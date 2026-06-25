உங்களை அழகாக காட்டும் இன்ஸ்டா ஃபில்டர்கள்: வெறும் பொழுதுபோக்கா? மனநல பாதிப்பா?
பொதுவாக இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற செயலிகளில் உள்ள ஃபில்டர்கள் நமது சருமத்தை மிருதுவாக மாற்றுவதுடன், முகத்தின் வடிவத்தையே மாற்றி, நிஜ வாழ்க்கையில் சாத்தியமில்லாத ஒரு செயற்கையான அழகை நொடி பொழுதில் உருவாக்கி தருகின்றன.
Published : June 25, 2026 at 10:48 AM IST
ஸ்மார்ட்போனை கையில் எடுத்தாலே, கேமராவை ஆன் செய்து விதவிதமாக புகைப்படம் எடுப்பது இன்று நம்மில் பலரது அன்றாட பழக்கமாகிவிட்டது. குறிப்பாக, முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்களை மறைத்து, நிறத்தை கூட்டி, நம்மையே ஒரு சினிமா நட்சத்திரமாகவோ காட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபில்டர்கள் நமக்கு மிகவும் பிடித்தமானவை.
ஏதேனும் ஒரு விசேஷத்திற்கு சென்றால் அல்லது சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்கும்போது கூட, ஃபில்டர்களை பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்து சமூக ஊடகங்களில் பகிர்வது நமக்கு பெருமகிழ்ச்சியை தருகிறது. ஆனால், இத்தகைய ஃபில்டர்கள் வெறும் பொழுதுபோக்குதானா அல்லது நம் மனநிலையை சிதைக்கும் ஆபத்தா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் ஹியூமன் பிஹேவியர் என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்ட புதிய ஆய்வு ஒன்று அதிர்ச்சிகரமான தகவலை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இன்ஸ்டாகிராம் ஃபில்டர்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருபவர்கள், நிஜ உலகில் உள்ள தங்களின் சொந்த முக அமைப்பை மறந்து, பிறரது முக அம்சங்களை சொந்த முகமாக நினைத்து குழம்பும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. இது நமது டிஜிட்டல் அடையாளத்திற்கும் நிஜ உலகிற்குமான இடைவெளியை அதிகரித்து, நம்மையே நாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளும் நிலையை ஏற்படுத்துகிறது.
ஃபில்டர்கள் நம் பார்வையை எப்படி மாற்றுகின்றன?
பொதுவாக இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற செயலிகளில் உள்ள ஃபில்டர்கள் நமது சருமத்தை மிருதுவாக மாற்றுவதுடன், முகத்தின் வடிவத்தையே மாற்றி, நிஜ வாழ்க்கையில் சாத்தியமில்லாத ஒரு செயற்கையான அழகை நொடி பொழுதில் உருவாக்கி தருகின்றன. இத்தகைய திருத்தப்பட்ட புகைப்படங்களை சமூக ஊடகங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கும்போது, எது சாதாரணமான அழகு, எதை நம்மால் நிஜத்தில் அடைய முடியும் என்ற யதார்த்தத்தை மனித மனம் மறக்கத் தொடங்குகிறது என்று மனநல மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இதனால், தங்களின் நிஜ முகத்தைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் பலருக்கும் ஒருவித அதிருப்தியும், தாழ்வுமனப்பான்மையும் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, பதின்ம வயதினரும் இளைஞர்களும் ஆன்லைனில் இருக்கும் ஃபில்டர் செய்யப்பட்ட முகங்களுடன் தங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, தங்களைப் பற்றியே அதிக சுயவிமர்சனம் செய்துகொள்ள தொடங்குகின்றனர். இது நாளடைவில் அவர்களின் மன அமைதியை கெடுத்து, கடுமையான அழகியல் கவலையாக மாறுகிறது.
இளைஞர்கள் ஏன் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்?
பதின்ம வயது மற்றும் இளமைப் பருவம் என்பது ஒருவருடைய தனிப்பட்ட அடையாளம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் அவர்களின் உடல் தோற்றம் பற்றிய சுயபரிசோதனை ஆகியவை வளரும் முக்கிய காலகட்டமாகும். இந்த சமயத்தில் சமூக ஊடகங்களில் மற்றவர்களுடன் தங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் குணம் இயற்கையாகவே அதிகமாக இருக்கும்.
