில் நிறைந்துள்ள சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைப் பலமடங்கு அதிகரிக்கும்.
Published : July 27, 2026 at 4:10 PM IST
வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஏதாவது ஒரு முன்மாதிரி இருக்கும். தப்பு செய்தால் இப்படித்தான் நடக்கும் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம், நல்லது செய்தால் இப்படி வாழலாம் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் என மனித குலத்திற்கு வழிகாட்ட பல பாடங்கள் உள்ளன.
ஆனால், ஒட்டுமொத்த மனித வாழ்க்கையையும் எப்படி ஆரோக்கியமாகவும், மனநிறைவோடும் வாழ்வது என்பதற்கு ஒரு நாட்டின் வாழ்க்கை முறையையே உதாரணமாக காட்ட வேண்டும் என்றால், அது நிச்சயம் ஜப்பானியர்களின் வாழ்க்கை முறைதான்.
உடல் எடையை குறைக்க வேண்டுமா? நீண்ட காலம் நோய் நொடியின்றி வாழ வேண்டுமா? அல்லது மன அமைதியோடு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமா? என எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஜப்பானியர்களின் பழக்கவழக்கங்களில் அதற்கு விடை இருக்கிறது. நவீன உலகில் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்காக நாம் எவ்வளவோ மருந்துகளைத் தேடி அலைகிறோம்.
ஆனால், ஜப்பானியர்கள் தங்களின் எளிய தினசரி பழக்கவழக்கங்கள் மூலமாகவே 85 முதல் 87 வயதிற்கும் மேல் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இளமையாகவும் வாழ்கிறார்கள். இப்படியிருக்க, வாழ்க்கையில் நிம்மதியாகவும் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் இருக்க ஜப்பானியர்களிடம் இருக்கும் அந்த எளிய 14 விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
80% உணவு (ஹாரா ஹாச்சி பூ)
சாப்பிடும் போது வயிறு முட்ட சாப்பிடாமல், 80 சதவீதம் வயிறு நிறைந்தவுடனே சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட வேண்டும். அவசரப்படாமல் மெதுவாக மென்று சாப்பிடும் போது, வயிறு நிறைந்துவிட்டதை உடல் மூளைக்கு உணர்த்தும். இந்த எளிய பழக்கம் தேவையற்ற உடல் எடையை குறைத்து, செரிமான மண்டலத்தை எப்போதும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க பெரிதும் உதவுகிறது.
அதிகாலையில் விழித்தல் (அசா இச்சி)
அதிகாலையிலேயே தூக்கத்திலிருந்து எழுவது மன அழுத்தத்தை கணிசமாக குறைக்கும். அதிகாலை நேரத்து அமைதியை அனுபவிப்பதும், இயற்கையோடு ஒன்றிப் போவதும் அன்றைய நாள் முழுவதற்கும் தேவையான புத்துணர்ச்சியை தரும். இதனால் உடலின் ஹார்மோன் சமநிலை சீராகி, நாள் முழுவதும் எந்தவித பதற்றமும் இன்றி மிக அமைதியான மனநிலையோடு வேலைகளை செய்ய முடியும்.
கிரீன் டீ குடிக்கும் பழக்கம்
தினமும் சில முறை கிரீன் டீ குடிக்கும் பழக்கம் ஜப்பானியர்களிடம் அதிகம் உள்ளது. இதில் நிறைந்துள்ள சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலமடங்கு அதிகரிக்கும். மேலும் இது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதோடு, செரிமான கோளாறுகள் மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தையும் சரியான அளவில் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
பாரம்பரிய காலை உணவு (அசாகோஹான்)
காலை உணவாக நொதிக்க வைக்கப்பட்ட சத்தான உணவுகள், காய்கறிகள் மற்றும் மீன் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது நல்லது. இது நாள் முழுவதும் உடலுக்கு தேவையான சீரான ஆற்றலை வழங்குகிறது. வயிற்று ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதோடு, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை திடீரென உயர்த்தாமல் நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க இது வழிவகுக்கும்.
மெத்தையில்லாமல் தூங்குவது
மிகவும் மெதுவான மெத்தைகளுக்கு பதிலாக சற்று கடினமான தரை அல்லது பாயில் தூங்குவது முதுகெலும்பை நேராக வைக்க உதவும். அத்துடன் உடலை அதிக வெப்பமடையாமல் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும் காற்றோட்டமான அறையில் தூங்குவது நல்லது. இது தசைப் பிடிப்புகளை நீக்கி, உடலுக்கு நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் காலையில் எழும்போது புதுத் தெம்பையும் தரும்.
விரல்கள் தனித்தனியாக உள்ள உறை (தாபி சோக்சு)
கால் விரல்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்கும்படியான சிறப்பு உறைகளை அணிவது கால்களின் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக தூண்டும். இது நடக்கும்போது உடலின் சமநிலையை மேம்படுத்துகிறது. மேலும் பாதங்கள், கணுக்கால் மற்றும் முதுகில் ஏற்படும் தேவையில்லாத தசைப் பிடிப்புகளையும் அழுத்தத்தையும் தடுத்து பாதங்களை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது.
