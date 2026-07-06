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மழைக்காலத்தில் வாக்கிங் மிஸ் ஆகுதா? வீட்டிற்குள் கலோரியை எரிக்க சூப்பர் பயிற்சிகள்!

கைகளை வேகமாக அசைத்து நடக்கும்போது இதய துடிப்பு சீராகி, உடலின் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும். இது வெளியே சென்று நடப்பது போன்ற அதே திருப்தியையும் பலனையும் வீட்டிற்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக அளிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 6, 2026 at 5:12 PM IST

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காலையில் கண் விழித்து ஜன்னல் வழியே பார்க்கும் போது, மேகமூட்டத்துடனும் தூறலுடனும் காணப்படும் வானிலை, நம்மிடம் ஒருவித சோம்பலை தொற்ற செய்துவிடுகிறது. வழக்கமாக நடைப்பயிற்சிக்கு செல்லும் காலணிகளை ஓரமாக ஒதுக்கிவிட்டு, "இன்று ஒரு நாள் மட்டும் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வோம், நாளை பார்த்துக்கொள்ளலாம்" என்று மீண்டும் போர்வையை இழுத்து போர்த்திக்கொள்ளவே நம் மனம் தூண்டுகிறது.

ஆனால், இந்த ஒரு நாள் தள்ளிப்போடுதல் என்பது மெல்ல மெல்ல ஒரு வாரமாக மாறி, மழைக்காலம் முடிவதற்குள் நாம் இத்தனை காலம் கஷ்டப்பட்டு பின்பற்றிய உடற்பயிற்சி வழக்கத்தையே முழுமையாக குலைத்துவிடும். வெளியே மழை பெய்கிறது என்பதற்காக நம் ஆரோக்கிய பயணத்திற்கு ஏன் இடைவேளை விட வேண்டும்? உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, வீட்டிலேயே ஒரு சிறந்த உடற்பயிற்சி இடமாக மாற்ற முடியும்.

இப்படியிருக்க, எந்தவிதமான எடைகளோ அல்லது விலையுயர்ந்த உடற்பயிற்சி கருவிகளோ தேவையின்றி, நம் வீட்டு ஜன்னல் வழியே வீசும் குளிர்ந்த காற்றை ரசித்தபடி செய்யக்கூடிய 8 எளிய உடற்பயிற்சிகளை பற்றி இங்கு பார்க்கலாம்.

வீட்டிற்குள் நடப்பது அல்லது மார்ச் பாஸ்ட் (Indoor Walking):

தினமும் காலையில் வெளியே சென்று நடைப்பயிற்சி செய்வதை வழக்கமாக கொண்டவர்களுக்கு மழைக்காலம் ஒரு தடையாக அமையலாம். அதற்கு மாற்றாக, வீட்டின் வரவேற்பறை அல்லது ஹாலில் உள்ள சிறு பாதையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.

ஒரே இடத்தில் நின்றுகொண்டு கால்களை உயர்த்தி மார்ச் பாஸ்ட் செய்வது போல நடக்கலாம் அல்லது அறையின் ஒரு முனையிலிருந்து மறு முனைக்கு கைகளை நன்கு வீசி வேகமாக நடக்கலாம். கைகளை வேகமாக அசைத்து நடக்கும்போது இதய துடிப்பு சீராகி, உடலின் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும். இது வெளியே சென்று நடப்பது போன்ற அதே திருப்தியையும் பலனையும் வீட்டிற்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக அளிக்கும்.

ஹிட் பயிற்சி (HIIT)

குறைந்த நேரத்தில் அதிக கலோரிகளை எரிக்க விரும்புபவர்களுக்கு இந்த 'ஹிட்' (HIIT) பயிற்சி மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். இதில் ஜம்பிங் ஜாக்ஸ், தோப்புக்கரணம் போன்ற ஸ்குவாட்ஸ் மற்றும் மவுண்டன் க்ளைம்பர்ஸ் போன்ற பயிற்சிகளை வேகமாக செய்ய வேண்டும்.

உதாரணமாக, 30 வினாடிகள் தீவிரமாக பயிற்சி செய்துவிட்டு, அடுத்த 15 வினாடிகள் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும். இந்த சுழற்சி முறையானது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிப்பதுடன், மழைக்கால மதிய வேளையில் ஏற்படும் மந்த நிலையையும் சோர்வையும் நொடியில் விரட்டிவிடும்.

