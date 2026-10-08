பெற்றோர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருந்தால் பிள்ளைக்கும் வருமா?
சர்க்கரை நோயாளிகளில் 90% முதல் 95% பேர் டைப் 2 வகையினரால் தான் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதிலும் குடும்ப தொடர்பு இருந்தாலும், உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியே மிக முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கின்றன.
Published : October 8, 2026 at 7:00 AM IST
நம் குடும்பத்தில் யாருக்காவது சர்க்கரை நோய் இருந்தால், "அடுத்து நமக்கும் இது வந்துவிடுமோ?" என்ற பயமும் கவலையும் மனதிற்குள் எட்டிப்பார்ப்பது இயல்புதான். நமது அன்றாட உரையாடல்களில் அடிக்கடி கடந்துபோகும் இந்த சந்தேகம், பல நேரங்களில் தவறான பயத்தையே நமக்கு விதைக்கிறது.
மரபணுக்கள் மூலம் சர்க்கரை நோய் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், அது மட்டுமே ஒருவருக்கு நோய் வர முழுமையான காரணம் கிடையாது என்பதை நாம் முதலில் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
நம்முடைய பரம்பரை வரலாறு, நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறை, மற்றும் நம்மை சுற்றியுள்ள சூழல் ஆகிய மூன்றிற்கும் இடையிலான தொடர்பை அறிந்து கொள்வது, நோயை பற்றிய தேவையற்ற பயத்தை போக்க உதவும். குடும்ப வரலாற்றை தெரிந்துகொள்வது பயப்படுவதற்கு அல்ல, நம் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, சரியான நேரத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க மட்டுமே.
சர்க்கரை நோயும் மரபணு தொடர்பும்
மரபணுக்கள் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்க செய்யுமே தவிர, பரம்பரையில் இருந்தால் மட்டுமே கட்டாயம் நோய் வரும் என்று கூற முடியாது. குறிப்பாக டைப் 2 சர்க்கரை நோயில், மரபணுக்களை விட நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறையே முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. குடும்ப வரலாற்றை அறிவது, நோய் வருவதற்கு முன்பே அதை கண்டறிந்து தடுக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும்.
டைப் 1 சர்க்கரை நோய்: பரம்பரையாக வருமா?
டைப் 1 சர்க்கரை நோய் என்பது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம், கணையத்தில் உள்ள நல்ல செல்களை தவறாக தாக்கும் ஒரு நிலை (Autoimmune disease). இது பெரும்பாலும் இளம் வயதிலேயே கண்டறியப்படுகிறது. குடும்பத்தில் யாருக்காவது இருந்தால் இது வர வாய்ப்பு உண்டு, ஆனால் பரம்பரை வரலாறு இல்லாதவர்களுக்கும் இது வரலாம்.
தூண்டும் காரணிகள்:
- குளிர்காலம் மற்றும் குளிர்ந்த பிரதேசங்களில் இதன் தாக்கம் சற்று அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.
- தட்டம்மை, பொன்னுக்கு வீங்கி (Mumps) போன்ற சில வைரஸ்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலைத் தூண்டி இந்நோயை ஏற்படுத்தலாம்.
- தாய்ப்பால் குடிப்பது எதிர்காலத்தில் டைப் 1 சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்க உதவும்.
டைப் 2 சர்க்கரை நோய்: வாழ்க்கை முறையா? மரபணுவா?
சர்க்கரை நோயாளிகளில் 90% முதல் 95% பேர் டைப் 2 வகையினரால் தான் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதிலும் குடும்ப தொடர்பு இருந்தாலும், உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியே மிக முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கின்றன.
பிற ஆபத்து காரணிகள்:
- 45 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்
- உடல் பருமன் மற்றும் அதிக எடை
- உடற்பயிற்சியற்ற சோம்பலான வாழ்க்கை முறை
- ரத்தத்தில் அதிக கொழுப்பு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம்
- சினைப்பை நீர்க்கட்டி பிரச்சனை (PCOS)
- கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் மற்றும் மன அழுத்தம்
ஆசியர்களுக்கு குறைந்த உடல் நிறை குறியீட்டிலேயே (BMI 23) இந்த நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்பதால், நாம் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
கர்ப்பிணிகளுக்கு பாதிப்பு?
கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய்: கர்ப்ப காலத்தில் சில பெண்களுக்கு தற்காலிகமாக ரத்த சர்க்கரை அதிகரிக்கும். பிரசவத்திற்குப் பின் இது சரியாகிவிட்டாலும், பின்நாட்களில் டைப் 2 சர்க்கரை நோயாக மாற வாய்ப்புள்ளது.
நீரிழிவு இன்சிபிடஸ் (Diabetes Insipidus): இது நாம் வழக்கமாகப் பேசும் சர்க்கரை நோயிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. இது இன்சுலினையோ, ரத்த சர்க்கரையையோ பாதிப்பதில்லை, மாறாக, பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் கோளாறால் உடலில் நீர்ச் சமநிலையைப் பாதிக்கும் ஒரு அரிதான நிலை.
சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுப்பது எப்படி?
டைப் 1 நோயை தடுப்பது கடினம் என்றாலும், கைக்குழந்தைகளுக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் கொடுப்பதும், சுகாதாரமான பழக்கவழக்கங்களும் ஓரளவு உதவும்.
டைப் 2 நோயை தவிர்க்க எளிய வழிகள்:
- உங்கள் எடையில் 5 முதல் 7 சதவீதம் வரை குறைப்பது சர்க்கரை நோய் ஆபத்தை பெருமளவு குறைக்கும்.
- வாரத்திற்கு குறைந்தது 150 நிமிடங்கள் மிதமான நடைபயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம்.
- காய்கறிகள், பழங்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் முழு தானியங்களை உணவில் அதிகம் சேர்த்துக்கொள்வது ரத்த சர்க்கரை உயர்வதைத் தடுக்கும்.
- 45 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களும், உடல் பருமன் உள்ளவர்களும் வழக்கமான ரத்த பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது.
- முன்கூட்டியே கண்டறியப்படும் "முன்-சர்க்கரை நோய்" (Prediabetes) நிலையை, சரியான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் முற்றிலுமாகக் குணப்படுத்த முடியும்.
கடுமையான தாகம், அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல், அதிக சோர்வு போன்றவை ரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகரிப்பதற்கான முக்கிய அறிகுறிகளாகும். பரம்பரை வரலாறு இருப்பவர்கள் பயப்படத் தேவையில்லை, விழிப்புணர்வுடனும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையுடனும் வாழ்ந்தால் சர்க்கரை நோயை மிக எளிதாகத் தவிர்க்கலாம்.
ஆய்வு:
https://diabetes.org/about-diabetes/genetics-diabetes
https://www.cdc.gov/diabetes/about/about-type-2-diabetes.html
https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/risk-factors-type-2-diabetes