இதனால், இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்படும் அழகான, திருத்தப்பட்ட முகங்கள் மற்றும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறைகளை உண்மை என்று நம்பி, தங்களுக்குள் அவர்கள் ஒரு கற்பனையான அழகியல் தரநிலையை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள். நிஜ வாழ்க்கை அத்தகைய ஆன்லைன் பிம்பங்களுடன் பொருந்தாதபோது, தங்களின் உண்மையான தோற்றத்தின் மீது வெறுப்பும், தாழ்வுமனப்பான்மையும் அவர்களுக்குள் மிக எளிதாகக் குடியேறிவிடுகிறது.
முடிவில்லா ஸ்க்ரோலிங் தரும் மன அழுத்தம்
இன்றைய காலகட்டத்தில் ஃபில்டர்களைத் தாண்டி, மொபைல் திரையை இடைவிடாமல் கீழே தள்ளிக்கொண்டே இருக்கும் முடிவில்லா ஸ்க்ரோலிங் பழக்கமும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மற்றவர்களின் சிறந்த தருணங்கள், அவர்களின் சாதனைகள், மற்றும் நேர்த்தியாக தொகுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மட்டுமே சமூக ஊடகங்களில் முன்னிறுத்தப்படுகின்றன.
இவற்றை தொடர்ந்து பார்த்துக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு சராசரி மனிதருக்கு, நாம் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கிறோம், நம்மிடம் எதுவுமே இல்லையே என்ற தவறான எண்ணம் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது. இது தோற்றம் சார்ந்த கவலைகளை தாண்டி, ஒருவருடைய ஒட்டுமொத்த சாதனைகள் மற்றும் வாழ்க்கை தரம் குறித்தும் கடுமையான மன அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது என்று ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
மனநல பாதிப்பின் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்
சமூக ஊடகங்களின் அதிகப்படியான தாக்கத்தால், பலர் தங்களின் உடல் தோற்றம் குறித்து கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி, உடல் உருவ கோளாறு போன்ற தீவிர மனநலப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள். இதற்கான சில முக்கிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை பின்வருமாரு..
- கண்ணாடியில் அடிக்கடி தங்களது முகத்தையோ அல்லது உடல் தோற்றத்தையோ சரிபார்த்துக் கொண்டே இருப்பது.
- ஒரு சாதாரண புகைப்படத்தைக்கூட சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடுவதற்காக பல மணி நேரம் எடிட் செய்வது.
- தங்களின் இயற்கையான உடல் அம்சங்கள் குறித்து எப்போதும் தீவிர அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துவது.
- ஆன்லைனில் மற்றவர்களிடம் இருந்து தொடர்ந்து தங்களின் தோற்றத்திற்கான பாராட்டுகளையும் அங்கீகாரத்தையும் எதிர்பார்ப்பது.
- தங்களின் தோற்றம் குறித்த பயம் மற்றும் தாழ்வுமனப்பான்மை காரணமாக, நிஜ உலகில் மற்றவர்களை சந்திக்கவோ அல்லது சமூக நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளவோ தயங்கி தங்களை தனிமைப்படுத்தி கொள்வது.
நமது மனநலனைப் பாதுகாப்பது எப்படி?
சமூக ஊடகங்களை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கூறவில்லை. மாறாக, டிஜிட்டல் தளங்களில் நாம் நமக்கான ஆரோக்கியமான எல்லைகளை வகுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றே பரிந்துரைக்கிறார்கள். ஆன்லைனில் நாம் பின்தொடரும் கணக்குகள் எத்தகையவை என்பதில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து தோற்றம் சார்ந்த மற்றும் ஆடம்பரமான உள்ளடக்கங்களை வழங்கும் கணக்குகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
ஃபில்டர் கலாச்சாரம் என்பது நிஜ உலகிற்கும் சுய பிம்பத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை துண்டித்து விடுகிறது என்பதை உணர்ந்து, யதார்த்தமான உடல் தரநிலைகளை ஊக்குவிக்கும் நபர்களை பின்தொடரலாம். மேலும், அவ்வப்போது சமூக ஊடகங்களில் இருந்து சில நாட்கள் தற்காலிகமாக விலகி இருப்பது, தியானம், யோகா போன்ற பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது ஆகியவை ஆன்லைன் உலகம் தரும் அழுத்தத்தை குறைத்து, நம்மை நாமே இயற்கையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை தரும்.
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