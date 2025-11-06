குழந்தைகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத ஃபேக்ட்ஸ்!
பச்சிளம் குழந்தைகள் பற்றி நீங்கள் அறிந்திராத மற்றும் சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Published : November 6, 2025 at 3:30 PM IST
குழந்தை இந்த பூமியில் பிறக்கும் போது, அவர்கள் சுமந்து வரும் சந்தோஷத்திற்கு மத்தியில் ஆச்சரியங்களும், ரகசியங்களும் ஏராளம். இந்த பிஞ்சு உடலுக்குள் மறைந்திருக்கும் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தும்.
அவர்கள் அழும் முதல் தருணம் முதல், அவர்கள் உற்று நோக்கும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் ஒரு மாபெரும் புதிர் ஒளிந்துள்ளது. உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளின் உலகத்தைப் பற்றி, இதுவரை நீங்கள் அறியாத சில சுவாரஸ்யமான மற்றும் அற்புதமான உண்மைகளைத் தெரிந்துகொள்ள தயாரா? வாங்க தெரிந்து கொள்ளலாம்.
குழந்தைகள் கண்ணீர் விட்டு அழுவதில்லை: அட என்ன இப்படி சொல்றீங்க என நீங்கள் மனதிற்குள் நினைப்பது எங்களுக்கு கேட்டுவிட்டது. குழந்தை உலகிற்கு வரும்போதே அழுதுகொண்டே தான் வரும். அப்படி பிறக்கும் குழந்தை அழவில்லை என்றால், குழந்தையை அழவைக்க மருத்துவர்கள் சில உத்திகளை பயன்படுத்துவார்கள். விஜய் நடித்த நண்பன் படத்தில் வரும் சீன் நினைவில் இருக்கா?
குழந்தை அழுதால் தான் தாயிடமே கொடுப்பார்கள். ஆனால் பெரும்பாலானோர் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கவனித்திருக்க மாட்டோம். அது தான் குழந்தையின் கண்ணீர். பிறந்த குழந்தைகள் அழும் போது சத்தம் வருமே தவிர கண்ணீல் இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வராது. இதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா?
பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்களது கண்ணீர் குழாய்கள் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்திருக்காது. குழந்தைகளின் கண்ணீர் சுரப்பி 2 வாரத்தில் உற்பத்தி செய்ய தொடங்குகிறது. ஆனால், அழும் போது கண்ணீர் வர பொதுவாக 1 முதல் 3 மாதங்களாகும். அதற்கு பின்னார் தான் குழந்தை கண்ணீர் விட்டு அழுவார்கள்.
300 எலும்புகளுடன் பிறக்கின்றனர்: மனிதர்களுக்கு 206 எலும்புகள் இருக்கும் என்பதை சிறுவயதிலே படித்து தெரிந்திருப்போம். ஆனால், புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளின் உடலில் 300 எலும்புகள் இருக்கும் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? அப்ப, மீதமுள்ள 94 எலும்புகள் என்னவாகும்? குழந்தைகளின் எலும்புகள் பல குருத்தெலும்புகளால் ஆனது. குழந்தைகள் வளரும் போது அனைத்து எலும்புகளும் ஒன்றாக இணைந்து பெரியவர்களில் காணப்படும் எலும்பு அமைப்பு போல் உருவாகும்.
வலது பக்கம் தலைசாய்க்க விரும்புவார்கள்: பிறந்த குழந்தைகளை படுக்க வைக்கும் போது அவர்கள், பெரும்பாலும் கழுத்தை வலது பக்கம் வைத்து தான் தூங்குவார்கள். இதை கவனித்திருக்கீங்களா? 70 முதல் 85 சதவீதமான குழந்தைகள் இதை தான் விரும்புவதாகவும் ஆய்வு கூறுகிறது. 2017ம் ஆண்டி நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு, அவர்களின் மூளை வளர்ச்சி மற்றும் இயக்க ஒருங்கிணைபுடன் தொடர்புடையது என தெரியவந்துள்ளது.
10 ஆயிரம் சுவை மொட்டுகள்: சுவை மொட்டுகள் என்பது நாக்கில் உள்ள சுவை உணர்திறன் கொண்ட செல்களாகும். இவை சுவையை உணர உதவுகிறது. புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகள் சுமார் 10 ஆயிரம் சுவை மொட்டுகளுடன் பிறக்கின்றனர். இது பெரியவர்களுக்கு இருப்பதை விட பல மடங்கு அதிகம். பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு நாக்கில் மட்டுமல்லாமல், கன்னங்களின் உட்புறத்திலும், வாயின் மேற்புறத்திலும், தொண்டையிலும் உள்ளன.
இவை சுவையை வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது. அதனால் தான் குழந்தைகளுக்கு எலுமிச்சை, தேன் போன்ற உணவுகளை கொடுக்கும் போது அவ்வளவு பாவனைகளை முகத்தில் காட்டுகின்றனர். குழந்தைகள் வளர வளர இந்த மொட்டுகளின் எண்ணிகை குறைந்திருக்கும்.
சிரிக்க காத்திருப்பார்கள்: குழந்தைகள் பிறந்த முதல் வாரத்திலேயே சிரித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? கட்டாயம் இல்லை என்பது என்பது தான் பதிலாக இருக்கும். பிறந்த குழந்தைகள் அதிகம் அழுது தான் பார்த்திருப்போம். குழந்தைகள் தங்கள் புன்முறுவலை வெளிப்படுத்த 6 முதல் 8 வாரங்களாகும். நமது குரலை குழந்தைகள் உணர தொடங்கும் போது புன்னகைக்க தொடங்குவார்கள். இதற்கும் குறைந்தது ஒன்றரை மாதங்கள் எடுக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.