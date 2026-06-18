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உடல் எடையை குறைக்க கலோரி கணக்கா அல்லது இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்கா? குழப்பத்திற்கு தீர்வு சொல்லும் புதிய ஆய்வு!

ஆய்வின் முடிவில், இரண்டு டயட் முறைகளை பின்பற்றியவர்களுமே ஆறு மாதங்களில் தலா 7 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்திருந்தனர். பொதுவான வழிகாட்டுதலை பின்பற்றியவர்கள் 2 கிலோ மட்டுமே குறைந்திருந்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 18, 2026 at 10:42 AM IST

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உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலே நம்மில் பலருக்கும் முதலில் நினைவுக்கு வருவது டயட் கட்டுப்பாடுதான். ஆனால், தினமும் நாம் சாப்பிடும் உணவின் கலோரிகளை கணக்கு வைத்து, ஒவ்வொரு வேளையும் அளந்து அளந்து சாப்பிடுவது நடைமுறையில் பலருக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறிவிடுகிறது.

ஆரம்பத்தில் ஆர்வமாக தொடங்கும் இந்த கலோரி கணக்கு, சில நாட்களிலேயே சலிப்பை ஏற்படுத்தி, மீண்டும் பழைய உணவு முறைக்கே நம்மை கூட்டிச் சென்றுவிடுகிறது. இதனால் கஷ்டப்பட்டு குறைத்த எடையும் மீண்டும் கிடுகிடுவென ஏறிவிடுகிறது. இப்படி டயட் விஷயத்தில் தொடர்ந்து தடுமாறிக்கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு, ஆஸ்திரேலிய ஆராய்ச்சியாளர்களின் புதிய ஆய்வு ஒன்று மிக எளிய மற்றும் நிம்மதியான ஒரு மாற்று வழியைக் காட்டியுள்ளது.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் செய்த சோதனை

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள அடிலெய்டு பல்கலைக்கழக மருத்துவ பள்ளி மற்றும் தெற்கு ஆஸ்திரேலிய சுகாதார மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது குறித்து ஒரு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டனர். உடல் பருமன் பிரச்சனை உள்ள 200க்கும் மேற்பட்டவர்களை கொண்டு 18 மாதங்கள் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்கள் மூன்று குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டனர். முதல் குழுவினர் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டும் குறிப்பிட்ட நேரக் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய இண்டர்மிட்டண்ட் ஃபாஸ்டிங் (Intermittent Fasting) முறையை பின்பற்றினர். இரண்டாவது குழுவினர் தினமும் தங்களுக்கு தேவையான உணவில் 30 சதவீதத்தை குறைத்து, கலோரிகளை கணக்கிட்டு சாப்பிடும் முறையைப் பின்பற்றினர். மூன்றாவது குழுவினருக்கு வழக்கமான உணவுடன் பொதுவான ஆரோக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் மட்டும் வழங்கப்பட்டன.

இண்டர்மிட்டண்ட் ஃபாஸ்டிங் முறை எப்படி இருந்தது?

இதில் இண்டர்மிட்டண்ட் ஃபாஸ்டிங் முறையை பின்பற்றிய முதல் குழுவினர், வாரத்தில் மூன்று நாட்கள், காலை 8 மணி முதல் மதியம் 12 மணிக்குள் தங்களுக்கு தேவையான மொத்த ஆற்றலில் 30 சதவீத உணவை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டனர்.

அதன் பிறகு அடுத்த 20 மணி நேரத்திற்கு எதுவும் சாப்பிடாமல் விரதம் இருந்தனர். இந்த ஃபாஸ்டிங் இல்லாத மற்ற நாட்களில் அவர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த வழக்கமான உணவை எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி சாப்பிட அனுமதிக்கப்பட்டனர். கலோரிகளை கணக்கிட்டவர்கள் தினமும் தங்களின் உணவை குறைத்துக்கொண்டே வர வேண்டியிருந்தது.

ஆய்வு தந்த ஆச்சரிய முடிவு

ஆய்வின் முடிவில், இரண்டு டயட் முறைகளை பின்பற்றியவர்களுமே ஆறு மாதங்களில் தலா 7 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்திருந்தனர். பொதுவான வழிகாட்டுதலை பின்பற்றியவர்கள் 2 கிலோ மட்டுமே குறைந்திருந்தனர். இரண்டு முறைகளிலும் எடை ஒரே அளவில் குறைந்திருந்தாலும், மனரீதியாகவும், அன்றாட வாழ்க்கை முறையிலும் இண்டர்மிட்டண்ட் ஃபாஸ்டிங் முறையை பின்பற்றியவர்களிடம் ஒரு முக்கிய நல்ல மாற்றம் காணப்பட்டது.

மன அழுத்தமில்லாத டயட் எது?

இது குறித்து இந்த ஆய்வை முன்னின்று நடத்திய பேராசிரியர் லியோனி ஹெயில்பிரான் கூறும்போது, உடல் எடையைக் குறைக்க பல டயட் முறைகள் இருந்தாலும், அவற்றை நீண்ட காலத்திற்குப் பின்பற்றுவதுதான் பலருக்கும் சவாலாக இருக்கிறது என்றார்.

தினமும் கலோரிகளை கணக்கிட்டு சாப்பிட்டவர்கள், தாங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டுவிடுவோமோ என்ற பயத்துடனும், உணவைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற மன அழுத்தத்துடனும் தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால், இண்டர்மிட்டண்ட் ஃபாஸ்டிங் முறையை செய்தவர்களோ, தங்களின் உணவுப் பழக்கத்தில் பெரிய மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதாக உணரவில்லை. அவர்கள் எவ்வித மன உளைச்சலும் இன்றி இயல்பாகவே எடையை குறைத்துள்ளனர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

பேராசிரியர் சொல்லும் தீர்வு

மேலும் பேராசிரியர் லியோனி ஹெயில்பிரான் பேசுகையில், மனிதர்களின் மனநிலையும் அவர்களின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களுமே ஒரு டயட் முறையை தொடர்ந்து பின்பற்றுவதை தீர்மானிக்கின்றன என்றார். தினமும் உணவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று உணர்வுப்பூர்வமாக யோசித்துக்கொண்டே இருக்க தேவையில்லாததால், வழக்கமான டயட் முறைகளால் சோர்வடைபவர்களுக்கு இந்த இண்டர்மிட்டண்ட் ஃபாஸ்டிங் முறை ஒரு சிறந்த மாற்றாக இருக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார். ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் நாட்களில் கூட அவர்களின் மனநிலை மற்றும் உடல் நலம் நன்றாக இருந்ததாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த ஆய்வின் மூலம், இரண்டு டயட் முறைகளும் உடல் எடையை ஒரே அளவில் குறைத்தாலும், மனரீதியாக இண்டர்மிட்டண்ட் ஃபாஸ்டிங் முறையே மனிதர்களுக்கு எளிதானதாகவும், நிம்மதியானதாகவும் இருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. எதிர்காலத்தில், ஒவ்வொரு நபரின் உணவுப் பழக்கவழக்க சவால்களை புரிந்து கொண்டு, அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட எடை மேலாண்மை முறைகளை உருவாக்க இந்த ஆய்வு பெரிதும் உதவும் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆய்வு:

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(26)00113-5/fulltext

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