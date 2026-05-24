சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்தியும் முகம் கருமையாகிறதா? நீங்கள் செய்யும் இந்த தவறு தான் காரணம்!
Published : May 24, 2026 at 10:00 AM IST
வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க சன்ஸ்கிரீன் தடவுவது இப்போது பலருக்கும் பழகிவிட்டது. ஆனாலும், "நான் தினமும் சன்ஸ்கிரீன் போடுகிறேன், இருந்தாலும் என் முகம் கருத்துப்போகிறதே" என்பதுதான் பலருடைய ஆதங்கமாக இருக்கிறது.
உண்மையில் தவறு சன்ஸ்கிரீன் தயாரிப்பில் இல்லை, அதை நாம் கையாளும் விதத்தில்தான் இருக்கிறது என்கிறார் தோல் நிபுணர் ஸ்வஸ்தி ஷர்மா. ஒருமுறை தடவினால் நாள் முழுக்க அது நம்மை காக்கும் என்ற தவறான நம்பிக்கையும், சருமத்தின் தன்மையை அறியாமல் கண்ட தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதுமே இந்த ஏமாற்றத்திற்கு காரணம் என்கிறார்.
அத்துடன், சருமத்தின் இயற்கை அரணான 'ஸ்கின் பேரியர்' பாதிக்கப்படுவதும் சூரிய கதிர்கள் சருமத்தை தாக்குவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. இப்படியிருக்க, சன்ஸ்க்ரீனை சரியாக பயன்படுத்த தெரிந்தால் மட்டுமே வெயிலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை நம்மால் முழுமையாகத் தடுக்க முடியும்.
எங்கே தவறு செய்கிறோம்?
சன்ஸ்கிரீன் போட்டும் முகம் கருப்பதற்கு முதல் காரணம், நாம் அதை தடவும் அளவு என்கிறார் மருத்துவர் ஸ்வஸ்தி. பலரும் ஒரு சிறிய பொட்டு அளவு எடுத்து முகம் முழுக்க தேய்க்கிறார்கள். இது மிகத்தவறு. முகத்திற்கும் கழுத்திற்கும் சேர்த்து குறைந்தது இரண்டு விரல் நீளத்திற்கு சன்ஸ்கிரீன் எடுத்துதடவினால் மட்டுமே அது போதிய பாதுகாப்பைத் தரும்.
அடுத்த முக்கியமான விஷயம், 'ரீ-அப்ளிகேஷன்'. காலையில் ஒருமுறை தடவிவிட்டு ஆபீஸ் சென்றால், மாலை வரை அது வேலை செய்யாது. குறிப்பாக இந்தியா போன்ற வெப்பம் மிகுந்த நாடுகளில், வியர்வையிலும் மாசிலும் சன்ஸ்கிரீன் மிக எளிதாகக் கரைந்துவிடும். இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை மீண்டும் தடவாதவரை, சூரியக் கதிர்கள் உங்கள் சருமத்தைச் சிதைப்பதை குறைக்க முடியாது.
சருமத்தின் கவசம் உடையும் தருணம்
"நமது சருமத்திற்கு 'ஸ்கின் பேரியர்' (Skin Barrier) என்ற ஒரு இயற்கை பாதுகாப்பு அடுக்கு உண்டு" எனக்கூறும் மருத்துவர், சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்தியும் பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் சருமத்தின் அந்த இயற்கை அரண் பலவீனமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்கிறார்.
முகத்தை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு தேய்ப்பது, அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்க்ரப் செய்வது போன்ற பழக்கங்களால் இந்த அடுக்கு சிதைந்துவிடும். இப்படி பாதிக்கப்பட்ட சருமத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு விலை உயர்ந்த சன்ஸ்கிரீனைப் போட்டாலும், சூரிய கதிர்கள் எளிதாக உள்ளே ஊடுருவி முகத்தை கருமையாக்கிவிடும். முதலில் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருப்பதுதான் சன்ஸ்கிரீன் வேலை செய்வதற்கான அடிப்படை தகுதி.
