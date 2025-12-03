மிட்நைட் கிரேவிங்கை கட்டுக்குள் வைக்க முடியவில்லையா? பிரச்சனை ஏற்படுத்தாத உணவுகளின் லிஸ்ட் இதோ!
கிரீக் யோகர்ட்டில் மெதுவாக செரிமானம் ஆகும் கேசீன் புரதம் நிறைந்துள்ளது. இது இரவு முழுவதும் பசியைக் கட்டுக்குள் வைத்து, காலை வரை வயிறு நிறைந்த உணர்வை தக்கவைக்கும்.
Published : December 3, 2025 at 1:12 PM IST
அலுவலக வேலை, வீட்டு வேலை என நாள் முழுவதும் பரபரப்பிற்கு பிறகு, படுக்கைக்கு செல்ல தயாராகும் போது ஏதாவது காரமாகவோ அல்லது இனிப்பாக சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை வரும். உங்களுக்கும் இப்படி நடந்திருக்கா? இதை தான் மிட்நைட் கிரேவிங் (Midnight craving) என்று அழைக்கின்றனர். இப்போது சாப்பிட்டால் உடல் எடை கூடிவிடுமோ? என்ற தயக்கமும், பசியால் தூக்கம் கெட்டுவிடுமோ? என்ற அச்சமும் ஒரே நேரத்தில் வரும்.
இருந்தாலும், பரவயில்லை ஆசையை நிறைவேற்றியே ஆகவேண்டும் என, தூங்கும் நேரத்தில் உணவு உண்ணும் பழக்கம் இன்றைய காலத்தில் வழக்கமாகிவிட்டது. அதிலும், அந்த சமயத்தில் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை தான் விரும்பி உண்ண தோன்றும். உண்மையில், நள்ளிரவில் ஏற்படும் பசி என்பது ஹார்மோன் மாறுபாடுகள் மற்றும் மன அழுத்தத்தால் ஏற்படும் ஒரு இயல்பான உணர்வுதான் என்று NCBI ஆய்வுக்கட்டுரை கூறுகிறது.
ஆனால், இந்த நேரத்தில் பிஸ்கட், சிப்ஸ், ஐஸ்கிரீம் போன்றவற்றை சாப்பிடுவது செரிமானத்தை கெடுத்து, நம் தூக்கத்தை பாதிக்கும். இரவு பசிக்கும் போது அல்லது ஏதாவது சாப்பிடலாம் என தோன்றும் போது நாம் என்ன சாப்பிட போகிறோம் என்ற முடிவு நம் கையில் தான் உள்ளது.
எனவே, ஆரோக்கியத்தை எந்த வகையிலும் சமரசம் செய்யாமல், பசியையும் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் உங்களுக்காக, நள்ளிரவுப் பசியைப் போக்கவும், அதே சமயம் சிறந்த தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவும் அற்புதமான ஸ்நாக்ஸ் வகைகளை இந்த தொகுப்பில் பரிந்துரைக்கிறோம். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
கிரீக் யோகர்ட் மற்றும் பெர்ரிப் பழங்கள்: கிரீக் யோகர்ட்டில் மெதுவாக செரிமானம் ஆகும் கேசீன் புரதம் நிறைந்துள்ளது. இது இரவு முழுவதும் பசியைக் கட்டுக்குள் வைத்து, காலை வரை வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தக்கவைக்கும். இது இரத்த சர்க்கரை அளவில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது. ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த பெர்ரிப் பழங்களை இதனுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடுவது கூடுதல் இனிப்புச் சுவையையும், ஊட்டச்சத்தையும் தரும். அதனால் இரவில் ருசியாக சாப்பிட வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் கிரீக் யோகர்ட்டில் பழங்கள் சேர்த்து உட்கொள்ளலாம்.
ஒரு கைப்பிடி நட்ஸ்: பாதாம், வால்நட் போன்ற பருப்புகளில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், நார்ச்சத்து மற்றும் மக்னீசியம் நிறைந்துள்ளன. மக்னீசியம் தசை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, சிறந்த உறக்கத்தைத் தூண்டுகிறது. வால்நட்களில் இயற்கையாகவே மெலடோனின் சத்து உள்ளது. இது நிலையான ஆற்றலையும், முழுமையையும் தருகிறது. இரவில் பசி உணர்வு ஏற்பட்டால் ஒரு கைப்பிடி நட்ஸை நன்கு மென்று சாப்பிடலாம்.
பாப்கார்ன்: அதிக வெண்ணெய் அல்லது சர்க்கரை சேர்க்காமல் தயாரிக்கப்பட்ட பாப்கார்ன், குறைந்த கலோரிகளைக் கொண்ட ஒரு சிறந்த முழு தானியம் ஆகும். இதில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால், சாப்பிடுவதற்கு ஆரோக்கியமானது. அதிக நார்ச்சத்து, வளர்சிதை மாற்றத்தையும் சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
டார்க் சாக்லேட்: இரவில் இனிப்பாக எதாவது சாப்பிட வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கு டார்க் சாக்லேட் ஏற்றது என்கிறது ஆய்வு. இனிப்பு சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசையை ஒரு சிறிய துண்டு டார்க் சாக்லேட் தணிக்கிறது. இதில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்த உதவும் மக்னீசியம் சத்து உள்ளது. காஃபின் அளவு இருப்பதால், சிறிய அளவில் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மிதமான அளவில் எடுத்துக்கொண்டால், இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை பயக்கும்.
வாழைப்பழம் மற்றும் பீனட் பட்டர்: வாழைப்பழம் பொட்டாசியம் மற்றும் வைட்டமின் பி6 சத்து நிறைந்தது. இந்த வைட்டமின் பி6 உறக்கத்தை மேம்படுத்தும் செயல்முறையுடன் தொடர்புடையது. ஒரு டீஸ்பூன் பீனட் பட்டர் சாப்பிடுவதன் மூலம் புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் கிடைக்கும். இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, காலை வரை பசியின்றி முழுமையாக உணர உதவும். அளவில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
ஓட்ஸ் அல்லது ஓவர்நைட் ஓட்ஸ்: ஒரு சிறிய கிண்ணம் ஓட்ஸில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட்டுகள், செரோடோனின் (Serotonin) உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றன. செரோடோனின் உடலை ஓய்வெடுக்க செய்து, தூக்கத்திற்குத் தயார்ப்படுத்துகிறது. ஓட்ஸிலும் இயற்கையாகவே மெலடோனின் சத்து உள்ளது. இது குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு கொண்ட உணவாக இருப்பதால், இரவு நேரத்தில் இரத்த சர்க்கரை திடீரென குறைந்து மீண்டும் பசி எடுக்காமல் வைத்திருக்கும்.
தூங்கும் நேரத்தில் திடீரென பசி எடுத்தால் அதனை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால், நாம் தூங்க செல்வதற்கு முன் சாப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலமும் திடீரென பசி எடுக்கும் போது நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் உணவும் நம் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
