நாள் முழுவதும் சுடு தண்ணீர் குடித்தால் உடல் எடை குறையுமா? சருமம் பளபளப்பாகுமா? ஆய்வு சொல்வதை பாருங்க!
Published : February 12, 2026 at 12:52 PM IST
உடல் நலம் குறித்த அக்கறை உள்ள பலரிடமும் இன்று ஒரு பொதுவான பழக்கம் காணப்படுகிறது. தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் சாதாரண நீரைக் குடிக்காமல், ஒரு பிளாஸ்கில் சுடு தண்ணீரை வைத்துக்கொண்டு நாள் முழுவதும் அதையே குடிக்கிறார்கள்.
காலையில் ஒரு முறை குடிப்பதுடன் நிறுத்திக்கொள்ளாமல், அலுவலகத்திலோ அல்லது வீட்டிலோ தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் வெதுவெதுப்பான நீரை அருந்துவது உடலுக்குப் பெரும் நன்மைகளைத் தரும் என்பது இவர்களின் நம்பிக்கை.
குறிப்பாக, இப்படி செய்வதால் உடலில் தங்கியிருக்கும் தேவையற்ற கொழுப்புகள் கரைந்துவிடும் என்றும், செரிமானம் எப்போதும் சீராக இருக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. ஆனால், இந்த பழக்கம் உண்மையில் அறிவியல் ரீதியாக எவ்வளவு பலன் தருகிறது? நாள் முழுவதும் சுடு தண்ணீர் குடிப்பதால் நம் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன? என்பதை தான் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
செரிமானமும் குடல் இயக்கமும்: நாள் முழுவதும் வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பதால் செரிமான மண்டலம் சற்று சுறுசுறுப்பாக இயங்க வாய்ப்புள்ளது. குளிர்ந்த நீரை குடிக்கும்போது அது உடலில் உள்ள ரத்த நாளங்களை சுருக்கி செரிமானத்தைத் தாமதப்படுத்தலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
மாறாக, சுடு நீர் குடிக்கும்போது அது குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் தடுக்க உதவுகிறது. ஆனால், இது 'கொழுப்பைக் கரைக்கும்' என்ற கருத்துக்குப் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை. உணவு செரிமானம் ஆவதற்கு ஒரு ஊக்கியாக மட்டுமே இது செயல்படுகிறது.
உடல் எடை குறைப்பில் இதன் பங்கு என்ன? எடை குறைய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் நாள் முழுவதும் சுடு தண்ணீரையே நாடுகிறார்கள். சுடு தண்ணீர் குடிக்கும்போது உடல் வெப்பநிலை சற்று உயர்கிறது. அந்த வெப்பநிலையை சமன் செய்ய உடல் கூடுதல் ஆற்றலைச் செலவிடும் என்பதால் கலோரிகள் எரிக்கப்படும் என்பது ஒரு கருத்தாக உள்ளது.
ஆனால், இது மிக மிகக் குறைவான அளவு கலோரிகளே. உணவுக்கு இடையில் அடிக்கடி சுடு நீர் குடிப்பது பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுமே தவிர, உடலில் ஏற்கனவே சேர்ந்திருக்கும் பழைய கொழுப்பை (Body Fat) இது ஒரு மேஜிக் போலக் கரைத்துவிடாது என்கிறது JCME ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரை. முறையான உணவுக்கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வெறும் சுடு தண்ணீரால் மட்டுமே எடையைக் குறைப்பது சாத்தியமற்றது.
சரும ஆரோக்கியமும் நச்சு வெளியேற்றமும்: சருமம் பளபளப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகப் பலரும் நாள் முழுவதும் சுடு நீரைக் குடிக்கிறார்கள். தண்ணீர் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அது ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கி சருமத்திற்குப் புத்துயிர் தரும். சுடு நீர் குடிக்கும்போது ரத்த நாளங்கள் விரிவடைந்து தோலின் மேற்பரப்பிற்கு ரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பதால் ஒருவிதப் பொலிவு ஏற்படலாம்.
ஆனால், இதையே 'டிடாக்ஸ்' (Detox) என்று அழைப்பது தவறு என JCD ஆய்வுத்தளத்தில் Skin hydration: a review on its molecular mechanisms என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை கூறுகிறது. உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றும் வேலையை கல்லீரலும் சிறுநீரகமுமே கவனித்துக் கொள்கின்றன. நீங்கள் நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடித்தாலே இந்த உறுப்புகள் சிறப்பாகச் செயல்படும். அதற்குத் தண்ணீர் சுடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமல்ல.
தசைப்பிடிப்பு மற்றும் மன அழுத்தம்: நாள் முழுவதும் வெதுவெதுப்பான நீரை குடிப்பது நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்த உதவும். இது மன அழுத்தத்தை குறைப்பதோடு, தசைப்பிடிப்புகளையும் தளர்த்தும். குறிப்பாக தலைவலி அல்லது உடல் அசதி இருக்கும் நேரங்களில் சுடு நீர் ஒரு இதமான உணர்வைத் தரும்.
மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் வயிற்று வலியை தணிக்க இது ஓரளவு உதவலாம், ஆனால் இது ஒரு மருந்தாகச் செயல்பட்டு வலியைக் குணப்படுத்தும் என்று சொல்ல முடியாது என்கிறது The role of water intake in the severity of pain and menstrual distress among females suffering from primary dysmenorrhea: a semi-experimental study என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை.
கவனிக்க வேண்டிய எச்சரிக்கைகள்: நாள் முழுவதும் சுடு தண்ணீர் குடிப்பதில் சில நடைமுறைச் சிக்கல்களும் உள்ளன என்கின்றன ஆய்வுகள்.
- மிக அதிக வெப்பநிலையில் தொடர்ந்து தண்ணீரைக் குடிப்பது வாயில் உள்ள மென்மையான திசுக்களையும், உணவுக்குழாயையும் (Esophagus) பாதிக்கலாம்.
- சிலருக்குச் சுடு தண்ணீர் குடிக்கும்போது தாகம் முழுமையாக அடங்கியது போன்ற திருப்தி ஏற்படாது. இதனால் அவர்கள் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் போக வாய்ப்புண்டு.
- பற்களின் எனாமல் பகுதி அதிக வெப்பத்தால் பலவீனம் அடையலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.