வெப்பமும் வியர்வையும்
வெறும் வெயில் மட்டும் உங்கள் சருமத்தை பாதிப்பதில்லை. நாம் வாழும் சூழலில் உள்ள அதீத வெப்பமும், காற்றில் கலந்திருக்கும் மாசும் சன்ஸ்கிரீனின் சக்தியை நீர்த்துப்போக செய்கின்றன. வியர்வை வழியும் போது சன்ஸ்கிரீன் அடுக்கில் ஓட்டைகள் விழுகின்றன.
அந்த இடைவெளி வழியாகப் புகுந்து சூரிய கதிர்கள் சருமத்தின் நிறத்தை மாற்றுகின்றன. அதேபோல், உங்கள் சருமத்திற்கு பொருந்தாத (உதாரணமாக, எண்ணெய் சருமத்திற்கு தடிமனான கிரீம் வகை) சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்தினால், அது சருமத் துளைகளை அடைத்து தேவையில்லாத எரிச்சலையும் கரும்புள்ளிகளையும் உருவாக்கும்.
நாம் கவனிக்க வேண்டியவை
உங்கள் சருமம் சூரியக் கதிர்களால் பாதிக்கப்படுவதைச் சில மாற்றங்கள் மூலம் முன்கூட்டியே அறியலாம் என்கிறார் மருத்துவர். முகம் வழக்கத்திற்கு மாறாக தடிப்பது, லேசான அரிப்பு அல்லது எரிச்சல் ஏற்படுவது, முகம் கழுவிய பிறகும் தோல் இழுப்பது போன்ற உணர்வு இருந்தால் உங்கள் சருமம் அதிக அழுத்தத்தில் இருக்கிறது என்று பொருள். குறிப்பாக, கண்கள் மற்றும் உதடுகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சீக்கிரம் நிறமாற்றம் ஏற்படுவதை நீங்கள் கவனித்தால், உங்கள் சன்ஸ்கிரீன் போதிய பாதுகாப்பைத் தரவில்லை என்பதைப் புரிந்துகொள்ளலாம்.
சரியான முறையில் பாதுகாப்பது எப்படி?
சன்ஸ்கிரீனை சரியாகப் பயன்படுத்த சில எளிய வழிமுறைகள்:
- சன்ஸ்கிரீன் வாங்கும் போது SPF 30 முதல் 50 வரை இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். அது 'பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம்' (Broad-spectrum) வகையாக இருக்க வேண்டும்.
- வெயிலில் செல்வதற்கு 15 முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு முன்பே தடவிவிட வேண்டும். அப்போதுதான் அது சருமத்தோடு ஒன்றிப் பாதுகாப்பைத் தொடங்கும்.
- மழைக்காலமாக இருந்தாலும், மேகமூட்டமாக இருந்தாலும் சன்ஸ்கிரீன் தவிர்க்கக் கூடாது. ஏனெனில் மேகங்களைத் தாண்டியும் புற ஊதாக் கதிர்கள் உங்களைத் தாக்கும்.
- உங்கள் ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடுவிரல் நீளத்திற்குச் சன்ஸ்கிரீன் எடுத்து முகம் மற்றும் கழுத்துப் பகுதிக்குத் தடவ வேண்டும்.
- வெறும் கிரீமை மட்டும் நம்பாமல் குடை, தொப்பி அல்லது சன்கிளாஸ் போன்றவற்றை துணைக்கு சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
- சருமத்தை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வதும், இரவு நேரத்தில் முகத்தை சரியாக கழுவி பராமரிப்பதும் சன்ஸ்கிரீனின் அடுத்தடுத்த நாள் செயல்பாட்டிற்கு உதவும்.
- வைட்டமின் சி போன்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த சீரம்களை பயன்படுத்துவது சூரிய கதிர்களால் ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்க உதவும்.
ஒவ்வொரு மனிதனின் சருமமும் தனித்துவமானது. எனவே, மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்பதற்காக ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்காமல், உங்கள் சருமத்தின் தேவையை உணர்ந்து செயல்படுவதே சிறந்தது என்கிறார் ஸ்வஸ்தி.
