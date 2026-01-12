தூங்க செல்வதற்கு முன் கட்டாயம் பால் குடிப்பவரா நீங்கள்? இந்த பிரச்சனைகள் வருமாம்!
பாலில் கலோரிகள் அதிகம். உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள், இரவு உணவுக்கு பிறகு மீண்டும் பால் குடிக்கும்போது அன்றாட கலோரி அளவு அதிகரித்து உடல் எடை கூட வாய்ப்புள்ளது.
Published : January 12, 2026 at 5:19 PM IST
தினசரி இரவு பால் குடித்துவிட்டு தூங்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் கட்டாயம் நம் வாழ்வில் ஒருவராவது இருப்பார்கள். இரவு பால் குடிக்கவில்லை என்றால் அவ்வளவுதான், தூக்கமே வராது என்று கூட அவர்கள் சொல்வார்கள். அன்று இரவு உணவு சாப்பிடுகிறார்களோ இல்லையோ, தூங்குவதற்கு முன் ஒரு கிளாஸ் பால் குடிக்க வேண்டும் என்பது சிலரது வாழ்நாள் பழக்கமாகவே இருக்கும்.
பால் ஒரு சத்தான பானம் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை, ஆனால் அது உண்மையில் தூக்கத்திற்கு உதவுகிறதா? அல்லது சிலருக்கு இது தேவையில்லாத உபாதைகளைத் தருகிறதா? என்ற கேள்வி பலருக்கும் உண்டு. பாலில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் புரோட்டீன் உடலுக்கு வலிமை சேர்த்தாலும், இரவு நேரத்தில் அதை குடிக்கும்போது உடல்நிலை மற்றும் செரிமான திறனைப் பொறுத்து அதன் விளைவுகள் மாறுபடும்.
அந்த வகையில், தினசரி இரவு தூங்க செல்வதற்கு முன் பால் குடிப்பது நல்லதா? பக்க விளைவுகள் ஏதும் உள்ளதா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தூக்கத்தை தூண்டும் காரணிகள்: பாலில் 'ட்ரிப்டோபான்' (Tryptophan) என்ற அமினோ அமிலம் உள்ளது. இது மூளையில் 'செரோடோனின்' மற்றும் 'மெலடோனின்' ஆகிய ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. இதில் மெலடோனின் என்பது நமது தூக்க சுழற்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன் ஆகும்.
எனவே, பால் குடிக்கும்போது உடல் தளர்வடைந்து, தூக்கம் எளிதாக வரும் சூழல் உருவாகிறது என பிரபல இரைப்பை குடல் நிபுணர் பால் மாணிக்கை தனது ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது Is Drinking Milk At Night Good Or Bad? Expert Explains – Dr. Pal Manickam என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது.
கால்சியத்தின் பங்கு: பாலில் அதிக அளவில் உள்ள கால்சியம், ட்ரிப்டோபான் அமினோ அமிலத்தை மெலடோனின் ஹார்மோனாக மாற்ற மூளைக்கு உதவுகிறது. இதனால் தூக்கத்தின் தரம் மேம்படுகிறது. குறிப்பாக வெதுவெதுப்பான பால் குடிப்பது மனதிற்கு ஒரு இதமான உணவை தந்து, ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.
தசை வளர்ச்சி மற்றும் ஊட்டச்சத்து: பாலில் 'கேசின்' (Casein) என்ற புரதம் உள்ளது. இது மெதுவாக செரிமானம் ஆகும் தன்மை கொண்டது. இரவு முழுவதும் இது உடலில் அமினோ அமிலங்களை சீராக வெளியிட்டு, தசை திசுக்களை பழுதுபார்க்கவும், தசை வளர்ச்சிக்கும் உதவுகிறது.
இது விளையாட்டு வீரர்களுக்கும், உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கும் மிகவும் நல்லது. மேலும், பாலில் உள்ள வைட்டமின் B12, பாஸ்பரஸ் மற்றும் மெக்னீசியம் எலும்பு மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்திற்குத் துணைபுரிகின்றன.
கவனிக்க வேண்டிய பாதிப்புகள் மற்றும் சவால்கள்:
- 'லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்' (Lactose Intolerance) எனப்படும் பால் சர்க்கரையை செரிக்கும் திறன் இல்லாதவர்களுக்கு, இரவு பால் குடிப்பது வயிற்று உப்புசம், வாயுத் தொல்லை அல்லது வயிற்றுப்போக்கை உண்டாக்கலாம். இது அமைதியான தூக்கத்தைக் கெடுத்துவிடும்.
- பாலில் கலோரிகள் அதிகம். உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள், இரவு உணவுக்குப் பிறகு மீண்டும் பால் குடிக்கும்போது அன்றாட கலோரி அளவு அதிகரித்து உடல் எடை கூட வாய்ப்புள்ளது.
- பால் குடித்தால் சளி அல்லது கபம் அதிகமாகும் என்ற பொதுவான நம்பிக்கை உள்ளது. இதற்கு போதுமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்லாவிட்டாலும், ஆஸ்துமா அல்லது சுவாச பாதிப்பு உள்ள சிலருக்கு பால் குடிப்பது அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
சிறந்த தூக்கத்திற்கான சில குறிப்புகள்:
- தூங்குவதற்குச் சரியாக அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே பால் குடித்துவிட வேண்டும். குடித்த உடனே படுக்கைக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்கலாம்.
- பாலில் அதிக சர்க்கரை சேர்ப்பதைத் தவிர்க்கவும். சர்க்கரை ஆற்றலை அதிகரித்துத் தூக்கத்தைத் தாமதப்படுத்தலாம். அதற்கு பதிலாகச் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து 'மஞ்சள் பால்' ஆகக் குடிப்பது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும்.
- உங்களுக்குப் பால் செரிமானத்தில் சிக்கல் இருந்தால், அதற்கு மாற்றாக பாதாம் பால் அல்லது ஓட்ஸ் பால் போன்றவற்றை முயற்சி செய்யலாம்.
- ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது, ஆரோக்கியமான செரிமானத் திறன் கொண்டவர்களுக்கு இரவு நேரத்துப் பால் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். அது உடலை தளர்வடைய செய்து சிறந்த உறக்கத்தைத் தருகிறது. இருப்பினும், உங்கள் உடலின் தன்மைக்கு அது ஒத்து வருகிறதா என்பதை அறிந்து சரியான அளவில் எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.