பவர் யோகா (Power Yoga Flow)

வெளியே மேகம் இருண்டு, ஒருவித மந்தமான சூழல் நிலவும்போது நம் மனநிலையும் சோர்வடைவது இயல்பு. அந்த சோர்வை மாற்றி உடலுக்கு அசாத்திய ஆற்றலை தருவதுதான் பவர் யோகா. சாதாரண யோகா முறைகளை போலன்றி, சூரிய நமஸ்காரம், வீரபத்ராசனம் மற்றும் சமநிலைப்படுத்தும் ஆசனங்களை மூச்சு பயிற்சியோடு ஒருங்கிணைத்து சற்றே வேகமாக கையாள வேண்டும். இது உடலின் மையப் பகுதியை வலுவாக்குவதுடன், மன அழுத்தத்தை குறைத்து நேர்மறை எண்ணங்களை உருவாக்கும்.

பைலேட்ஸ் வயிற்றுப் பயிற்சி (Pilates Core Routine)

வயிற்று பகுதி மற்றும் உடலின் முக்கிய தசைகளை வலுப்படுத்த பைலேட்ஸ் பயிற்சி பெரிதும் உதவுகிறது. ஒரு யோகா மேட் விரித்து, அதில் படுத்துக்கொண்டு கால்களை முப்பது அல்லது அறுபது பாகை கோணத்தில் உயர்த்துவது, பிளாங்க் பயிற்சிகள் மற்றும் 'த ஹன்ட்ரட்' போன்ற குறிப்பிட்ட அசைவுகளை நிதானமாக செய்ய வேண்டும். தசைகளில் ஏற்படும் அழுத்தத்தை உணர்ந்து செய்யும் இந்த பயிற்சிகள், உடலின் தோரணையை நேராக்க உதவுவதோடு, எந்த எடை கருவிகளும் இல்லாமல் தசைகளை நல்ல வடிவத்திற்கு கொண்டு வரும்.

உடல் எடை பயிற்சி

உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு சென்று டம்பெல்ஸ், பார்பெல்ஸ் போன்ற கருவிகளை தூக்க முடியாதவர்கள், தங்களின் சொந்த உடல் எடையையே எடை கருவிகளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். புஷ்-அப்ஸ், லஞ்சஸ், க்ளூட் பிரிட்ஜ் மற்றும் வீட்டில் உள்ள நாற்காலியை பயன்படுத்தி செய்யும் டிப்ஸ் (Chair Dips) என சில பயிற்சிகளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு பயிற்சியையும் ஒரு நிமிடம் செய்து, உடனே அடுத்த பயிற்சிக்கு நகர வேண்டும். தசைகளின் வலிமையை தக்கவைக்க இது ஒரு சிறந்த பயிற்சியாகும்.

நடனம்

உடற்பயிற்சி செய்வதை கடமையாக கருதாமல் மகிழ்ச்சியோடு செய்ய விரும்புபவர்கள், தங்களுக்கு பிடித்த உற்சாகமான பாடல்களை ஒலிக்க செய்து 20 நிமிடங்கள் மனதிற்கு பிடித்தபடி நடனமாடலாம். நடனம் என்பது உடலின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் வேலை தரும் ஒரு சிறந்த கார்டியோ பயிற்சி. இது கலோரிகளை விரைவாக எரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மூளையில் மகிழ்ச்சியான ஹார்மோன்களை சுரக்க செய்து மழைக்கால சோம்பலை உடனடியாக நீக்கிவிடும்.

படிக்கட்டுப் பயிற்சி

உங்கள் வீட்டில் அல்லது நீங்கள் வசிக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் படிக்கட்டுகள் இருந்தால், அதைவிட சிறந்த உடற்பயிற்சிக் கூடம் வேறொன்றும் இல்லை. படிக்கட்டுகளில் சீரான வேகத்தில் ஏறி இறங்குவது கால்களின் தசைகளுக்கும், இடுப்பு பகுதிக்கும் நல்ல உடற்பயிற்சியாக அமையும். இது வெளியில் மலை ஏறுவது (Hiking) போன்ற பலனை தரும். இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், கெண்டைக்கால் தசைகளை வலுவாக்கவும் இதைவிட எளிய பயிற்சி இருக்க முடியாது.

உடலை நீட்டித்தல் மற்றும் இயக்கம்

அனைத்து நாட்களிலும் தீவிரமான பயிற்சிகளை செய்ய உடல் ஒத்துழைக்காது. சில நாட்கள் உடல் சோர்வாக இருக்கும். அந்த தருணங்களில் சும்மா படுத்து கிடக்காமல், உடலின் இறுக்கத்தை தளர்த்தும் பயிற்சிகளை செய்யலாம். நீண்ட நேரம் சோபாவிலோ அல்லது கணினி முன்னாடியோ அமர்ந்திருப்பதால் ஏற்படும் முதுகு வலி மற்றும் கழுத்து வலியை போக்க, கை மற்றும் கால்களை நன்கு நீட்டி மடக்கும் பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். இது நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, உடலை லேசாக்க உதவும்.

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TAGGED:

மழைக்காலம்
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