உடலை எப்போதும் இயக்கத்தில் வைத்திருப்பது
கடினமான உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு சென்றுதான் உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்க வேண்டும் என்பதில்லை. வீட்டை பெருக்குவது, நடைப்பயிற்சி செய்வது, தோட்டம் அமைப்பது என உடலைத் தொடர்ந்து ஏதேனும் ஒரு எளிய வேலையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பது நல்லது. இது மூட்டுகளின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, வயதான காலத்திலும் சுறுசுறுப்பாக இயங்க உதவும்.
பலன் எதிர்பாராத கலைப்பயிற்சி (கீஜுட்சு ஓ சுரு)
எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லாபமோ அல்லது இலக்கோ இல்லாமல், மன மகிழ்ச்சிக்காக மட்டும் ஏதேனும் ஒரு கலையில் ஈடுபட வேண்டும். படம் வரைவது, பாடுவது, கவிதை எழுதுவது போன்ற கலைகள் மனதை அமைதிப்படுத்தும். இது மூளையை சுறுசுறுப்பாக்கி, உடலில் சுரக்கும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் ஹார்மோன்களை வெகுவாக குறைக்கிறது.
மாலையில் வெதுவெதுப்பான நீர் குளியல் (ஒபுரோ)
மாலையில் வேலை முடிந்து வந்ததும் மிதமான வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிப்பது நரம்பு மண்டலத்தை சீராக்கும். நாள் முழுவதும் உடலில் சேர்ந்த தசை அழுத்தத்தையும் சோர்வையும் இது முற்றிலும் போக்கிவிடும். மனதை லேசாக்கி, இரவு நேரத்தில் எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாத நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கம் வர இது சிறந்த வழியாகும்.
தியானம் (சாசென்)
எந்த வேலையும் செய்யாமல், மனதில் எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் அமைதியாக ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது ஒருவகை தியானமாகும். மனதை கட்டுப்படுத்த முயலாமல் சும்மா இருக்க விடுவது மூளைக்கு நல்ல ஓய்வை தரும். இது தேவையற்ற சிந்தனைகளை அகற்றி, மனதிற்குள் அளப்பரிய அமைதியையும் தெளிவையும் ஏற்படுத்தி சிந்தனை திறனை அதிகரிக்கும்.
நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகள் (மிசோ)
நொதிக்க வைக்கப்பட்ட, புரோபயாடி சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளைத் தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இவை குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையை கணிசமாக அதிகரிக்கும். செரிமான மண்டலத்தைச் சீராக வைத்து, உடலின் ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பலப்படுத்திப் பல நோய்கள் வராமல் நம்மைக் காக்கும்.
தோட்டம் பராமரித்தல் (னிவா சுகுரி)
செடி, கொடிகளைப் பராமரிப்பதும் மண்ணோடு நேரத்தை செலவிடுவதும் மனதிற்கு அமைதியை தரும். தினமும் சிறிது நேரம் இயற்கையோடு செலவிடுவது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். மேலும், கை மற்றும் விரல்களுக்கு நல்ல அசைவை கொடுத்து, வயதான காலத்தில் ஏற்படும் ஞாபக மறதி போன்ற மூளை சார்ந்த பிரச்சனைகளில் இருந்தும் காக்கும்.
நன்றியுணர்வுடன் இருத்தல் (கன்ஷா)
நமக்கு கிடைத்த உணவு, வாழும் நல்ல சூழ்நிலை, நமது உடல் என அனைத்திற்கும் தினமும் மனதார நன்றி சொல்லும் பழக்கம் வேண்டும். இந்த நன்றியுணர்வு மூளையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும் ஹார்மோன்களை சுரக்க செய்யும். எதிர்மறை எண்ணங்களை விலக்கி, வாழ்க்கையின் மீது நேர்மறையான எண்ணத்தையும் நிம்மதியையும் நிலைநிறுத்த இது மிகவும் அவசியம்.
வாழ்க்கையின் நோக்கம் (இகிகாய்)
ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நாம் தூங்கி எழுவதற்கு ஒரு நல்ல நோக்கம் இருக்க வேண்டும். நமது விருப்பம், திறமை மற்றும் உலகிற்கு நாம் செய்யும் நன்மை ஆகியவற்றை உணர்ந்து வாழ்வதே 'இகிகாய்'. இந்த நோக்கத்தோடு வாழும்போது வாழ்க்கையின் மீது பிடிப்பும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும், இது மனச்சோர்வை நீக்கி வாழ்நாளை நீட்டிக்கச் செய்யும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11384843/
https://nutrition.org/a-japanese-dietary-pattern-promotes-healthy-aging/