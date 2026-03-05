சர்வதேச மகளிர் தினம் 2026: மார்ச் 8ல் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது? முழு விவரம்!

ETV Bharat / lifestyle

"மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா" என்ற கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையின் பொன்மொழிகள், ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்விலும் உள்ள பெருமையை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஒரு காலத்தில் வீட்டு எல்லைக்குள் முடக்கப்பட்டிருந்த பெண், இன்று விண்ணை தாண்டி விண்வெளி வரை தனது ஆளுமையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

அன்னை, சகோதரி, தோழி எனப் பல பரிமாணங்களில் நம் வாழ்வை தாங்கும் பெண்கள், இன்று சமூகத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் தலைமை பொறுப்புகளை ஏற்று வழிநடத்தி வருகின்றனர். இத்தகைய போற்றுதலுக்குரிய பெண்களை கௌரவிக்கவும், அவர்களது சாதனைகளை உலகிற்கு பறைசாற்றவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் 8-ஆம் தேதி 'சர்வதேச மகளிர் தினம்' உலகம் முழுவதும் மிக உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இது வெறும் கொண்டாட்டத்திற்கான நாள் மட்டுமல்ல, பாலின சமத்துவத்தை நிலைநிறுத்தவும், பெண்களுக்கு எதிரான தடைகளை உடைத்தெறியவும் எடுக்கப்படும் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். இந்த 2026-ஆம் ஆண்டின் மகளிர் தினமானது, பெண்கள் கடந்து வந்த நெடிய போராட்ட வரலாற்றையும், அவர்கள் அடைய வேண்டிய இலக்குகளையும் நமக்கு மீண்டும் ஒருமுறை நினைவுபடுத்துகிறது.

குரல் எழுப்பத் தொடங்கிய பெண்கள்:

சர்வதேச மகளிர் தினம் உருவான வரலாறு என்பது பல போராட்டங்களையும் தியாகங்களையும் உள்ளடக்கியது. 20-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் இருந்த பெண் தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு சரியான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், குறைவான வேலை நேரம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் குரல் எழுப்ப தொடங்கினர்.

குறிப்பாக 1908-ஆம் ஆண்டு நியூயார் நகரில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் திரண்டு தங்களின் வாக்குரிமைக்காக போராடியது ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இதனை தொடர்ந்து, 1910-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சர்வதேச பெண்கள் மாநாட்டில் கிளாாரா ஜெட்கின் என்ற பெண்மணி முன்வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில், சர்வதேச அளவில் பெண்களுக்கென்று ஒரு நாளை ஒதுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

பின்னாளில் 1975-ஆம் ஆண்டில்தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மார்ச் 8-ஆம் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக சர்வதேச மகளிர் தினமாக அறிவித்தது. இன்று நாம் அனுபவிக்கும் பல உரிமைகள், அன்றைய பெண்கள் வீதிக்கு வந்து நடத்திய போராட்டங்களின் பலனாகக் கிடைத்தவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026ம் ஆண்டுக்கான கருப்பொருள்?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மகளிர் தினத்திற்கென்று ஒரு மையக்கருத்து முன்வைக்கப்படும். அந்த வகையில், 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பொருளாக "பெண்களின் முன்னேற்றத்தில் முதலீடு செய்தல்: வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்துதல் ('Give To Gain')" என்பது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பெண்களின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார சுதந்திரத்தில் முதலீடு செய்வதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

ஒரு பெண் பொருளாதார ரீதியாக வலிமை பெறும்போது, அது அந்த தனிநபரை மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். குறிப்பாக, கிராமப்புற பெண்களின் தொழில்முனைவு திறனை ஊக்குவிப்பதும், அவர்களுக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குவதும் இவ்வாண்டின் முக்கிய நோக்கங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.

இந்தத் தினத்தின் முக்கியத்துவம் என்பது பெண்களின் சாதனைகளை கொண்டாடுவதில் மட்டும் அடங்கிவிடவில்லை. இன்னும் சமூகத்தில் நிலவி வரும் பாலின பாகுபாடுகள், ஊதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த சவால்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும் இது ஒரு களமாக அமைகிறது.

இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் பெண்கள் தங்களை எப்படி தற்காத்து கொள்வது மற்றும் தலைமைத்துவ பண்புகளை எப்படி வளர்த்து கொள்வது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்கள் பல நாடுகளில் நடத்தப்படுகின்றன. பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் மாணவிகளுக்கு சுயமுன்னேற்றம் மற்றும் தற்காப்பு கலைகள் குறித்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படுவதும் இந்த தினத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியுள்ளது.

சமூக வலைதளங்கள் முதல் நேரடி மேடைகள் வரை பெண்களின் வெற்றி கதைகள் பகிரப்படுகின்றன. இருப்பினும், உண்மையான கொண்டாட்டம் என்பது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையற்ற, பாதுகாப்பான மற்றும் மரியாதைக்குரிய சூழலை ஒவ்வொரு நாளும் உறுதி செய்வதிலேயே இருக்கிறது. பெண்ணியம் என்பது ஆண்களுக்கு எதிரானது அல்ல, அது சமத்துவத்திற்கான ஒரு நேர்மையான பயணம் என்பதை உணர்த்தும் நாளாக இந்த மார்ச் 8 அமையட்டும்.

