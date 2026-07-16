கிளைமேட் சேஞ்ச் எதிரொலி: தூக்கமில்லா நகரங்களின் பட்டியலில் சென்னைக்கு முதலிடம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
தமிழகத்தில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும், தொழிற்சாலைகளின் பெருக்கமும் மிக அதிகம். இவற்றிலிருந்து வெளிவரும் வெப்ப காற்றும், நச்சுப் புகையும் இரவு நேர வளிமண்டல வெப்பத்தை மேலும் உயர்த்துகின்றன.
Published : July 16, 2026 at 1:24 PM IST
பகலெல்லாம் ஓடி ஓடி உழைத்துவிட்டு, இரவில் படுக்கைக்கு செல்லும்போது நமக்கு தேவைப்படுவதெல்லாம் ஒரு நிம்மதியான, சுகமான தூக்கம் மட்டும்தான். ஒரு மனிதனுக்கு அடுத்த நாள் புத்துணர்ச்சியோடு செயல்பட நல்ல உறக்கம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், சமீபகாலமாக நம்மில் பலருக்கு இரவில் தூக்கம் வருவதில்லை அல்லது நள்ளிரவில் திடீரென விழிப்பு வந்துவிடுகிறது.
"ஏன் இன்று இவ்வளவு புழுக்கமாக இருக்கிறது? ஏன் தூக்கமே வரவில்லை?" என்று புலம்பிக்கொண்டே தூங்குவது நம்மில் பலரின் அன்றாட பழக்கமாக மாறிவிட்டது. ஏதோ நமக்கு மட்டும் தான் இந்த தூக்க பிரச்சனை இருக்கிறது என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் புவி வெப்பமயமாதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் நம்முடைய மிக அத்தியாவசியமான தூக்கத்தை பறித்து வருகிறது என்பது தான் கசப்பான உண்மை.
சமீபத்திய ஆய்வுகள் இதனை ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபித்துள்ளன. உலக அளவில் காலநிலை மாற்றத்தால் தூக்கத்தை இழக்கும் நாடான இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது, அதிலும் குறிப்பாக நமது தமிழ்நாடு இதில் மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்து வருகிறது என்பது தான் நாம் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்.
ஏன் இந்த திடீர் பாதிப்பு?
பொதுவாக, இரவில் சூரியன் மறைந்த பிறகு பூமி குளிர்ந்து, குளிர்ந்த காற்று வீச வேண்டும். இதுவே இயற்கையின் நியதி. இந்த மிதமான குளிர்ச்சியான சூழலில் தான் நம் உடலின் வெப்பநிலை குறைந்து, நமக்கு ஆழமான தூக்கம் வரும். ஆனால், நிலக்கரி, பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்களை நாம் அதிகளவில் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நச்சு வாயுக்கள், பூமியின் வளிமண்டலத்தை சூழ்ந்து கொண்டுள்ளன. இது பகல் நேரத்து வெப்பத்தை இரவிலும் வெளியேற விடாமல் தடுத்து விடுகிறது.
இதன் விளைவாக, இரவிலும் வெக்கை மற்றும் புழுக்கம் அதிகமாகி விடுகிறது. ஏசி அல்லது ஃபேனை முழு வேகத்தில் வைத்தாலும் தணிக்க முடியாத ஒரு வகையான அனல் காற்று இரவில் வீசுகிறது. இந்த இரவு நேர வெப்பநிலை உயர்வு தான் நம் கண்ணில் இருந்து தூக்கத்தை பறிக்கும் முக்கிய காரணியாக உருவெடுத்துள்ளது.
இந்தியாவின் நிலை என்ன?
'கிளைமேட் சென்ட்ரல்' (Climate Central) என்ற சர்வதேச அமைப்பு சமீபத்தில் நடத்திய ஆய்வில், இந்த தூக்க இழப்பு குறித்த பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளியாகியுள்ளன.
- உலகளாவிய பாதிப்பு: கடந்த 2020 முதல் 2025 வரையிலான ஆண்டுகளில், இரவு நேரத்து வெப்பம் காரணமாக உலகளவில் ஒரு மனிதன் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 56 மணி நேரத் தூக்கத்தை இழந்துள்ளான். அதாவது, வருடத்தில் கிட்டத்தட்ட 7 நாட்களின் முழுமையான தூக்கம் இதனால் வீணாகியுள்ளது.
- இந்தியாவின் நிலை: உலகிலேயே காலநிலை மாற்றத்தால் மிக அதிகமாக தூக்கத்தை இழக்கும் முக்கிய பகுதியாக இந்தியா மாறியுள்ளது. இந்தியாவில் வாழும் மக்கள் ஆண்டுக்கு 78 முதல் 91 மணி நேரம் வரையிலான தூக்கத்தை வெப்பத்தின் காரணமாக இழக்கிறார்கள். இதில் 8 முதல் 9 மணி நேரத் தூக்க இழப்பு முற்றிலும் காலநிலை மாற்றத்தால் மட்டுமே ஏற்பட்டுள்ளது.
