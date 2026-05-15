தடம் மாறும் இந்தியக் குடும்பங்கள்: 'DINK' கலாச்சாரம் நவீனமா, சுயநலமா?

சிதையும் குடும்பங்கள், 'டிங்க்' கலாச்சார ஆபத்துகள் மற்றும் உறவுகளை மீட்டெடுக்கும் தீர்வுகள் குறித்து விவரிக்கிறார் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் இரா.சிவக்குமார்.

Published : May 15, 2026 at 12:20 PM IST

"குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம்" என்று சொல்வார்கள். அந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் வேர்கள் இன்று பெருநகரங்களின் சிமெண்ட் காடுகளுக்குள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்ந்து வருகிறதோ என்ற அச்சம் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் மனநல மருத்துவர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

ஒரு காலத்தில், 'வீடு முழுக்க உறவுகள், வாசல் முழுக்க சிரிப்புகள்' என இருந்த இந்தியக் குடும்பங்கள், இன்று 'தனித்தனித் தீவுகளாக' மாறி வருவது வேதனைக்குரிய நிதர்சனம். "யாரும் யாருக்காகவும் இல்லை... எல்லாரும் அவரவர் தேவைக்காக மட்டுமே" என்று மாறிக்கொண்டிருக்கும் இந்த ஓட்டப்பந்தய உலகில், நாம் எங்கே ஓடுகிறோம், எதற்காக ஓடுகிறோம் என்று யோசிக்கக்கூட நமக்கு நேரமில்லாமல் போய்விட்டது.

அன்று, ஒரு வீட்டின் திண்ணையில் உட்கார்ந்தால் அந்த தெருவின் கதையே தெரியும். இன்று, ஒரே பெட்ரூமில் அருகருகே படுத்திருக்கும் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலேயே ஒரு பெரிய 'டிஜிட்டல் சுவர்' முளைத்திருக்கிறது. "கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை" என்ற பழமொழி போய், "தனித்து வாழ்ந்தால் தனி நிம்மதி" என்ற ஆபத்தான தாரக மந்திரத்தை இன்றைய இளைய தலைமுறை கையில் எடுத்திருக்கிறது.

குறிப்பாக, மே 15-ஆம் தேதி சர்வதேச குடும்பங்கள் தினமாக கொண்டாடப்படும் வேளையில், நாம் விவாதிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம், இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் வேரையே அசைத்துப் பார்க்கும் 'டிங்க்' (DINK) எனும் புதிய வாழ்க்கை முறை.

இந்தியக் குடும்பங்களின் ஆதி வேர்

இந்தக் கட்டுரையை நாம் குடும்பங்களின் மேன்மையைப் பேசுவதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும். 'ஃபேமிலி' (Family) என்கிற வார்த்தையின் ஆதிப்புள்ளி லத்தீன் மொழி. அதற்கு 'இரத்த உறவுகளால் பிணைக்கப்பட்ட மனிதர்களின் தொகுப்பு' என்று பொருள். ஒரு காலத்தில் மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியாவைப் பார்த்து வியந்தது அதன் தொழில்நுட்பத்தைப் பார்த்து அல்ல, நம்முடைய குடும்ப அமைப்பைப் பார்த்துத்தான்.

"நாற்பது, ஐம்பது ஆண்டுகாலம் ஒரே ஆண், ஒரே பெண்ணோடு இணைந்து வாழ்வது எப்படிச் சாத்தியம்? சண்டையே வராதா? அலுப்பு தட்டாதா?" என்பதுதான் வெளிநாட்டினரின் தீராத ஆச்சரியம். ஆனால், இன்று அந்த பெருமைக்குரிய அடையாளத்தைச் சிதைக்கும் வகையில் சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

புரிதல் இன்மை மற்றும் அதிகரித்துவரும் விவாகரத்து

இன்றைய இளம் தம்பதிகளிடையே காணப்படும் விரிசல்களுக்கு முக்கியக் காரணமாக குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் குடும்ப நல உளவியல் வல்லுநர் முனைவர் ராணி சக்கரவர்த்தி ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார். மனித உரிமைகள் மற்றும் பெண்ணியம் குறித்த விழிப்புணர்வு பெண்களிடம் எந்தளவுக்கு அதிகரித்திருக்கிறதோ, அந்தளவுக்கு ஆண்களிடம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார் அவர்.

"புதுமணத் தம்பதிகளிடம் இப்போது ஒருவிதமான ஈகோ யுத்தம் நடக்கிறது. நீ பெரியவளா, நான் பெரியவனா? வீட்டில் என் ரோல் என்ன, உன் ரோல் என்ன? என்கிற புரிதல் இல்லாததால் விட்டுக்கொடுக்கும் குணம் காணாமல் போய்விட்டது" என்கிறார் அவர். இதன் விளைவாக, விவாகரத்துகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன.

