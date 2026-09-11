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வெறும் வயிற்றில் உடற்பயிற்சி: எந்த பயிற்சிகளுக்கு ஓகே? எவற்றுக்கு நோ?

வெறும் வயிற்றில் கடுமையான பயிற்சி செய்வது, உடலில் 'கார்டிசோல்' என்ற மன அழுத்த ஹார்மோனை அதிகப்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2026 at 7:01 AM IST

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தினமும் காலையில் ஜிம்மிற்கும், பூங்காக்களுக்கும் செல்பவர்களிடம் ஒரு பெரிய விவாதம் எப்போதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். "காலையில் எழுந்தவுடனே வெறும் வயிற்றில் ஓடினால் உடம்பில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பு சீக்கிரமாக கரையும்" என்று ஒரு சாராரும், "இல்லை இல்லை, ஒரு வாழைப்பழம் அல்லது சிறிய அளவிலான உணவையாவது சாப்பிடாமல் உடற்பயிற்சி செய்தால் மயக்கம் தான் வரும்" என்று மறுசாராரும் வாதிடுவார்கள்.

இன்றைய அவசர உலகத்தில் உடல் எடையை குறைக்கவும், ஆரோக்கியமாக வாழவும் விரும்பும் பலருக்கு இந்த சந்தேகம் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. காலையில் வெறும் வயிற்றில் பயிற்சி செய்வது உண்மையில் நல்லதா அல்லது அது உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? இந்த ஆரோக்கிய கேள்விக்கான உண்மையான அறிவியல் காரணங்களையும், நமது உடலின் செயல்பாடுகளையும் இந்த செய்தி தொகுப்பில் விரிவாக பார்ப்போம்.

வெறும் வயிற்றில் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது உடலில் என்ன நடக்கிறது?

இரவு முழுவதும் சுமார் 8 முதல் 10 மணி நேரம் நாம் தூங்கும் போது, நமது உடல் எந்த உணவையும் உட்கொள்வதில்லை. இதனால் காலையில் நாம் விழிக்கும் போது, கல்லீரலில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள சர்க்கரையின் (க்ளைகோஜன்) அளவு கணிசமாக குறைந்து, இன்சுலின் அளவும் குறைவாக இருக்கும்.

இந்த சூழலில் நாம் உடற்பயிற்சி செய்ய தொடங்கும் போது, உடலுக்கு தேவையான உடனடி ஆற்றலுக்காக, அது சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள கொழுப்பை அதிகமாக பயன்படுத்த தொடங்குகிறது. இதனால் தான் "வெறும் வயிற்றில் பயிற்சி செய்தால் கொழுப்பு கரையும்" என்ற கருத்து உடற்பயிற்சியாளர்களிடையே பிரபலமானது.

உண்மையில், மிதமான நடைப்பயிற்சி, யோகாசனம் அல்லது மெதுவான ஓட்டம் போன்ற பயிற்சிகளை வெறும் வயிற்றில் செய்யும் போது, உடல் சர்க்கரைக்கு பதிலாக கொழுப்பை எரிப்பது உண்மைதான். ஆனால், ஒரு நாள் முழுவதும் நாம் எவ்வளவு கலோரிகளை எரிக்கிறோம் என்பதுதான் உடல் எடை குறைப்பைத் தீர்மானிக்குமே தவிர, 45 நிமிடப் பயிற்சியில் மட்டும் என்ன எரிகிறது என்பது அல்ல.

கவனிக்க வேண்டிய மறைமுக ஆபத்துகள்

வெறும் வயிற்றில் உடற்பயிற்சி செய்வது அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலனை தருவதில்லை. சில நேரங்களில் இது சில பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்:

  • தசைகள் பலவீனமாதல்: உடலில் சர்க்கரை அளவு குறைவாக இருக்கும் போது, கடினமான எடைகளை தூக்குவதோ அல்லது அதிவேகமாக ஓடுவதோ செய்தால், உடல் ஆற்றலுக்காக தசைகளில் உள்ள புரதத்தை சிதைக்க தொடங்கும். இது தசைகளின் வலிமையைக் குறைத்துவிடும்.
  • மனஅழுத்த ஹார்மோன் அதிகரிப்பு: வெறும் வயிற்றில் கடுமையான பயிற்சி செய்வது, உடலில் 'கார்டிசோல்' (Cortisol) என்ற மனஅழுத்த ஹார்மோனை அதிகப்படுத்தும். ஏற்கனவே தூக்கமின்மை அல்லது அதிக மனஅழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு இது மேலும் சோர்வை உண்டாக்கும்.
  • மயக்கம் மற்றும் தலைச்சுற்றல்: ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைவாக இருக்கும் போது பயிற்சி செய்வதால், சிலருக்கு தலைச்சுற்றல், மயக்கம் அல்லது குமட்டல் உணர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

யாருக்கு எது சரி?

  • வெறும் வயிற்றில் செய்யலாம்: நீங்கள் காலையில் மிதமான நடைப்பயிற்சி, மிதிவண்டிப் பயிற்சி அல்லது லேசான மூச்சுப் பயிற்சிகள் செய்பவர் என்றால், வெறும் வயிற்றில் தாராளமாக பயிற்சி செய்யலாம். இது உடலுக்கு பெரிய அழுத்தத்தைத் தராது.
  • சாப்பிட்ட பின் செய்ய வேண்டும்: நீங்கள் அதிக எடைகளை தூக்கிப் பயிற்சி செய்பவர் (Weightlifting), அதிவேக ஓட்டப்பயிற்சி (HIIT) செய்பவர் அல்லது 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகக் கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்பவர் என்றால், கண்டிப்பாகப் பயிற்சிக்கு 30 முதல் 45 நிமிடங்களுக்கு முன் ஏதேனும் ஒரு சிறிய உணவை உட்கொள்வது அவசியம்.

முடிவாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

காலையில் எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது உங்களுக்குப் புத்துணர்ச்சியாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் இருந்தால் மிதமான பயிற்சிகளை தாராளமாக தொடரலாம். ஆனால் சோர்வாகவோ, தலைச்சுற்றுவது போலவோ உணர்ந்தால், உடற்பயிற்சிக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன் ஒரு வாழைப்பழம், சிறிது ஓட்ஸ் அல்லது ஒரு துண்டு ப்ரட் சாப்பிட்டுவிட்டுப் பயிற்சியை தொடங்குவது சிறந்தது.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30334499/

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வெறும் வயிற்றில் உடற்பயிற்சி
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