- தமிழ்நாட்டின் மோசமான சூழல்: இந்தியாவிலேயே காலநிலை மாற்றத்தால் மிக அதிகமாக தூக்கத்தை இழக்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு நபர் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 7.9 மணி நேர தூக்கத்தை காலநிலை மாற்றத்தினால் மட்டுமே கூடுதலாக இழக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு ஏன் இந்த பாதிப்பு அதிகம்?
இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் இந்த தூக்க இழப்பு மிக அதிகமாக இருப்பதற்கு புவியியல் ரீதியாகவும், வாழ்வியல் ரீதியாகவும் மிக முக்கியமான காரணங்கள் உள்ளன:
- கடலோர ஈரப்பதம்: தமிழ்நாடு நீண்ட கடற்கரையை கொண்ட ஒரு மாநிலம் என்பதால், அதிலும் குறிப்பாக சென்னை போன்ற நகரங்களில் காற்றில் ஈரப்பதம் எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும். வளிமண்டல வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது, இந்த ஈரப்பதமும் சேர்ந்து கொள்வதால் ஏற்படும் வெக்கை (உடல் வியர்வையை உலர விடாத அனல் காற்று) இரவில் தூங்கவே விடாது.
- அதிவேக நகரமயமாக்கல் : தமிழ்நாட்டில் கிராமங்களை விட நகரங்கள் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. மரங்கள் அழிக்கப்பட்டு, எங்கு பார்த்தாலும் சிமெண்ட் கட்டடங்களும், தார் சாலைகளும் நிறைந்துள்ளன. இவை பகல் நேரத்து வெப்பத்தை அப்படியே உறிஞ்சி வைத்துக்கொண்டு, இரவில் மெல்ல வெளியேற்றுகின்றன. இதனால் இரவு நேரக் குளிர்ச்சி என்பதே இல்லாமல் போகிறது.
- அதிகரிக்கும் வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள்: தமிழகத்தில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும், தொழிற்சாலைகளின் பெருக்கமும் மிக அதிகம். இவற்றிலிருந்து வெளிவரும் வெப்ப காற்றும், நச்சுப் புகையும் இரவு நேர வளிமண்டல வெப்பத்தை மேலும் உயர்த்துகின்றன.
முதலிடத்தில் சென்னை?
இந்த ஆய்வில் உலகெங்கிலும் உள்ள 1,300க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய நகரங்கள் ஆராயப்பட்டன. 1970களின் தொடக்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது, வெப்பத்தால் ஏற்படும் தூக்க இழப்பானது தற்போது இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள 107 நகரங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி, பெருநகரங்களில் வாழும் மக்கள் மிக கொடூரமான தூக்க இழப்பை சந்திக்கிறார்கள்.
- சென்னை: இங்கு வாழும் மக்கள் ஆண்டுக்கு 93 மணி நேர தூக்கத்தை இழந்து முதலிடத்தில் உள்ளனர்.
- மும்பை மற்றும் கொல்கத்தா: மும்பைவாசிகள் 84 மணி நேரமும், கொல்கத்தாவாசிகள் 80 மணி நேரமும் ஆண்டுக்கு தூக்கத்தை இழக்கிறார்கள்.
- பெங்களூரு: குளிர்ச்சியான நகரம் என்று பெயரெடுத்த பெங்களூருவில் கூட காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் மிகத் தீவிரமாக உள்ளது. அங்கு ஆண்டுக்கு 8 மணி நேர தூக்க இழப்பு காலநிலை மாற்றத்தால் மட்டுமே நேரடியாக ஏற்படுகிறது.
- மற்ற மாநிலங்கள்: மகாராஷ்டிராவில் ஆண்டுக்கு 76.3 மணி நேரமும், உத்தரப்பிரதேசத்தில் 69 மணி நேரமும் மக்கள் தூக்கத்தை இழக்கிறார்கள்.
தூக்கமின்மையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
தொடர்ந்து தூக்கம் குறையும் போது, அது நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைத்து விடுகிறது. இதனால் எளிதில் நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படுகின்றன. மேலும், இது கவனக்குறைவை ஏற்படுத்தி, வேலை செய்யும் இடங்களில் விபத்துகளுக்கும் தவறுகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது.
நீண்ட நாட்களாக தொடரும் இந்த தூக்கமின்மை, உடல் எடையை அசுர வேகத்தில் உயர்த்துகிறது. அதுமட்டுமின்றி, சர்க்கரை நோய், ரத்த கொதிப்பு, மற்றும் கடுமையான மாரடைப்பு போன்ற இதயம் சார்ந்த நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. மன ரீதியாகப் பார்த்தால், இது கடுமையான மன அழுத்தம், கோபம் மற்றும் சோர்வை தருகிறது.
இது ஒட்டுமொத்த மனித உற்பத்தி திறனையே முடக்கி போடும் ஒரு பேராபத்தாக உருவெடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, குறைந்த வருமானம் உள்ள குடும்பங்கள், முதியவர்கள் மற்றும் பெண்கள் இந்த இரவு நேர வெப்பத்தால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11485199/
https://environment.tn.gov.in/assets/report/CCM%20Document.pdf