தனித்தனி தீவுகளாக மாறும் வீடுகள்:

இந்த ஈகோ மோதல்கள் மற்றும் விவாகரத்து பயத்தால், தற்கால இளைஞர்கள் உறவுகளிலிருந்து தள்ளி நிற்க நினைக்கிறார்கள். இது குறித்துக் கவலை தெரிவிக்கும் முனைவர் ராணி சக்கரவர்த்தி, "விவாகரத்து வரை செல்கின்ற நிலை அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக, தனித்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்குள் அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றனர்.

ஒரே வீட்டிற்குள் எந்தவிதமான ஒட்டுறவும் இன்றி வாழ்கின்ற போக்கு உருவாகியுள்ளது. இந்த மனநிலை குடும்பம் என்கிற அமைப்புக்கு ஆபத்தான ஒன்றாக மாறியுள்ளது. அடுத்ததாக ஒரு வீட்டில் தாய்-தந்தையரைப் பிரிந்து வெளிநாட்டில், வெளியூர்களில் குழந்தைகள் கல்வி, வேலைவாய்ப்புகளின் பொருட்டு பெரும்பாலான ஆண்டுகள் பிரிந்து வாழும் நிலை உள்ளது.

இதுவும் ஒரு ஆபத்தான போக்கு. மேலும் ஒரே வீட்டில் வசித்தாலும் அங்குள்ள அனைவரும் தனித் தனி தீவுகளாக உள்ளனர். மொபைல் அல்லது வேலை வாய்ப்போ இதற்கு காரணமாக அமைகிறது. இவையெல்லாம் அபாய மணியாக நான் பார்க்கிறேன்" என்று எச்சரிக்கிறார்.

அபாயகரமான 'டிங்க்' (DINK) கலாச்சாரம்

இத்தகைய சூழலில் தான், பெருநகரங்களான சென்னை, மும்பை, டெல்லியில் 'Double Income, No Kids' சுருக்கமாக 'DINK' எனும் முறை பெருகி வருகிறது. கணவன் - மனைவி இருவரும் கைநிறைய சம்பாதிப்பார்கள், ஆனால் குழந்தைகள் மட்டும் வேண்டாம் என்று முடிவெடுப்பார்கள்.

"குழந்தைகள் நம்முடைய சுதந்திரத்திற்குத் தடையாக இருப்பார்கள், அவர்கள் ஒரு பாரம்" என்பது இவர்களின் எண்ணம். தங்களின் ஆத்ம திருப்திக்காக ஒரு நாயைக்கூட வளர்க்கத் தயாராக இருக்கும் இவர்கள், ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கத் தயங்குவது சமூகத்தின் எதிர்காலத்திற்கே விடப்பட்ட சவால்.

இது குறித்து அரசு மனநல மருத்துவர் கீதாஞ்சலி கூறுகையில், "இந்த மாற்றம் நல்லதற்கல்ல. கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அறிவுரைகளும் ஆலோசனைகளும் தேவைப்படுகின்றன. இப்படியொரு மனப்போக்கு கொண்டவர்கள் வயதாகும்போது, தாங்கள் தனிமைப்பட்டவர்களாக உணர்வார்கள். இளம் வயதில் இருந்த உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் வயதான பின்னர் இருக்காது. இதே குடும்ப வாழ்க்கையோடு இருந்திருந்தால், அவர்களின் கவனிப்பும் பரிவும் நம்மை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் என்பதை உணர வேண்டும்" என்கிறார்.

சம்பாதிப்பவர் மட்டுமே முக்கியமானவரா?

குடும்பம் என்று வரும்போது, பணத்தைச் சம்பாதிப்பவர்கள் மட்டுமே முக்கியமானவர்கள் என்ற எண்ணம் சமூகத்தில் பரவியிருக்கிறது. ஆனால், மருத்துவர் கீதாஞ்சலி இதைத் திட்டவட்டமாக மறுக்கிறார். "சம்பாதிப்பவர்கள் மட்டுமே முக்கியம் என்ற எண்ணம் வரக்கூடாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பொறுப்பு உண்டு.

வீட்டில் இருந்து மற்றவர்களை கவனிப்பவர்கள், அவர்கள் காட்டும் அக்கறை, பரிவு, அன்பு... இதை வேலைக்குச் செல்பவர்களால் கொடுக்க முடியாது. அதேபோன்று ஒருவர் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் போதாது. அந்தக் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் மனநிறைவோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வது ஒவ்வொருவரின் கடமை. இந்த நிறைவான வாழ்க்கையின் காரணமாக அந்தக் குடும்பம் முன்னேற்றத்தை நோக்கி நகரும்" என்கிறார் அவர்.

மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு

"நான் ஒருவன் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் போதும்" என்று நினைப்பதுதான் போதைப் பழக்கத்திற்கும், தவறான வழிகளுக்கும் தொடக்கப்புள்ளி. நாம் இன்று நிம்மதியாக இருப்பதற்கு நம் முன்னோர்கள் செய்த தியாகமே காரணம். மனிதன் ஒருபோதும் தனித்து வாழ முடியாது. நாம் உடுத்தும் உடை முதல் உண்ணும் உணவு வரை, யாரோ ஒருவரின் உழைப்பால் உருவானது.

"மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்பார்கள். இங்கு ஒவ்வொருவரையும் சார்ந்து வாழ்வதுதான் மனித குலத்தின் அடிப்படை விதியே. நான் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால்போதும் என்று எண்ணினால், நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து உடுத்தும் உடை வரை அனைத்தும் யாரோ வேறொரு நபரால் வழங்கப்பட்டது. ஒருபோதும் தனிமையாக இருந்து எந்தச் சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது. இந்த அனுசரணையையும் அன்பையும் குடும்பம் மட்டுமே வழங்க முடியும்" என்கிறார் மருத்துவர் கீதாஞ்சலி.

உறவுகளை மீட்டெடுக்கும் வழிமுறைகள்

சிதைந்து வரும் குடும்ப அமைப்பை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப முனைவர் ராணி சக்கரவர்த்தி சில நடைமுறை ஆலோசனைகளை வழங்குகிறார். "இந்தக் குடும்ப அமைப்புதான் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் பாதுகாப்பான உணர்வைக் கொடுக்கிறது. முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும்.

ஆகையால் ஒருநாளில் குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரமாவது அனைவரும் குடும்பமாக அமர்ந்து உண்பது, பேசுவது, ஒருவருக்கொருவர் முகம் பார்த்து கலந்துரையாடுவது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும். இதனைப் பெற்றோர்கள் அனைவரும் ஊக்குவிக்க வேண்டும். இன்றிலிருந்து அவ்வாறு செய்யத் தொடங்கினால் உறுதியாக நம் குடும்ப அமைப்பை சிதையாமல் பாதுகாக்க முடியும்" என்கிறார் அவர்.

மேலும், மகப்பேறு வாய்ப்பு இல்லாத தம்பதியர், குழந்தையைத் தத்தெடுத்து வளர்ப்பதன் மூலம் ஒரு மழலைக்கு அன்பான குடும்பத்தைக் கொடுக்க முடியும் என்பதையும் மருத்துவர்கள் நினைவுறுத்துகின்றனர்.

முடிவற்ற பயணம்

சர்வதேச குடும்பங்கள் தினத்தின் இந்த ஆண்டின் முழக்கம் 'குடும்பங்கள், சமத்துவமின்மை மற்றும் குழந்தைகளின் நல்வாழ்வு'. வலுவான குடும்பங்கள் இல்லாமல் வலுவான சமூகம் உருவாகாது என்பதே உண்மை. இது குறித்து மருத்துவர் கீதாஞ்சலி மிகத் தெளிவாகக் கூறுகிறார்: "இன்று நாம் விதைக்கும் அன்பும், விட்டுக்கொடுக்கும் குணமும்தான் நாளை நம் முதுமையில் அறுவடையாகும்.

'டிங்க்' கலாச்சாரம் என்பது பார்ப்பதற்கு நவீனமாகவும், வசதியாகவும் தெரிந்தாலும், அது காலப்போக்கில் ஒரு பெரும் மனச் சோர்வையும், தனிமையையும் மட்டுமே பரிசாகத் தரும். எனவே, உறவுகளின் உன்னதத்தை உணர்ந்து, இன்றைய இளைய தலைமுறை கொஞ்சம் பின்னோக்கிப் பார்த்து, நம் முன்னோர்கள் நமக்காக விட்டுச் சென்ற அந்தப் பந்த பாசத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். அன்பு, ஆதரவு, அனுசரணை - இந்த மூன்றையும் குடும்பத்தை தவிர வேறு எங்கும் நீங்கள் விலைக்கு வாங்கிவிட முடியாது."

இன்றைய வேகமான உலகில், அவசரம் என்று எதுவுமில்லை, நாம் உறவுகளுக்காகச் செலவிட மறுக்கும் நேரமே அந்த அவசரத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த சர்வதேச குடும்ப தினத்தில், நம் குடும்பத்தைப் பாதுகாக்கவும், ஒருவருக்கொருவர் நேரத்தை செலவிடவும் உறுதி ஏற்போம். அதுவே ஒரு ஆரோக்கியமான தேசத்தை உருவாக்கும் முதல் படியாகும்.

