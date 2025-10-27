ETV Bharat / lifestyle

கறுப்பு பூனை குறுக்கே வந்தால் அபசகுனமா? கட்டுக்கதைகளுக்கு ஆய்வு சொல்லும் பதில் என்ன?

13ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், ஐரோப்பாவில் சூனியக்காரி ஒருவர் கறுப்பு பூனையாக உருமாறி இரவில் வலம் வருகிறார் என்ற நம்பிக்கை வலுப்பெற்றது.

Published : October 27, 2025 at 1:25 PM IST

இன்றைய உலகம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தால் நிறைந்துள்ளது. மனிதர்களின் வாழ்க்கை அறிவியலால் அதிகம் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. இருப்பினும், ஒரு புறம் அறிவியல் வளர்ச்சி அதிகரித்தாலும் மறுபுறம் இன்னும் பல பழைய மூட நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களும் வளர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. இல்லையென்றால் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது என்று கூட சொல்லலாம்.

அவற்றில் ஒன்று தான் கறுப்பு பூனை பற்றிய நம்பிக்கை. வெளியே செல்லும் போது குறுக்கே ஒரு பூனை வந்தால் "போகும் காரியம் என்னவாக போகுதோ" என்ற மனநிலை உடனடியாக மனதிற்குள் புகுந்துக்கொள்ளும். அதிலும், பாதையில் கறுப்பு பூனை குறுக்கிட்டால் அபசகுனம் என்று பலரும் நம்புகின்றனர். ஆனால் இந்த நம்பிக்கை எங்கிருந்து வந்தது? உண்மையில் இது அபசகுனமா? என்று நீங்கள் என்றாவது யோசித்தது உண்டா?

பளபளப்பான கறுமை நிறமும், பளிச்சென்ற கண்களை கொண்டுள்ள இந்த கறுப்பு பூனைகள், பல நூற்றாண்டுகளாக உலகின் பல கலாசாரங்களில் அதிர்ஷ்டம் அல்லது அபசகுனம் என்ற இருவேறு நம்பிக்கைகளுடன் பின்னிப்பிணைந்துள்ளன. குறிப்பாக, மேற்கத்திய நாடுகளில் இவை துரதிர்ஷ்டமாக பார்க்கப்படுவதால், கறுப்பு நிற பூனைகள் தத்தெடுக்கப்படுவதில்லை என்கிறது NIH தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை.

இந்த மாதிரியான தவறான கண்ணோட்டத்தைப் போக்கி, கறுப்பு பூனைகளின் அழகையும், பாசத்தையும், முக்கியத்துவத்தையும் கொண்டாடும் நோக்கத்துடனேயே தேசிய கறுப்பு பூனை தினம் (National Black Cat Day) ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 27ம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த அபசகுன நம்பிக்கை எதனால் உருவானது? இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் உண்மையான கட்டுக்கதை என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கறுப்பு பூனைகள் அபசகுனமானது ஏன்?

கறுப்பு பூனைகள் துரதிர்ஷ்டத்தின் சின்னமாகப் பார்க்கப்படுவதற்கு முக்கியக் காரணம் மத்திய கால ஐரோப்பாவில் வேரூன்றிய கட்டுக்கதைகள்தான் என The Truth About Black Cats என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

13ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், ஐரோப்பாவில் சூனியக்காரி ஒருவர் கறுப்பு பூனையாக உருமாறி இரவில் வலம் வருகிறார் என்ற நம்பிக்கை வலுப்பெற்றது. இதன் காரணமாகவே, கறுப்புப் பூனை பாதையைக் கடந்தால், அது ஒரு சூனியக்காரி என்றும், அதனால் துரதிர்ஷ்டம் வரும் என்றும் மக்கள் நம்பத் தொடங்கினர். இந்த மூடநம்பிக்கை காரணமாக, கறுப்பு பூனைகள் மற்றும் பிற பூனைகள் மத்திய காலத்தில் பெருமளவில் கொல்லப்பட்டன என்கிறது ஆய்வுக்கட்டுரை.

இந்தியாவில், பழங்காலத்தில் மக்கள் மாட்டு வண்டிகளில் பயணம் செய்தபோது, இரவில் அல்லது விடியற்காலையில் கறுப்பு பூனை திடீரென பாதையில் குறுக்கிட்டால், அதன் பளபளப்பான கண் ஒளி கண்டு மாடுகள் திடுக்கிட்டு, வண்டி விபத்துக்குள்ளாகும் அபாயம் இருந்ததாத கூறப்படுகிறது. இதனால் விபத்தைத் தவிர்க்க சிறிது நேரம் காத்திருப்பது பழக்கமாக இருந்ததுள்ளது. இந்த நடைமுறை காலப்போக்கில், "பூனை குறுக்கே வந்தால் துரதிர்ஷ்டம்" என்ற மூடநம்பிக்கையாக மாறி, இன்றுவரை வேரூன்றி உள்ளது.

அதிர்ஷ்டமாக பார்க்கும் நாடுகள்:

உண்மையில் கறுப்பு பூனைகள் அபசகுனம் அல்ல என Explicit and Implicit Measures of Black Cat Bias in Cat and Dog People என்ற தலைப்பில் NCBI தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. அவற்றின் தோல் நிறத்திற்கும் அதிர்ஷ்டத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று விலங்கு நடத்தை நிபுணர்களும் அறிவியலும் திட்டவட்டமாகக் கூறுகின்றன.

பூனைகளுக்கு அடர்ந்த கறுப்பு நிறம் வருவதற்கு அவற்றின் மரபணுக்களே காரணம். இது ஒரு ஆரோக்கியமான பூனைக்கான அடையாளமே தவிர, துரதிர்ஷ்டத்துக்கான அறிகுறி அல்ல என்பதை ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. கறுப்புப் பூனைகள் பிற நிறப் பூனைகளைப் போலவே பாசமுள்ளவை, விளையாட்டுத்தனமானவை மற்றும் மனிதத் தோழமையை விரும்பக்கூடியவை.

ஸ்காட்லாந்து, பிரிட்டன், ஜப்பான் போன்ற பல நாடுகளில் கறுப்புப் பூனைகள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின், செழிப்பின் மற்றும் பாதுகாப்பின் அடையாளமாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன. ஜப்பானில், பெண்கள் கறுப்புப் பூனைகளை வளர்த்தால் அவர்களுக்கு அதிக வரன்கள் வரும் என்ற நம்பிக்கையும் உள்ளது என Black cats in japan: a sympol of good luck என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தேசிய கறுப்பு பூனை தினம் வலியுறுத்துவது என்ன?

தேசிய கறுப்பு பூனை தினத்தின் முக்கிய நோக்கம், இந்த நீண்ட கால மூடநம்பிக்கைகளைப் போக்கி, மக்கள் கறுப்புப் பூனைகளை தத்தெடுப்பதைத் தூண்டுவதே ஆகும். கறுப்புப் பூனைகள் மற்ற பூனைகளை விட சராசரியாக அதிக நாட்கள் தத்தெடுக்கப்படாமல் காப்பகங்களில் உள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கறுப்பு பூனை அபசகுனம் என்ற நம்பிக்கைகள் வெறும் மூடநம்பிக்கை அடிப்படையிலானவையே. இதற்கு எந்த அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை.

